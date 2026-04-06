GDP Australia quý 1/2026 tăng 0,3%, chịu sức ép từ lãi suất 4,35% và giá xăng dầu Kinh tế Australia ghi nhận mức tăng trưởng GDP thấp 0,3% trong quý 1/2026 khi chính sách thắt chặt tiền tệ của RBA và giá năng lượng cao bắt đầu gây áp lực lên chi tiêu tiêu dùng.

Theo số liệu mới nhất từ Cục Thống kê Australia (ABS) công bố ngày 03/06, tổng sản phẩm trong nước (GDP) của quốc gia này chỉ tăng trưởng 0,3% trong quý 1/2026 so với quý trước đó. Tốc độ này đánh dấu sự sụt giảm đáng kể so với mức tăng 0,9% ghi nhận trong quý 4/2025, phản ánh rõ nét tác động từ lộ trình tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Australia (RBA) và chi phí năng lượng leo thang.

Áp lực từ chính sách thắt chặt tiền tệ của RBA

Nguyên nhân chủ chốt dẫn đến sự giảm tốc của nền kinh tế là các đợt tăng lãi suất liên tiếp nhằm kiểm soát lạm phát. RBA đã duy trì mức lãi suất 4,35% sau khi thực hiện ba lần điều chỉnh tăng, mỗi lần 25 điểm cơ bản trong những tháng đầu năm. Động thái này nhằm đưa lạm phát về mức mục tiêu 2-3% trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông đẩy giá nhiên liệu lên cao.

Dữ liệu cho thấy tốc độ tăng giá tiêu dùng hàng năm đã giảm xuống còn 4,2% tính đến tháng 4, từ mức 4,6% của tháng trước đó. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định sự sụt giảm này phần lớn nhờ vào chính sách tạm thời cắt giảm thuế nhiên liệu của Chính phủ, trong khi áp lực lạm phát thứ cấp vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Bảng so sánh các chỉ số kinh tế chính của Australia

Chỉ tiêu Quý 4/2025 Quý 1/2026 Tăng trưởng GDP (quý) 0,9% 0,3% Tăng trưởng GDP (năm) 2,6% 2,5% Lạm phát (tháng 3 vs tháng 4) 4,6% 4,2% Lãi suất điều hành - 4,35%

Điểm sáng từ đầu tư tư nhân và hạ tầng dữ liệu

Mặc dù tăng trưởng chung chậm lại, báo cáo của ABS ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ trong đầu tư khu vực tư nhân, đặc biệt là lĩnh vực công nghệ. Trong quý 1/2026, đầu tư cơ bản của khu vực tư nhân đạt mức kỷ lục 8,7 tỷ đôla Australia (tương đương 6,25 tỷ USD). Dòng vốn này chủ yếu tập trung vào việc xây dựng các trung tâm dữ liệu và mua sắm thiết bị máy móc hiện đại, với mức tăng trưởng 16% trong lĩnh vực thiết bị.

Người tiêu dùng thận trọng trước chi phí sinh hoạt cao

Về phía hộ gia đình, chi tiêu tổng thể tăng 0,5% trong quý đầu năm, nhưng chủ yếu tập trung vào các mặt hàng thiết yếu như điện nước do các khoản trợ cấp chính phủ kết thúc. Ngược lại, chi tiêu tùy nghi (không thiết yếu) chỉ tăng nhẹ 0,1%.

Bà Grace Kim, chuyên gia thống kê tại ABS, nhận định rằng sự kết hợp giữa lãi suất cao và giá nhiên liệu biến động trong tháng 3 đã tạo ra một môi trường tiêu dùng thận trọng. Thị trường hiện dự báo RBA có thể giữ nguyên lãi suất trong tháng 6 để theo dõi thêm dữ liệu, nhưng không loại trừ khả năng sẽ có thêm ít nhất một đợt tăng lãi suất nữa trong năm 2026 nếu áp lực lạm phát không hạ nhiệt như kỳ vọng.