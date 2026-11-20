Gemini và ChatGPT hẹn giờ tự gửi bản tin, câu đố: khác biệt về giờ chạy, hạn mức và thông báo Gemini cho đặt tối đa 10 lịch, ChatGPT Free chỉ 3 tác vụ và chia theo khung buổi. Thử nghiệm ngày 11 và 12/11/2026 cho thấy giờ chạy lệch so với giờ đặt.

Gemini và ChatGPT đều cho phép người dùng giao AI tự gửi bản tin, tạo câu đố hoặc nhắc việc theo lịch bằng một câu lệnh tự nhiên, không cần mở cửa sổ chat mỗi ngày. Tuy vậy, hai công cụ khác nhau rõ rệt về cách đặt giờ, số tác vụ tối đa và hình thức thông báo, nhất là với tài khoản miễn phí.

Người dùng chỉ cần mô tả công việc, tần suất và thời gian mong muốn. Hệ thống sẽ tạo lịch, tự thực hiện và lưu kết quả để xem lại. Bài viết dựa trên thử nghiệm trên máy tính ngày 11/11 và sáng 12/11/2026. Gemini dùng giao diện tiếng Việt và tài khoản Google AI trả phí; ChatGPT dùng giao diện tiếng Anh và tài khoản Free.

Giới hạn cần biết trước khi đặt lịch

Gemini cho phép tối đa 10 lịch đang hoạt động. Google đang triển khai tính năng dần cho tài khoản đủ điều kiện, và người dùng cần bật Keep Activity (Lưu giữ hoạt động). Hệ thống có thể chuẩn bị nội dung trong vòng một giờ trước thời điểm gửi.

Với ChatGPT, tác vụ hẹn giờ có trên các gói Free, Go, Plus, Pro và một số gói doanh nghiệp, giáo dục đủ điều kiện. Hạn mức tác vụ đang hoạt động khác nhau theo gói:

Nền tảng / gói Số tác vụ hoạt động tối đa Gemini 10 lịch ChatGPT Free và Go 3 ChatGPT Plus 5 ChatGPT Business và Edu 10 ChatGPT Pro và Enterprise 15

Đáng chú ý, ChatGPT Free chỉ cho chọn một tác vụ một lần hoặc một tác vụ định kỳ, tối đa một lần mỗi ngày, với các khung Morning, Afternoon, Evening và Night. Muốn đặt giờ chính xác hoặc lịch chạy dày hơn, người dùng cần gói trả phí đủ điều kiện.

Gemini: một câu lệnh là có lịch, quản lý tại mục Đã lên lịch

Trên gemini.google.com, người dùng mở đoạn chat mới và nêu rõ việc cần làm, tần suất và giờ. Câu lệnh được dùng trong lần thử: “Mỗi sáng lúc 7 giờ, hãy gửi tôi bản tin 5 tin công nghệ và AI nổi bật nhất trong 24 giờ qua, viết ngắn gọn bằng tiếng Việt, mỗi tin một câu kèm nguồn”.

Gemini trả về bản tóm tắt lịch, xác nhận bản tin sẽ sẵn sàng “trước 7:00 sáng mỗi ngày” và cho biết sẽ gửi thông báo trên ứng dụng di động. Không cần bấm thêm nút xác nhận. Nếu giờ hoặc nội dung chưa đúng, người dùng có thể yêu cầu sửa ngay trong đoạn chat đó.

Câu lệnh có giờ và tần suất (1) và bản tóm tắt lịch của Gemini, hẹn trước 7:00 mỗi sáng (2). Phía dưới, Gemini cho biết sẽ gửi thông báo trên ứng dụng di động. Ảnh chụp màn hình Gemini.

Cùng cách ấy, lần thử còn tạo lịch “Câu đố tiếng Anh” chạy hàng tuần lúc 20:00, gồm 5 câu trắc nghiệm cho học sinh lớp 5 và để đáp án ở cuối, cùng một lịch một lần “Nhắc 3 việc trong tuần” vào 10:00 ngày 11/11/2026.

Để xem toàn bộ lịch, người dùng mở biểu tượng đồng hồ trên thanh bên, vào mục “Đã lên lịch”. Trang này có ô “Mô tả tác vụ” để tạo thêm lịch, danh sách lịch đang hoạt động và thông báo về những lịch bị tạm dừng vì lâu không được kiểm tra. Bấm “Đã hiểu” chỉ đóng thông báo, không tự bật lại lịch; muốn dùng tiếp, cần mở menu của lịch và chọn tiếp tục.

Menu ba chấm cạnh mỗi lịch có ba lựa chọn: “Tạm dừng”, “Chạy ngay” và “Xoá”. “Chạy ngay” chỉ để xem kết quả mẫu, không thay cho lần chạy theo lịch.

Trang Đã lên lịch của Gemini và các tùy chọn quản lý tác vụ. Ảnh chụp màn hình Gemini.

Khi mở chi tiết một lịch, người dùng kiểm tra được yêu cầu ban đầu, tần suất lặp lại, thời gian và thời điểm kết thúc. Lịch bản tin công nghệ trong lần thử được đặt hàng ngày, 7 giờ sáng, không có ngày kết thúc. Nút Chuyển đến cuộc trò chuyện giúp mở lại lịch sử thực hiện và kết quả từng lần chạy.

Chi tiết lịch bản tin công nghệ, tần suất hàng ngày và thời gian 7 giờ sáng. Ảnh chụp màn hình Gemini.

Tuy nhiên, Google lưu ý tác vụ có thể chạy vào thời điểm mang tính tương đối, dùng nhiều hạn mức hơn vào giờ cao điểm và có thể ngừng nếu tài khoản chạm giới hạn sử dụng. Đặt lịch 7 giờ vì vậy không đồng nghĩa nội dung luôn xuất hiện đúng thời điểm này.

ChatGPT Free: tạo lịch dễ, nhưng giờ bị gộp thành khung buổi

Trên chatgpt.com, người dùng nhập yêu cầu tương tự, ví dụ “Mỗi sáng lúc 7 giờ, hãy gửi tôi bản tin 5 tin công nghệ và AI nổi bật nhất trong 24 giờ qua”. ChatGPT xác nhận đã tạo lịch “Bản tin công nghệ và AI buổi sáng”, tần suất “Hàng ngày · Buổi sáng”.

Điểm khác biệt nằm ở chỗ tài khoản Free không giữ được mốc 7 giờ. Dù câu lệnh ghi rõ giờ, hệ thống vẫn chuyển yêu cầu thành khung Morning (Buổi sáng).

ChatGPT Free tạo lịch bản tin hàng ngày nhưng chuyển mốc 7 giờ thành khung Buổi sáng. Ảnh chụp màn hình ChatGPT.

Để xem và chỉnh tác vụ, người dùng mở mục Scheduled trên thanh bên hoặc chọn See scheduled tasks trong menu ba chấm của cuộc trò chuyện. Tại đây có thể sửa câu lệnh, tạm dừng hoặc đổi lịch chạy. Với tài khoản Free, mục Time chỉ có bốn lựa chọn Morning, Afternoon, Evening và Night, không có ô nhập giờ cụ thể như 7:00 hay 20:00.

Bốn khung thời gian được ChatGPT Free hỗ trợ khi tạo lịch. Ảnh chụp màn hình ChatGPT.

Để bản tin hữu ích hơn, nên bổ sung yêu cầu về độ mới của thông tin, số lượng tin, ngôn ngữ, nguồn kiểm chứng và đường dẫn. Chẳng hạn, có thể yêu cầu mỗi tin kèm tên nguồn và liên kết trực tiếp.

Thông báo đẩy và email: mỗi nền tảng một cách

Với ChatGPT, người dùng vào Settings, chọn Notifications, tìm mục Tasks và bật Push, Email để nhận thông báo khi tác vụ có cập nhật. Muốn nhận thông báo đẩy trên điện thoại, cần cài ứng dụng ChatGPT và cấp quyền thông báo.

Gemini thì khác: bản web chủ yếu đánh dấu cuộc trò chuyện có kết quả mới, còn thông báo đẩy được gửi qua ứng dụng Gemini trên điện thoại nếu người dùng đã cài và cho phép.

Cài đặt Push và Email trong mục Tasks của ChatGPT. Ảnh chụp màn hình ChatGPT.

Kết quả thực tế: AI có chạy đúng giờ đã hẹn?

Các lịch được tạo chiều 11/11 và kiểm tra lại sáng 12/11/2026. Cả hai công cụ đều hoàn thành nhiệm vụ, nhưng thời điểm trả kết quả không trùng hẳn với giờ đặt.

Lịch bản tin công nghệ của Gemini hẹn 7 giờ nhưng chạy lúc 6 giờ 13. Nội dung có đúng 5 tin, mỗi tin một câu, kèm tên nguồn như CNBC, Morningstar, Reuters, The Next Web và Google Blog. Tuy nhiên, lần chạy này chỉ hiển thị tên nguồn, không có liên kết bấm mở trực tiếp.

Gemini chạy lịch bản tin lúc 6 giờ 13, sớm hơn mốc 7 giờ đã đặt. Ảnh chụp màn hình sáng 12/11/2026.

Ngược lại, tác vụ bản tin của ChatGPT Free chạy lúc 7 giờ 24, nằm trong khung Buổi sáng đã thiết lập. Kết quả có 5 tin được gắn nhãn đã xác minh, mỗi tin kèm tên nguồn và liên kết mở trực tiếp, trong đó có Reuters và IBM Newsroom.

ChatGPT trả bản tin lúc 7 giờ 24, kèm liên kết đến các nguồn thông tin. Ảnh chụp màn hình sáng 12/11/2026.

Đối chiếu một số nội dung trong hai bản tin cho thấy các thông tin về Anthropic, khoản đầu tư của TSMC vào Anthropic và OpenAI, thương vụ gọi vốn của Fractile hay chip lượng tử IBM Nighthawk đều có nguồn tham chiếu tương ứng.

Một lịch khác của Gemini tên “Điểm tin tức AI”, đặt lúc 8 giờ mỗi ngày, chạy lúc 8 giờ 9 sáng 12/11 với 4 tin. Trong đó có thông tin Việt Nam xếp hạng 37 thế giới về năng lực cạnh tranh số và trí tuệ nhân tạo theo WDAIR 2026 của IMD, trùng khớp với nội dung đăng trên VnExpress.

Lịch điểm tin AI chạy lúc 8 giờ 9, có 4 tin và tên nguồn. Ảnh chụp màn hình Gemini.

Đáng chú ý hơn, lịch “Cập nhật radar công cụ AI” đặt lúc 8 giờ 30 nhưng chạy lúc 8 giờ 58. Gemini cho biết đã bổ sung 5 công cụ mới vào bảng tính Google đã kết nối. Điều này cho thấy tác vụ theo lịch không chỉ trả lời trong cửa sổ chat mà còn có thể ghi kết quả vào ứng dụng đã liên kết, nếu tài khoản và quyền truy cập đáp ứng yêu cầu.

Gemini cập nhật 5 công cụ AI vào bảng tính Google đã kết nối. Ảnh chụp màn hình Gemini.

Lịch nhắc việc một lần cũng cho thấy chênh lệch. ChatGPT hẹn nhắc sau 15 phút, lúc 10 giờ 04, và gửi đúng ba công việc đã yêu cầu. Gemini đặt lúc 10 giờ, vẫn hiển thị trạng thái đang chờ sau mốc này và hoàn thành lúc 10 giờ 02.

Như vậy, không công cụ nào bảo đảm kết quả xuất hiện chính xác từng phút. Người dùng nên xem đây là công cụ tự động hóa việc có thời hạn linh hoạt, không phải hệ thống báo thức hay cảnh báo thời gian thực.

Ba câu lệnh có thể dùng ngay

Để AI hiểu đúng yêu cầu, câu lệnh nên nêu rõ công việc, tần suất, thời gian, ngôn ngữ và định dạng kết quả.

Bản tin công nghệ mỗi sáng: “Mỗi sáng lúc 7 giờ, hãy gửi tôi bản tin 5 tin công nghệ và AI nổi bật nhất trong 24 giờ qua, viết ngắn gọn bằng tiếng Việt. Mỗi tin đúng một câu, nêu sự kiện và ý nghĩa chính, kèm tên nguồn và liên kết trực tiếp nếu có. Nếu không đủ 5 tin đã kiểm chứng, hãy nêu rõ số tin”. Câu đố tiếng Anh cho học sinh lớp 5: “Mỗi tối từ thứ Hai đến thứ Sáu lúc 20 giờ, tạo một câu đố tiếng Anh gồm 5 câu trắc nghiệm cho học sinh lớp 5. Viết đề bằng tiếng Anh, giải thích đáp án ngắn bằng tiếng Việt và để phần đáp án ở cuối”. Nhắc việc tối Chủ nhật: “Mỗi tối Chủ nhật lúc 20 giờ, nhắc tôi ba việc cần làm trong tuần tới, viết thành danh sách ngắn. Nếu tôi chưa gửi danh sách công việc, hãy hỏi tôi trước khi nhắc”.

Với ChatGPT Free, yêu cầu giờ cụ thể sẽ được chuyển thành khung thời gian tương ứng. Nếu muốn nhận câu đố đúng 20 giờ, có thể cân nhắc Gemini khi tài khoản đã được cấp tính năng. Ngoài ra, không nên giao các tác vụ này theo dõi giá vàng, giá cổ phiếu hay dữ liệu tài chính biến động liên tục, vì nội dung có thể được chuẩn bị trước thời điểm gửi.

Chọn công cụ nào cho nhu cầu của bạn?

Gemini phù hợp khi cần mốc giờ cụ thể, muốn quản lý lịch bằng giao diện tiếng Việt hoặc ghi kết quả vào các ứng dụng Google đã kết nối. Đổi lại, thời điểm thực thi có độ linh hoạt, giới hạn là 10 lịch đang hoạt động và tính năng đang được triển khai dần; thử nghiệm này chưa xác nhận khả năng dùng trên mọi tài khoản miễn phí tại Việt Nam.

ChatGPT phù hợp khi muốn dùng tác vụ hẹn giờ ngay trên gói Free, cần bản tin có liên kết nguồn hoặc muốn nhận thông báo qua email và ứng dụng di động. Hạn chế là tài khoản miễn phí chỉ có tối đa 3 tác vụ đang hoạt động, một lần chạy mỗi ngày và không đặt được giờ chính xác trong lần thử.

Người dùng cũng có thể kết hợp cả hai: Gemini cho các lịch cần mốc giờ và kết nối ứng dụng Google, ChatGPT cho bản tin có đường dẫn nguồn và thông báo email. Cả hai nền tảng đều có cơ chế tạm dừng tác vụ lâu không được sử dụng, nên không nên tạo quá nhiều lịch rồi bỏ quên.

Giải đáp nhanh các thắc mắc thường gặp

Tài khoản miễn phí có hẹn giờ được không?

ChatGPT Free có hỗ trợ Scheduled tasks. Với Gemini, Google đang triển khai theo từng đợt cho tài khoản đủ điều kiện và yêu cầu bật Keep Activity. Thử nghiệm dùng tài khoản Google AI trả phí nên chưa thể khẳng định mọi tài khoản Gemini miễn phí tại Việt Nam đều đã có tính năng này.

Vì sao không thấy mục Đã lên lịch trên Gemini?

Có thể tài khoản chưa được Google cấp tính năng hoặc Keep Activity đang tắt. Với tài khoản cơ quan, trường học, quyền sử dụng còn phụ thuộc phiên bản Google Workspace và chính sách quản trị.

Có nhận được thông báo trên điện thoại không?

Có. Gemini gửi thông báo qua ứng dụng di động nếu người dùng đã cấp quyền. ChatGPT hỗ trợ thông báo đẩy và email khi bật Tasks trong Settings, Notifications; thông báo trên điện thoại cần ứng dụng ChatGPT được cấp quyền.

Có nên dùng AI theo dõi giá vàng, chứng khoán theo giờ?

Không nên. Dữ liệu có thể thay đổi trong lúc hệ thống chuẩn bị nội dung. Với các quyết định tài chính, cần kiểm tra trực tiếp nguồn dữ liệu cập nhật.