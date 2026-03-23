Geely EX2 và EX5 EM-i chốt lịch ra mắt Việt Nam ngày 27/3 Geely sẽ chính thức giới thiệu bộ đôi xe năng lượng mới EX2 và EX5 EM-i tại Việt Nam vào cuối tháng 3, trong đó mẫu hatchback điện EX2 từng dẫn đầu doanh số tại thị trường Trung Quốc.

Thị trường xe năng lượng mới tại Việt Nam chuẩn bị đón nhận thêm hai "tân binh" từ Geely là EX2 và EX5 EM-i vào ngày 27/3 tới. Đáng chú ý, Geely EX2 hiện là mẫu xe điện có sức tiêu thụ kỷ lục tại Trung Quốc, hứa hẹn khuấy động phân khúc xe đô thị cỡ nhỏ nhờ thiết kế hiện đại và công nghệ pin từ CATL.

Geely EX2: Xe điện hatchback bán chạy nhất Trung Quốc

Geely EX2 thực chất là tên gọi quốc tế của mẫu Geely Xingyuan. Tại thị trường nội địa, mẫu xe này đã khẳng định vị thế khi đạt doanh số 465.775 chiếc trong năm 2025, vượt qua cả những cái tên đình đám như Wuling Hongguang Mini EV hay Tesla Model Y. Trong tháng 1/2026, EX2 tiếp tục duy trì phong độ với 29.007 xe rời đại lý, giữ vững ngôi vị hatchback điện dẫn đầu.

Về thông số kích thước, Geely EX2 có các số đo dài x rộng x cao lần lượt là 4.135 x 1.805 x 1.570 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.650 mm. Không gian chứa đồ khá linh hoạt đối với một mẫu xe nhỏ với cốp sau dung tích 375 lít và khoang hành lý phía trước 70 lít.

Công nghệ và khả năng vận hành

Hướng đến tệp khách hàng trẻ tuổi, khoang lái của Geely EX2 được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm 14,6 inch và bảng đồng hồ LCD 8,8 inch. Tại Việt Nam, xe dự kiến có hai tùy chọn cấu hình động cơ và pin:

Trang bị động cơ điện 58 kW (78 mã lực), bộ pin LFP 30,12 kWh cho phạm vi hoạt động 310 km. Phiên bản nâng cao: Sở hữu động cơ 85 kW (114 mã lực) và pin 40,16 kWh, mang lại phạm vi hoạt động 410 km.

Cả hai phiên bản đều sử dụng pin lithium sắt photphat (LFP) từ CATL kết hợp hệ thống an toàn Shendun. Xe có khả năng tăng tốc 0–50 km/h trong 3,9 giây và đạt tốc độ tối đa 140 km/h. Theo thông tin từ các đại lý, giá bán dự kiến của Geely EX2 tại Việt Nam dao động trong khoảng 500–550 triệu đồng.

Geely EX5 EM-i: SUV hybrid với tầm hoạt động 1.500 km

Bên cạnh mẫu xe thuần điện, Geely cũng mang về mẫu EX5 EM-i thuộc phân khúc SUV hạng C sử dụng công nghệ plug-in hybrid (PHEV). Xe có chiều dài khoảng 4.740 mm và trục cơ sở 2.755 mm, tạo không gian nội thất rộng rãi cùng màn hình trung tâm 15,4 inch và hệ thống âm thanh đa loa cao cấp.

Hệ truyền động của EX5 EM-i là sự kết hợp giữa động cơ xăng 1.5L và mô-tơ điện, cho tổng công suất khoảng 217 mã lực. Điểm ấn tượng nhất là khả năng vận hành linh hoạt với quãng đường di chuyển thuần điện khoảng 200 km, trong khi tổng phạm vi hoạt động khi kết hợp xăng và điện có thể lên tới gần 1.500 km. Giá dự kiến của mẫu SUV này dao động từ 840 triệu đến gần 950 triệu đồng cho 3 phiên bản.

Bảng so sánh thông số dự kiến

Thông số Geely EX2 Geely EX5 EM-i Phân khúc Hatchback hạng B SUV hạng C Hệ truyền động Thuần điện (BEV) Plug-in Hybrid (PHEV) Công suất 78 – 114 mã lực ~217 mã lực Tầm hoạt động 310 – 410 km ~1.500 km (tổng cộng) Giá dự kiến 500 – 550 triệu VND 840 – 950 triệu VND

Sự gia nhập của Geely với hai dòng xe có thế mạnh khác biệt cho thấy tham vọng của hãng trong việc tiếp cận đa dạng nhu cầu khách hàng Việt, từ di chuyển đô thị tiết kiệm đến nhu cầu đi xa không lo ngại về hạ tầng trạm sạc.