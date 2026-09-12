Genoa 1-1 Frosinone: Hai đội chia điểm Frosinone đứng trước cơ hội lớn củng cố vị trí trong nhóm cạnh tranh vé dự cúp châu lục khi chạm trán Genoa đang chìm sâu ở đáy bảng xếp hạng giải đấu.

Genoa 1 - 1 Frosinone Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Genoa tiếp đón Frosinone.

12' Genoa ép sân Cầm bóng: Genoa 70% - 30% Frosinone, phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 2.

14' BÀN THẮNG! Frosinone (0-1) Phút 14': G. Kvernadze (Frosinone) lập công (kiến tạo: R. Schmid). Tỷ số: 0 - 1.

16' Thẻ vàng Phút 16': G. Cittadini (Frosinone) nhận thẻ vàng (Holding).

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Genoa 43% - 57% Frosinone, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 5 - 4.

36' Thế trận giằng co Cầm bóng: Genoa 44% - 56% Frosinone, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 4 - 1; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 9 - 5, cứu thua 0 - 2.

45+1' Hỏng phạt đền Phút 45+1': L. Colombo (Genoa) sút hỏng phạt đền.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Genoa): Junior Messias vào sân thay T. Baldanzi.

46' Thay người Phút 46' (Frosinone): I. Monterisi vào sân thay G. Cittadini.

48' Genoa ép sân Cầm bóng: Genoa 47% - 53% Frosinone, dứt điểm 9 - 4 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 5 - 2; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 9 - 7, cứu thua 0 - 2.

49' Thẻ vàng Phút 49': K. Ehizibue (Genoa) nhận thẻ vàng (Roughing).

50' BÀN THẮNG! Genoa (1-1) Phút 50': J. Vasquez (Genoa) lập công (kiến tạo: D. Sow). Tỷ số: 1 - 1.

60' Thay người Phút 60' (Genoa): S. El Shaarawy vào sân thay K. Ehizibue.

62' Thẻ vàng Phút 62': G. Bracaglia (Frosinone) nhận thẻ vàng (Roughing).

63' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Genoa 48% - 52% Frosinone, dứt điểm 11 - 8 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 6 - 2; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 11 - 11, cứu thua 0 - 2.

67' Thẻ vàng Phút 67': J. Vasquez (Genoa) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

70' Thay người Phút 70' (Genoa): Vitinha vào sân thay L. Colombo.

71' Thay người Phút 71' (Frosinone): L. Hasa vào sân thay R. Schmid.

73' Thay người Phút 73' (Frosinone): S. Fini vào sân thay F. Ghedjemis.

73' Thay người Phút 73' (Frosinone): T. Bobcek vào sân thay A. Raimondo.

76' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Genoa 49% - 51% Frosinone, dứt điểm 14 - 11 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 7 - 4; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 11 - 11, cứu thua 1 - 3.

79' Thay người Phút 79' (Genoa): Amorim vào sân thay D. Sow.

80' Thay người Phút 80' (Genoa): F. Meichtry vào sân thay M. E. Ellertsson.

87' Thẻ vàng Phút 87': J. Vasquez (Genoa) nhận thẻ vàng (Roughing).

87' Thẻ đỏ Phút 87': J. Vasquez (Genoa) nhận thẻ đỏ (Roughing).

87' Thay người Phút 87' (Frosinone): A. Zerbin vào sân thay G. Kvernadze.

88' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Genoa 46% - 54% Frosinone, dứt điểm 17 - 20 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 8 - 6; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 11 - 11, cứu thua 2 - 4.

KT Kết thúc: Genoa 1-1 Frosinone Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 22:04 12/09/2026

Đội hình chính thức Genoa Sơ đồ 3-5-2 · HLV Daniele De Rossi Frosinone Sơ đồ 4-3-3 · HLV Massimiliano Alvini 1 Justin Bijlow 27 Alessandro Marcandalli 5 Leo Østigård 22 Johan Vásquez 3 Kingsley Ehizibue 32 Morten Frendrup 8 Tommaso Baldanzi 97 Djibril Sow 77 Mikael Ellertsson 18 Milutin Osmajić 29 Lorenzo Colombo 22 Lorenzo Palmisani 20 Anthony Oyono 3 Gabriele Calvani 2 Giorgio Cittadini 79 Gabriele Bracaglia 14 Giacomo Calò 10 Romano Schmid 73 Patrizio Masini 7 Farès Ghedjemis 9 Antonio Raimondo 17 Giorgi Kvernadze Dự bị Genoa 99 Franz Stolz 39 Daniele Sommariva 34 Sebastian Otoa 31 David Puczka 2 Mario Mitaj 16 Cody Drameh 11 Franz-Ethan Meichtry 4 Alexsandro Amorim 71 Samuel Wiafe Frosinone 91 Sebastiano Desplanches 12 Matteo Pisseri 30 Ilario Monterisi 90 Enzo Tchato Mbiayi 5 Wisdom Amey 25 Kevin Akpoguma 71 Aleksa Terzić 74 Omar Fayed 70 Luis Hasa Cập nhật đội hình lúc 19:35 12/09/2026

Genoa Thống kê Frosinone 45% Kiểm soát bóng 55% 17 Dứt điểm 26 5 Trúng đích 5 8 Phạt góc 9 12 Phạm lỗi 12 2 Việt vị 3 3 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật Giorgi Kvernadze Frosinone 1 bàn Johan Vásquez Genoa 1 bàn Djibril Sow Genoa 1 kiến tạo · điểm 6.9 Romano Schmid Frosinone 1 kiến tạo · điểm 6.3 Leo Østigård Genoa Điểm 7.2 Junior Messias Genoa Điểm 7.2

Frosinone đang duy trì khí thế mạnh mẽ trong cuộc bám đuổi nhóm dự cúp châu lục khi bước vào chuyến làm khách tại Stadio Luigi Ferraris vào lúc 20h00 ngày 12/09/2026. Ở chiều ngược lại, đội chủ nhà Genoa phải chịu sức ép nặng nề để tìm kiếm những điểm số đầu tiên nhằm thoát khỏi nhóm nguy hiểm.

Tương quan vị trí và phong độ hai đội

Frosinone bước vào màn so tài này với vị thế đầy hứa hẹn khi đứng ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với 6 điểm tích lũy được. Về mặt phong độ, đội bóng này đã giành chiến thắng 2 trận và để thua 1 trận trong 3 vòng đấu gần nhất. Dù vừa sảy chân ở lần ra sân gần nhất, màn trình diễn nhìn chung của Frosinone vẫn mang lại sự an tâm lớn cho mục tiêu duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu.

Trái ngược hoàn toàn với đối thủ, Genoa đang trải qua giai đoạn khởi đầu vô cùng khó khăn. Đội chủ sân Luigi Ferraris hiện xếp thứ 19 khi chưa có được điểm số nào sau 3 thất bại liên tiếp. Khả năng tổ chức lối chơi và sự chắc chắn nơi tuyến dưới đang là bài toán nan giải khiến Genoa liên tục đánh mất lợi thế.

Lịch sử đối đầu nghiêng về đội khách

Thống kê từ các cuộc chạm trán trực tiếp cũng đang ủng hộ Frosinone. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Frosinone chiếm ưu thế với 2 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ để thua 1 trận trước Genoa.

Kết quả đối đầu tích cực trong quá khứ mang lại cho Frosinone sự tự tin đáng kể, đặc biệt khi họ đang sở hữu phong độ vượt trội hơn hẳn so với đối thủ. Ngược lại, Genoa buộc phải tìm cách cải thiện sự tập trung nếu không muốn tiếp tục để đối phương lấn lướt ngay trên sân nhà.

Cục diện và xu hướng trận đấu

Với khoảng cách rõ rệt về điểm số lẫn tinh thần thi đấu, Frosinone nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ nhằm áp đặt thế trận để bám đuổi nhóm dự cúp châu lục. Sự tự tin từ các kết quả đối đầu trước đây giúp đội khách có thêm phương án tiếp cận trận đấu một cách mạch lạc.

Về phía Genoa, áp lực từ vị trí áp chót bảng xếp hạng buộc họ phải thi đấu thận trọng, ưu tiên việc gia cố hệ thống phòng ngự để hạn chế bàn thua trước khi nghĩ đến việc tìm kiếm bàn thắng mở màn. Dẫu vậy, nếu không có sự đột biến đáng kể trong lối chơi, đội chủ nhà sẽ đối mặt với thách thức rất lớn trước một Frosinone đang tràn đầy khát khao tích lũy trọn vẹn điểm số.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Genoa · 1 thắng 2 hòa Frosinone · 2 thắng Genoa 1 - 1 Frosinone Hòa Frosinone 2 - 1 Genoa FRO Frosinone 3 - 2 Genoa FRO Genoa 1 - 0 Frosinone GEN Genoa 0 - 0 Frosinone Hòa

Genoa 5 trận gần nhất B B B T B 3 Trận 0-0-3 T-H-B 1 Ghi (TB 0.3) 7 Thủng lưới Frosinone 5 trận gần nhất T H T B T 3 Trận 2-0-1 T-H-B 6 Ghi (TB 2.0) 3 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 AS Roma 3 3 0 0 +9 9 T T T 2 Inter 3 3 0 0 +5 9 T T T 3 Lazio 3 3 0 0 +3 9 T T T … 6 Juventus 3 2 1 0 +3 7 H T T 7 Frosinone 3 2 0 1 +3 6 T T B 8 Atalanta 3 2 0 1 +1 6 B T T … 18 Monza 3 0 1 2 -4 1 H B B 19 Genoa 3 0 0 3 -6 0 B B B 20 Venezia 4 0 0 4 -7 0 B B B B

Tình hình lực lượng Genoa ✚ E. Havel (Ankle Injury) ✚ L. Venturino (Knee Injury) ✚ E. Havel (Ankle Injury) ✚ L. Venturino (Knee Injury) Frosinone Không có thông tin