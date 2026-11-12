Genk 1-3 AS Eupen: AS Eupen giành chiến thắng AS Eupen có thành tích sân khách đáng nể và sẽ phải chứng minh điều đó khi làm khách của Genk. Trận đấu diễn ra lúc 18:00 ngày 12/11/2026, giữa hai đội đang có phong độ trái chiều.

Genk 1 - 3 AS Eupen Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Genk tiếp đón AS Eupen.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

KT Kết thúc: Genk 1-3 AS Eupen Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 3.

Cập nhật lúc 21:52 12/11/2026

AS Eupen có thành tích sân khách đáng nể, và chuyến làm khách của Genk lúc 18:00 ngày 12/11/2026 là dịp để họ khẳng định bản lĩnh đó. Genk có lợi thế về lịch sử đối đầu, nhưng gần đây họ cũng để lộ những dấu hiệu chưa ổn định.

AS Eupen mang bản lĩnh sân khách đến sân của Genk

Đội khách bước vào trận với hình ảnh một đối thủ không ngại xa nhà. Thành tích sân khách đáng nể là nền tảng tinh thần quan trọng để AS Eupen tự tin đối mặt với chủ nhà ở một trận đấu vốn không được đánh giá cao về mặt lịch sử.

Tuy nhiên, phong độ chung của AS Eupen khá thất thường. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 2 trận và thua 3 trận. Đội bóng này thắng ở trận gần đây nhất, nhưng trước đó đã có chuỗi 3 trận thua liên tiếp.

Genk chững lại sau chuỗi thắng

Về phía chủ nhà, Genk cũng thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Đáng chú ý, họ đã thắng 3 trận liên tiếp trước khi thua 2 trận gần đây nhất.

Điều này đặt Genk vào tình thế cần phản ứng nhanh. Trên sân nhà, đội bóng cần chấm dứt mạch thua để lấy lại sự tự tin đã có ở chuỗi thắng trước đó.

Thế đối đầu nghiêng về Genk

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Genk thắng 3 trận, hòa 1 trận và để AS Eupen thắng 1 trận. Lịch sử này cho thấy chủ nhà thường có ưu thế khi gặp đối thủ này.

Dù vậy, một chiến thắng của AS Eupen trong chuỗi đó cho thấy họ hoàn toàn có thể gây khó khăn cho Genk nếu thi đấu kỷ luật và tận dụng tốt các cơ hội.

Điểm then chốt của trận đấu

Trận đấu vì thế xoay quanh hai câu hỏi. Genk có kịp hồi phục sau 2 trận thua gần nhất để tận dụng lợi thế sân nhà và thế đối đầu hay không? Và AS Eupen có thể mang bản lĩnh sân khách vào trận, đồng thời vượt qua chuỗi 3 trận thua mà họ từng trải qua?

Đội nào giữ được sự bình tĩnh trong những phút đầu sẽ có lợi thế tâm lý lớn. Nếu AS Eupen trụ vững và tạo bất ngờ, trận đấu có thể không diễn ra theo kịch bản mà lịch sử đối đầu gợi ý.

Nhận định

Genk được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu tích cực. Tuy nhiên, phong độ gần đây của họ không còn trọn vẹn, trong khi AS Eupen sở hữu thành tích sân khách đáng nể và vừa có chiến thắng ở trận mới nhất. Vì vậy, đây là cuộc đối đầu có nhiều yếu tố cân bằng hơn so với những gì lịch sử gợi ý.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Genk · 3 thắng 1 hòa AS Eupen · 1 thắng AS Eupen 1 - 3 Genk GEN Genk 0 - 1 AS Eupen AE AS Eupen 1 - 1 Genk Hòa Genk 4 - 2 AS Eupen GEN Genk 5 - 0 AS Eupen GEN

Genk 5 trận gần nhất B B T T T 12 Trận 6-0-6 T-H-B 22 Ghi (TB 1.8) 24 Thủng lưới AS Eupen 5 trận gần nhất T B B B T 10 Trận 7-1-2 T-H-B 32 Ghi (TB 3.2) 12 Thủng lưới