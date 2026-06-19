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Nhịp sống trẻ

Gen Z và câu chuyện chi tiêu thông minh

Nguyễn Thị Phương Linh - 19/06/2026 17:25
Hiện nay, nhiều bạn trẻ không chỉ quan tâm đến việc kiếm tiền mà còn chủ động học cách chi tiêu thông minh, tập trung đầu tư cho bản thân và tạo dựng cuộc sống tự lập.
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