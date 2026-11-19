Gemini 4 Neon của Google: mô hình AI suy luận sâu như Carbon, phản hồi nhanh như dòng Flash Gemini 4 Neon nằm giữa Hydrogen và Carbon, có cửa sổ ngữ cảnh 1 triệu token, bốn cấp độ suy luận và đã khả dụng cho người dùng đăng ký gói Pro của Google.

Google vừa ra mắt Gemini 4 Neon, mô hình AI mới cân bằng giữa chiều sâu suy luận và tốc độ phản hồi. Mô hình hiện đã khả dụng cho người dùng đăng ký gói Pro và hướng đến việc xử lý các tác vụ phức tạp với chi phí tối ưu.

Theo 9to5Google và Android Authority, Neon tiếp nối các phiên bản tiền nhiệm và mở rộng hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo của hãng. Đáng chú ý, Neon sẽ thay thế hoàn toàn phiên bản Argon trước đây.

Neon đứng ở đâu giữa Hydrogen và Carbon?

Google thiết kế Gemini 4 Neon nằm giữa hai phiên bản Hydrogen và Carbon. Mô hình cung cấp khả năng suy luận chuyên sâu tương đương Gemini 4 Carbon, nhưng vẫn giữ tốc độ phản hồi nhanh của dòng Flash. Cách cân bằng này đặc biệt phù hợp với các luồng công việc có tần suất cao.

Gemini 4 Neon ra mắt

Ngay trong ứng dụng, người dùng có thể chọn mô hình AI phù hợp với nhu cầu thực tế. Hydrogen dành cho hỗ trợ hàng ngày, Carbon chuyên xử lý công việc phức tạp, còn Neon được thiết kế riêng cho nhu cầu phân tích sâu.

Những cải tiến người dùng có thể cảm nhận

Theo nhà phát triển, phiên bản mới cho chất lượng văn bản cao hơn, với giọng điệu tự nhiên và cấu trúc rõ ràng. Khả năng đọc hiểu các tệp tải lên như bảng tính, PDF hay hình ảnh cũng được cải thiện độ chính xác.

Nhờ vậy, việc trích xuất dữ liệu từ Gmail và Docs trở nên hiệu quả hơn. Đây là điểm có giá trị thực tiễn với những người thường xuyên làm việc với tài liệu và dữ liệu.

Bảng so sánh hiệu suất giữa các phiên bản mô hình AI

Cửa sổ ngữ cảnh 1 triệu token và bốn cấp độ suy luận

Gemini 4 Neon sở hữu cửa sổ ngữ cảnh lên đến 1 triệu token cùng bốn cấp độ suy luận. Theo nguồn tin, mô hình nhanh chóng chiếm các vị trí dẫn đầu trong những bài kiểm tra về lập trình, toán học và phân tích tài chính chuyên sâu.

Bài kiểm tra Kết quả của Gemini 4 Neon Artificial Analysis Intelligence Index 61 điểm ở mức suy luận cao nhất, xếp hạng 3 tổng thể ngay sau các mô hình lớn hơn Agent Arena Index Hạng 2 toàn cầu với 1336 điểm Legal Research Bench và Tax Agent Bench Dẫn đầu bảng xếp hạng Chartography 73.5% khi đọc các biểu đồ chuyên nghiệp Zapier’s AutomationBench và Andon Labs’ Vending-Bench 2 Hạng 1 Artificial Analysis Coding Agent Index Dẫn đầu

Ở Agent Arena Index, điểm số phản ánh khả năng điều hướng và thích ứng linh hoạt với các yêu cầu sửa đổi từ người dùng. Trong khi đó, Vending-Bench 2 là phép thử mô phỏng điều hành kinh doanh dài hạn.

Kết quả đánh giá hiệu năng của hệ thống trí tuệ nhân tạo

Ý nghĩa của các kết quả này

Việc dẫn đầu ở Artificial Analysis Coding Agent Index cho thấy Neon xử lý tốt các công việc đòi hỏi tư duy logic cao và phải tuân thủ nhiều ràng buộc phức tạp. Cùng với thành tích ở các bài kiểm tra chuyên ngành như pháp lý và thuế, mô hình này cho thấy tiềm năng trong cả công việc văn phòng lẫn doanh nghiệp.

Nhìn chung, Gemini 4 Neon được định vị là lựa chọn trung gian: sâu hơn Hydrogen, nhanh hơn Carbon trong các tác vụ lặp lại thường xuyên. Các điểm số trên đến từ những tiêu chuẩn đo lường ngành được nguồn tin dẫn lại, và hiệu quả thực tế còn tùy vào nhu cầu sử dụng của từng người.