Gemini Canvas: cả lớp làm website tri ân thầy cô 20/11 trong một giờ, không cần lập trình Google Forms thu lời chúc, Gemini Canvas dựng giao diện, Google Sites xuất bản: quy trình năm bước giúp cả lớp gửi thầy cô một trang web lời chúc kèm mã QR.

Thay vì mỗi học sinh viết một tấm thiệp riêng, cả lớp có thể cùng tạo một trang web lưu giữ lời chúc nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Quy trình dùng ba công cụ của Google gồm Google Forms, Gemini Canvas và Google Sites, không đòi hỏi kiến thức lập trình. Trong thử nghiệm trên máy tính, bằng trình duyệt Chrome và tài khoản Google cá nhân, toàn bộ thao tác mất khoảng một giờ, chưa tính thời gian chờ các bạn gửi lời chúc.

Mỗi học sinh gửi một lời nhắn, sau đó nội dung được đưa lên các tấm thẻ điện tử để thầy cô lần lượt mở và đọc. Trang web dễ chia sẻ qua đường link hoặc mã QR in trên thiệp giấy. Các tên lớp, tên giáo viên và nội dung trong bài chỉ dùng để minh họa.

Thành phẩm sau khi xuất bản lên Google Sites: tám tấm thẻ giấy nhớ, nút bật nhạc nền và hiệu ứng hoa rơi.

Từ biểu mẫu đến bảng tính: gom lời chúc của cả lớp

Bước đầu tiên là thu thập nội dung. Ban cán sự lớp truy cập Google Forms, tạo biểu mẫu mới và đặt tên, chẳng hạn “Lời chúc 20/11 lớp 9A1”.

Biểu mẫu chỉ cần hai câu hỏi. Câu hỏi tên học sinh nên chọn dạng trả lời ngắn, còn phần lời chúc chọn dạng đoạn văn để mỗi người viết đủ ý. Sau đó nhấn “Xuất bản”, kiểm tra quyền truy cập và gửi đường liên kết vào nhóm liên lạc của lớp.

Hộp thoại "Xuất bản biểu mẫu": (1) phạm vi người trả lời, (2) nút "Xuất bản".

Khi các thành viên đã gửi phản hồi, mở thẻ “Câu trả lời” rồi chọn “Liên kết với Trang tính” để chuyển dữ liệu sang Google Sheets.

Thẻ (1) "Câu trả lời" và nút (2) "Liên kết với Trang tính" để đưa lời chúc sang Google Sheets.

Người tổ chức sao chép hai cột họ tên và lời chúc để chuẩn bị đưa vào Gemini. Cần nhắc các bạn kiểm tra chính tả trước khi gửi, vì trang web sẽ giữ nguyên văn bản đã thu thập, không tự động sửa lỗi.

Gemini Canvas dựng “bức tường lời chúc” bằng ngôn ngữ tự nhiên

Truy cập Gemini và chọn Canvas bên dưới khung nhập liệu. Đây là chế độ cho phép mô tả yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên, trong khi Gemini viết mã và hiển thị bản xem trước của ứng dụng.

Có thể dùng câu lệnh sau: “Tạo một trang web ‘Bức tường lời chúc’ tri ân cô Hạnh nhân ngày 20/11 của lớp 9A1. Mỗi lời chúc hiển thị trên một tấm thẻ giấy nhớ nhiều màu, khi nhấn vào thẻ thì nội dung được phóng to. Tiêu đề lớn ‘Cảm ơn cô Hạnh’, có hiệu ứng hoa rơi nhẹ. Giao diện bằng tiếng Việt, hiển thị đẹp trên điện thoại”.

(1) Câu lệnh mô tả trang web, (2) nút "Canvas" dưới ô nhập. Khung xem trước còn mờ trong lúc Gemini viết mã.

Ngay bên dưới câu lệnh, dán danh sách lời chúc đã lấy từ Google Sheets. Trong bản thử nghiệm, sau khoảng hai phút, trang web đã hiển thị các tấm thẻ với kiểu chữ viết tay. Khi nhấn vào từng thẻ, nội dung được phóng to, kèm nút chuyển sang lời chúc trước hoặc tiếp theo. Hiệu ứng hoa rơi cũng được thêm vào nền trang.

Kiểm tra những chi tiết AI tự thêm

Sản phẩm do AI tạo ra cần được rà soát kỹ. Ở bản dựng đầu tiên, Gemini có thể tự bổ sung những chi tiết không được yêu cầu, chẳng hạn nút “Gửi thêm lời chúc” hoặc biểu tượng trái tim kèm lượt thích giả lập.

Bản đầu tiên: (1) nút "Gửi thêm lời chúc" và (2) số trái tim là phần Gemini tự thêm, nên yêu cầu bỏ.

Những chức năng này dễ gây hiểu nhầm vì trang web sau khi xuất bản không kết nối trực tiếp với biểu mẫu thu thập ban đầu. Nếu không cần thiết, hãy yêu cầu Gemini loại bỏ chúng.

Chỉnh giao diện: càng cụ thể, Gemini càng làm đúng

Người dùng có thể tiếp tục yêu cầu đổi màu nền, kiểu chữ, thêm nhạc nền hoặc thông tin lớp ở cuối trang. Nếu Gemini hiểu sai hoặc không thực hiện được chỉnh sửa, nên mô tả rõ phần cần thay đổi và những nội dung phải giữ nguyên.

Một câu lệnh cụ thể là: “Hãy viết lại toàn bộ mã HTML của trang web ‘Cảm ơn cô Hạnh’ ở trên với các thay đổi sau: nền màu kem, chữ tiêu đề kiểu viết tay, thêm nút phát nhạc nền nhẹ nhàng có thể tắt được và thêm dòng cuối trang ‘Lớp 9A1, năm học 2026-2027’. Giữ nguyên 8 tấm thẻ lời chúc”.

(1) Yêu cầu sửa giao diện viết ngắn, (2) câu trả lời từ chối của Gemini.

Trong thử nghiệm, cách yêu cầu này giúp Gemini xác định rõ phạm vi chỉnh sửa và giữ lại nội dung đã nhập. Với nhạc nền, bản dựng dùng Web Audio API để tạo giai điệu trực tiếp trên trình duyệt, thay vì chèn một bản nhạc có sẵn.

Trước khi xuất bản, nên kiểm tra lại toàn bộ lời chúc, tên người gửi, khả năng hiển thị trên điện thoại và các nút tương tác để tránh lỗi sau khi chia sẻ với thầy cô.

Đưa trang web lên Google Sites mà không cần tên miền riêng

Khi giao diện đã hoàn thiện, chọn “Xuất” trên thanh công cụ của Canvas, sau đó chọn “Google Sites”. Hệ thống mở trình biên soạn Google Sites trong một thẻ mới và đưa giao diện vừa tạo sang dưới dạng bản nháp.

(1) Câu lệnh "viết lại toàn bộ mã HTML" đã chạy được, (2) nút "Xuất", (3) lựa chọn "Google Sites".

Tại đây, có thể bổ sung ảnh tập thể, video kỷ niệm hoặc lời giới thiệu về lớp bằng công cụ “Chèn” ở cột bên phải. Tiếp theo, nhấn “Xuất bản” và đặt địa chỉ web ngắn gọn, không dấu, chẳng hạn loi-chuc-20-11-9a1. Đường dẫn sẽ có dạng sites.google.com/view/loi-chuc-20-11-9a1. Với tài khoản cá nhân, người dùng không cần mua tên miền riêng hay nâng cấp Google Workspace.

(1) Địa chỉ web tự đặt, (2) mục "Ai có thể xem trang web của tôi", (3) ô yêu cầu công cụ tìm kiếm không hiển thị trang, (4) nút "Xuất bản".

Cần chú ý quyền xem trang. Nếu chọn “Bất kỳ ai”, người có đường liên kết đều truy cập được. Vì trang chứa lời chúc và thông tin của học sinh, nên cân nhắc bật tùy chọn yêu cầu công cụ tìm kiếm không hiển thị trang web. Muốn giới hạn người xem, có thể chuyển sang chế độ truy cập hạn chế và cấp quyền cho từng địa chỉ email.

Mã QR: cầu nối giữa thiệp giấy và trang web

Sau khi xuất bản, mở trang web bằng Chrome, nhấp chuột phải vào vùng trống và chọn “Tạo mã QR cho trang này” (Create QR Code for this page). Chức năng này cũng nằm trong menu ba chấm của trình duyệt, tại mục chia sẻ.

(1) Mục tạo mã QR trong menu chuột phải của Chrome (giao diện tiếng Anh).

Chrome tạo mã QR dưới dạng ảnh PNG. Tải ảnh về để chèn vào thiệp giấy, đính kèm hộp quà hoặc gửi vào nhóm liên lạc của lớp.

(1) Nút "Download" để lưu mã QR thành tệp ảnh.

Trước khi in, hãy dùng camera điện thoại quét thử để chắc chắn đường dẫn mở đúng trang. Nhờ đó, thầy cô xem được lời chúc của cả lớp chỉ bằng một thao tác quét mã.

Ba lưu ý trước khi gửi trang web cho thầy cô

Trang web không tự cập nhật sau khi xuất bản. Bản đưa lên Google Sites là dữ liệu tại thời điểm xuất. Nếu sửa lời chúc trong Gemini Canvas sau đó, trang đã xuất bản không thay đổi theo, nên cần hoàn tất nội dung trước hoặc xuất lại khi có chỉnh sửa.

(1) Trang đã xuất bản, (2) lời chúc số 2 vẫn là bản cũ dù đã sửa trong Canvas.

Cần bảo vệ thông tin cá nhân của học sinh. Không nên đưa họ tên đầy đủ, ngày sinh, số điện thoại hoặc thông tin không cần thiết lên trang công khai. Có thể chỉ dùng tên gọi, hạn chế ảnh chân dung riêng và thiết lập quyền xem phù hợp. Khi hoạt động tri ân kết thúc, người quản trị có thể hủy xuất bản trang.

Nên ưu tiên thao tác trên máy tính. Gemini và các công cụ của Google có hỗ trợ trên thiết bị di động, nhưng màn hình máy tính thuận tiện hơn khi nhập danh sách lời chúc, kiểm tra bố cục và chỉnh sửa giao diện.

Nhìn chung, sản phẩm này không dừng ở một tấm thiệp điện tử tạo sẵn. Mỗi học sinh góp một lời nhắn, còn thầy cô lần lượt mở từng tấm thẻ để đọc tình cảm của tập thể lớp. Giá trị của trang web nằm ở những lời chúc do học sinh viết, chứ không phải ở các hiệu ứng mà AI tạo ra.