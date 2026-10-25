Genoa 1-0 Venezia: Genoa giành chiến thắng Venezia hành quân đến sân Luigi Ferraris trong tình trạng tổn thất nhân sự, trong khi Genoa muốn tận dụng lợi thế. Trận đấu diễn ra lúc 21:00 ngày 25/10/2026.

Genoa 1 - 0 Venezia Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Genoa tiếp đón Venezia.

12' Genoa ép sân Cầm bóng: Genoa 70% - 30% Venezia, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 0 - 2, cứu thua 0 - 1.

24' Genoa ép sân Cầm bóng: Genoa 71% - 29% Venezia, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 0 - 1.

25' BÀN THẮNG! Genoa (1-0) Phút 25': Mikael Ellertsson (Genoa) lập công (kiến tạo: Stephan El Shaarawy). Tỷ số: 1 - 0.

36' Genoa ép sân Cầm bóng: Genoa 66% - 34% Venezia, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 1 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Genoa ép sân Cầm bóng: Genoa 64% - 36% Venezia, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 1 - 1.

55' Thẻ vàng Phút 55': Sebastian Otoa (Genoa) nhận thẻ vàng (Foul).

61' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Genoa 56% - 44% Venezia, dứt điểm 5 - 8 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 1 - 3; phạm lỗi 8 - 8, cứu thua 4 - 1.

62' Thay người Phút 62' (Genoa): Morten Frendrup vào sân thay Junior Messias.

62' Thay người Phút 62' (Genoa): Lorenzo Colombo vào sân thay Stephan El Shaarawy.

70' Thay người Phút 70' (Genoa): Alessandro Marcandalli vào sân thay Sebastian Otoa.

71' Thay người Phút 71' (Venezia): Pasquale Mazzocchi vào sân thay Ridgeciano Haps.

71' Thay người Phút 71' (Venezia): Matteo Dagasso vào sân thay Toma Bašić.

73' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Genoa 43% - 57% Venezia, dứt điểm 6 - 9 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 1 - 4; phạm lỗi 9 - 8, cứu thua 4 - 2.

79' Thay người Phút 79' (Venezia): Albion Rrahmani vào sân thay Antoine Hainaut.

81' Thay người Phút 81' (Genoa): David Puczka vào sân thay Mario Mitaj.

81' Thay người Phút 81' (Genoa): Alexsandro Amorim de Freitas Filho vào sân thay Samuel Wiafe.

85' Venezia ép sân Cầm bóng: Genoa 48% - 52% Venezia, dứt điểm 6 - 13 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 1 - 7; phạm lỗi 12 - 10, cứu thua 4 - 2.

87' Thay người Phút 87' (Venezia): Lion Lauberbach vào sân thay Simon Sohm.

KT Kết thúc: Genoa 1-0 Venezia Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 22:55 25/10/2026

Đội hình chính thức Genoa Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV D. De Rossi Venezia Sơ đồ · HLV D. Nicola 1 J. Bijlow 34 S. Otoa 5 L. Østigård 22 J. Vásquez 77 M. Ellertsson 25 H. Traorè 71 S. Wiafe 2 M. Mitaj 10 Junior Messias 92 El Shaarawy 18 M. Osmajić Dự bị Genoa 27 Marcandalli 99 F. Stolz 39 D. Sommariva 16 C. Drameh 32 M. Frendrup 4 Alexsandro Amorim 11 E. Meichtry 8 T. Baldanzi 20 S. Sabelli Cập nhật đội hình lúc 20:32 25/10/2026

Genoa Thống kê Venezia 45% Kiểm soát bóng 55% 7 Dứt điểm 20 4 Trúng đích 5 2 Phạt góc 10 12 Phạm lỗi 11 1 Việt vị 0 5 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật M. Ellertsson Genoa 1 bàn El Shaarawy Genoa 1 kiến tạo · điểm 7.6 J. Bijlow Genoa Điểm 7.78 J. Vásquez Genoa Điểm 7.38 L. Østigård Genoa Điểm 7.36 M. Mitaj Genoa Điểm 7.2

Venezia đến sân Luigi Ferraris với nỗi lo lớn về nhân sự. Việc đội khách bị tổn thất lực lượng trước trận gặp Genoa khiến bài toán của huấn luyện viên trở nên khó khăn, nhất là khi Venezia đang đứng cuối bảng xếp hạng với 3 điểm. Trận đấu bắt đầu lúc 21:00 ngày 25/10/2026.

Venezia đau đầu vì thiếu người

Sự thiếu hụt nhân sự là yếu tố phủ bóng lên chuyến làm khách của Venezia. Khi phải xoay xở lực lượng, đội bóng này khó duy trì sự ổn định cần có ở một trận đấu mà đối thủ được chơi trên sân nhà.

Điều này càng đáng ngại khi Venezia đang ở vị trí thấp nhất bảng xếp hạng. Mỗi điểm số lúc này đều có trọng lượng lớn với đội khách, nhưng họ lại phải đối mặt thử thách trong điều kiện không trọn vẹn.

Phong độ: Genoa thất thường, Venezia sa sút

Genoa thắng 2 và thua 3 trong 5 trận gần nhất. Đội chủ nhà vừa thua ở trận mới nhất, trước đó xen kẽ giữa các trận thắng và thua, cho thấy một tập thể chưa thật sự ổn định.

Tuy nhiên, bức tranh của Venezia còn u ám hơn. Đội khách chỉ thắng 1 và thua 4 trong 5 trận gần nhất. Trận thắng duy nhất là trận mới nhất, nhưng trước đó họ thua liên tiếp 4 trận. Câu hỏi đặt ra là liệu chiến thắng gần đây có đủ để Venezia lấy lại niềm tin trong bối cảnh thiếu người.

Thế đối đầu nghiêng về Genoa

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Genoa thắng 3 lần, Venezia thắng 2 lần và không có trận hòa nào. Genoa nhỉnh hơn về số trận thắng, nhưng khoảng cách không lớn. Đây là cặp đấu thường phân định thắng thua rõ ràng.

Bảng xếp hạng sát nhau

Genoa đứng thứ 17 với 4 điểm, còn Venezia xếp thứ 20 với 3 điểm. Hai đội chỉ cách nhau 1 điểm, nên kết quả trận này có thể làm thay đổi vị trí của cả hai ở nhóm cuối bảng.

Với Genoa, lợi thế sân nhà cùng thế đối đầu tốt hơn là hai điểm tựa. Với Venezia, đây là cơ hội để chứng minh họ vẫn có thể cạnh tranh dù lực lượng bị ảnh hưởng.

Điểm then chốt về chiến thuật

Genoa có thể chủ động kiểm soát nhịp độ trên sân nhà và khai thác sự thiếu hụt nhân sự của đối thủ. Điều quan trọng là họ phải duy trì sự tập trung, bởi phong độ chập chờn từng khiến đội thua trận gần nhất.

Ngược lại, Venezia nhiều khả năng phải ưu tiên sự chắc chắn và kỷ luật trong tổ chức phòng ngự để hạn chế rủi ro. Chuỗi 4 trận thua trước trận thắng gần nhất cho thấy đội khách cần cẩn trọng hơn ở các tình huống mất bóng.

Nhận định

Xét tổng thể, Genoa có phần nhỉnh hơn nhờ lợi thế sân nhà, thành tích đối đầu tốt hơn và việc đối thủ thiếu người. Dù vậy, phong độ thất thường và khoảng cách điểm số rất nhỏ khiến đội chủ nhà không thể chủ quan. Venezia cần một màn trình diễn kỷ luật để tạo bất ngờ trên sân Luigi Ferraris.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Genoa · 3 thắng 0 hòa Venezia · 2 thắng Genoa 2 - 0 Venezia GEN Venezia 2 - 0 Genoa VEN Venezia 1 - 3 Genoa GEN Genoa 1 - 4 Venezia VEN Genoa 1 - 0 Venezia GEN

Genoa 5 trận gần nhất B T B B T 7 Trận 1-1-5 T-H-B 5 Ghi (TB 0.7) 13 Thủng lưới Venezia 5 trận gần nhất T B B B B 7 Trận 1-0-6 T-H-B 6 Ghi (TB 0.9) 16 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Lazio 8 7 1 0 +11 22 T T T T H 2 Inter 7 6 1 0 +12 19 T T H T T 3 AS Roma 8 5 3 0 +13 18 H T H H T … 16 Udinese 7 1 1 5 -7 4 B B B B B 17 Genoa 7 1 1 5 -8 4 B T B H B 18 Fiorentina 7 1 1 5 -9 4 B B H T B 19 Parma 8 1 1 6 -10 4 B B B T B 20 Venezia 7 1 0 6 -10 3 T B B B B

Tình hình lực lượng Genoa ✚ E. Havel (Ankle Injury) ✚ D. Sow (Thigh Injury) ✚ L. Venturino (Knee Injury) ✚ E. Havel (Ankle Injury) ✚ D. Sow (Thigh Injury) ✚ L. Venturino (Knee Injury) Venezia ✚ A. Adorante (Hernia) ✚ T. Correia (Thigh Injury) ✚ B. Franjic (Shoulder Injury) ✚ M. Sverko (Hip Injury) ✚ A. Adorante (Hernia) ✚ T. Correia (Thigh Injury) ✚ B. Franjic (Shoulder Injury) ✚ M. Sverko (Hip Injury)