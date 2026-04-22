Genie Bouchard và hành trình từ Á quân Wimbledon đến top 11 pickleball thế giới Sau khi chính thức giải nghệ tennis vào năm 2025, cựu ngôi sao Canada Genie Bouchard đang gặt hái thành công mới trên sân pickleball chuyên nghiệp và tận hưởng cuộc sống tại Miami.

Genie Bouchard, tay vợt từng lọt vào trận chung kết Wimbledon 2014, đang viết nên một chương mới đầy ấn tượng trong sự nghiệp thể thao. Sau khi khép lại 16 năm thi đấu tennis chuyên nghiệp vào năm 2025, người đẹp 32 tuổi đã nhanh chóng chuyển hướng sang bộ môn pickleball và khẳng định vị thế với vị trí thứ 11 thế giới ở nội dung đơn nữ.

Sự chuyển mình mạnh mẽ trên sân đấu chuyên nghiệp

Quyết định chuyển sang pickleball của Bouchard không chỉ là một cuộc dạo chơi. Với tư duy chiến thuật và nền tảng thể lực từ quần vợt đỉnh cao, cô đã nhanh chóng thích nghi và trở thành một trong những cái tên đáng chú ý nhất tại các giải đấu chuyên nghiệp. Sự hiện diện của Bouchard không chỉ nâng cao tính cạnh tranh mà còn thu hút lượng lớn người hâm mộ tennis truyền thống quan tâm đến môn thể thao đang phát triển mạnh mẽ này.

Hiện tại, Bouchard đang định cư tại Miami, Mỹ. Đây được xem là môi trường lý tưởng để cô vừa tập luyện chuyên môn, vừa tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng tại một trong những thành phố sôi động nhất thế giới.

Sức ảnh hưởng truyền thông và sự nghiệp bình luận

Bên cạnh việc thi đấu, Bouchard còn phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực truyền hình và truyền thông xã hội. Tận dụng kinh nghiệm dày dặn trên sân đấu quốc tế, cô thường xuyên đảm nhận vai trò bình luận viên tại các sự kiện lớn, tiêu biểu là giải Indian Wells. Phong thái tự tin và những phân tích chuyên môn sắc sảo giúp cô giữ vững sức hút dù không còn cầm vợt tennis.

Trên mạng xã hội, cựu Á quân Wimbledon thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, từ việc tập luyện giữ vóc dáng đến những buổi tối thư giãn cùng bạn bè. Dù vẫn đang độc thân, Bouchard cho biết cô hài lòng với cuộc sống tự do và muốn dành thời gian cho những người thân thiết thay vì các mối quan hệ tình cảm ồn ào như trước đây.

Trong những hình ảnh mới nhất, Bouchard gây ấn tượng với phong cách thời trang tinh tế, khoe trọn vóc dáng khỏe khoắn của một vận động viên chuyên nghiệp. Dù xuất hiện tại các nhà hàng sang trọng hay bãi biển Miami, mỹ nhân Canada vẫn giữ vững phong độ và sức hút vốn có của một ngôi sao hàng đầu.