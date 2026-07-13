Gary Neville ủng hộ Jude Bellingham công khai phản bác Thomas Tuchel tại World Cup Cựu danh thủ Gary Neville ca ngợi bản lĩnh của Jude Bellingham khi tiền vệ này thẳng thắn đáp trả những lời chê bai từ HLV Thomas Tuchel sau chiến thắng nhọc nhằn trước Na Uy.

Trong bầu không khí ngột ngạt dưới cái nóng 40°C tại Miami, chiến thắng 2-1 của tuyển Anh trước Na Uy tại tứ kết World Cup không mang lại sự đồng thuận tuyệt đối. Thay vì những lời tán dương, một cuộc đối đầu về quan điểm đã nổ ra ngay trong nội bộ Tam Sư, giữa ngôi sao sáng nhất Jude Bellingham và HLV trưởng Thomas Tuchel.

Xung đột quan điểm sau tấm vé bán kết

Dù Bellingham đã tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp trong trận đấu kéo dài 120 phút, HLV Thomas Tuchel vẫn không giấu nổi sự thất vọng. Chiến lược gia người Đức thẳng thừng mô tả màn trình diễn của các học trò là "luộm thuộm, may mắn" và khẳng định đội bóng chưa đạt yêu cầu ở bất kỳ khía cạnh chuyên môn nào. Phản ứng này ngay lập tức vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ từ cậu học trò cưng.

Bellingham và các đồng đội đã có một trận đấu vất vả trước Na Uy. Ảnh: Getty.

Ngôi sao 23 tuổi của Real Madrid không ngần ngại khẳng định rằng HLV Tuchel có thể đã đánh giá thấp những khó khăn thực tế trên sân. Bellingham nhấn mạnh việc phải đối đầu với những cá nhân kiệt xuất như Erling Haaland hay Martin Odegaard dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt là thử thách cực đại. Theo anh, trong những giải đấu ngắn hạn, một "chiến thắng xấu xí" đôi khi có giá trị hơn việc cố gắng duy trì lối chơi ban bật mượt mà nhưng thiếu hiệu quả.

Sự ủng hộ từ Gary Neville

Chứng kiến màn đáp trả này, cựu hậu vệ Gary Neville đã lên tiếng bảo vệ Bellingham. Neville cho rằng sự thẳng thắn của tiền vệ này là minh chứng cho một cá tính độc lập và sự tự tin tuyệt đối vào năng lực bản thân. "Đó là cuộc phỏng vấn của một người hoàn toàn thoải mái, tự tin và an toàn trong tính cách của mình", Neville chia sẻ.

Cựu danh thủ MU nhận định Bellingham hiện đã sở hữu vị thế của một siêu sao toàn cầu, cho phép anh có tiếng nói trọng lượng trước những chỉ trích từ ban huấn luyện. Dù mối quan hệ giữa Tuchel và Bellingham từng có những giai đoạn sóng gió, Neville tin rằng vị HLV người Đức đủ tỉnh táo để không gạch tên cầu thủ quan trọng nhất đội hình vào lúc này.

Tầm ảnh hưởng vượt xa những huyền thoại

Phân tích sâu hơn về chuyên môn, Gary Neville khẳng định Thomas Tuchel chỉ đang thực hiện liệu pháp tâm lý mạnh nhằm thúc đẩy các học trò đạt tới giới hạn cao nhất trước những trận đấu mang tính sinh tử tiếp theo. Tuy nhiên, ông cũng không quên dành những lời có cánh cho phong độ của số 10 tuyển Anh.

Với 6 bàn thắng ghi được từ đầu giải, Jude Bellingham đang thể hiện một tầm ảnh hưởng vượt trội. Neville tin rằng tầm vóc của Bellingham tại các giải đấu lớn hiện nay đã vượt qua cả những biểu tượng như Paul Gascoigne hay Wayne Rooney trong quá khứ. Anh không chỉ là người điều tiết lối chơi mà còn là điểm tựa tinh thần, sẵn sàng đứng ra bảo vệ tập thể trước những áp lực từ chính nội bộ.

Cuộc tranh luận giữa Tuchel và Bellingham có thể xem là một tín hiệu tích cực về tính chiến đấu của tuyển Anh. Trong hành trình chinh phục đỉnh cao thế giới, sự va chạm giữa kỷ luật thép của người Đức và khát khao khẳng định mình của những ngôi sao trẻ có thể chính là chất xúc tác cần thiết để Tam Sư tiến xa hơn.