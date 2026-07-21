Garmin tung bản cập nhật Beta 23.15 khắc phục lỗi nghiêm trọng trên dòng Fenix 8 và Enduro 3 Bản cập nhật Beta 23.15 mới nhất từ Garmin tập trung sửa lỗi tự khởi động lại khi nghe nhạc và cải thiện tính năng đèn pin cho các dòng smartwatch cao cấp Fenix 8.

Garmin đã chính thức triển khai bản cập nhật phần mềm mới cho phân khúc smartwatch cao cấp trên toàn cầu. Phiên bản Beta 23.15 lần này hứa hẹn khắc phục triệt để các lỗi vận hành gây khó chịu, đặc biệt là sự cố khiến dòng Fenix tự khởi động lại khi đang phát nhạc.

Bản cập nhật beta v23.xx mới nhất của Garmin hiện có sẵn trên nhiều loại đồng hồ thông minh, bao gồm cả Fenix 8 Pro trong hình.

Danh sách thiết bị hỗ trợ và cách thức cập nhật

Bản cập nhật Beta 23.15 nằm trong chương trình thử nghiệm 23.xx được Garmin khởi động từ đầu tháng 7. Hiện tại, hãng đã sẵn sàng cung cấp bản tải xuống qua phương thức không dây (OTA) cho hầu hết người dùng sở hữu các dòng thiết bị sau:

Garmin Fenix 8 và Fenix 8 Pro

Garmin Enduro 3

Garmin Fenix E

Garmin Quatix 8

Nếu thiết bị đã đăng ký chương trình Beta nhưng chưa nhận được thông báo tự động, người dùng có thể kiểm tra thủ công. Quy trình thực hiện bằng cách truy cập vào Menu chính, chọn Cài đặt (Settings), đi đến Hệ thống (System), chọn Cập nhật phần mềm (Software Update) và nhấn Kiểm tra cập nhật (Check for Updates).

Những cải tiến kỹ thuật đáng chú ý trên phiên bản 23.15

So với phiên bản Beta 23.13 trước đó, Garmin đã thực hiện khoảng sáu điều chỉnh quan trọng. Đáng chú ý nhất là việc tối ưu hóa tính năng đèn pin tích hợp. Lối tắt đèn pin hiện đã được tinh chỉnh để người dùng dễ dàng xoay vòng qua các chế độ: bật, tắt và nháy (strobe) một cách mượt mà hơn.

Về mặt hiệu suất ổn định, bản cập nhật này giải quyết một lỗi nghiêm trọng liên quan đến trình phát nhạc. Trước đây, một số người dùng ghi nhận thiết bị đột ngột reset khi đang nghe nhạc. Bên cạnh đó, hiện tượng âm lượng nhạc tự động nhảy lên mức 100% mỗi khi đồng hồ đếm ngược (timer) kết thúc trong lúc đang hoạt động thể thao cũng đã được xử lý.

Bảng tổng hợp các thay đổi chính (Changelog)

Hạng mục Chi tiết thay đổi Hệ thống Khắc phục lỗi tự reset khi chơi nhạc Âm thanh Sửa lỗi âm lượng nhảy lên 100% khi có thông báo hẹn giờ Tiện ích Cải thiện lối tắt đèn pin (On/Off/Strobe) Kết nối Sửa lỗi lối tắt điện thoại trên các dòng máy không có ứng dụng Phone Ngôn ngữ Cập nhật và bổ sung các bản dịch mới

Ngoài các thay đổi lớn, Garmin cũng cho biết đã vá một số lỗi nhỏ khác để cải thiện trải nghiệm tổng thể. Việc duy trì các bản cập nhật beta liên tục cho thấy nỗ lực của hãng trong việc hoàn thiện phần mềm cho thế hệ smartwatch mới nhất trước khi tung ra bản ổn định (Stable) cho toàn bộ người dùng toàn cầu.