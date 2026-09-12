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Genoa 1-1 Frosinone: Hai đội chia điểm

Văn Thể12/09/2026 15:17

Frosinone đứng trước cơ hội lớn củng cố vị trí trong nhóm cạnh tranh vé dự cúp châu lục khi chạm trán Genoa đang chìm sâu ở đáy bảng xếp hạng giải đấu.

Genoa1 - 1FrosinoneKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Genoa tiếp đón Frosinone.

  • 12'Genoa ép sân

    Cầm bóng: Genoa 70% - 30% Frosinone, phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 2.

  • 14'BÀN THẮNG! Frosinone (0-1)

    Phút 14': G. Kvernadze (Frosinone) lập công (kiến tạo: R. Schmid). Tỷ số: 0 - 1.

  • 16'Thẻ vàng

    Phút 16': G. Cittadini (Frosinone) nhận thẻ vàng (Holding).

  • 24'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Genoa 43% - 57% Frosinone, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 5 - 4.

  • 36'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Genoa 44% - 56% Frosinone, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 4 - 1; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 9 - 5, cứu thua 0 - 2.

  • 45+1'Hỏng phạt đền

    Phút 45+1': L. Colombo (Genoa) sút hỏng phạt đền.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (Genoa): Junior Messias vào sân thay T. Baldanzi.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (Frosinone): I. Monterisi vào sân thay G. Cittadini.

  • 48'Genoa ép sân

    Cầm bóng: Genoa 47% - 53% Frosinone, dứt điểm 9 - 4 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 5 - 2; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 9 - 7, cứu thua 0 - 2.

  • 49'Thẻ vàng

    Phút 49': K. Ehizibue (Genoa) nhận thẻ vàng (Roughing).

  • 50'BÀN THẮNG! Genoa (1-1)

    Phút 50': J. Vasquez (Genoa) lập công (kiến tạo: D. Sow). Tỷ số: 1 - 1.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Genoa): S. El Shaarawy vào sân thay K. Ehizibue.

  • 62'Thẻ vàng

    Phút 62': G. Bracaglia (Frosinone) nhận thẻ vàng (Roughing).

  • 63'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Genoa 48% - 52% Frosinone, dứt điểm 11 - 8 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 6 - 2; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 11 - 11, cứu thua 0 - 2.

  • 67'Thẻ vàng

    Phút 67': J. Vasquez (Genoa) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

  • 70'Thay người

    Phút 70' (Genoa): Vitinha vào sân thay L. Colombo.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Frosinone): L. Hasa vào sân thay R. Schmid.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (Frosinone): S. Fini vào sân thay F. Ghedjemis.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (Frosinone): T. Bobcek vào sân thay A. Raimondo.

  • 76'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Genoa 49% - 51% Frosinone, dứt điểm 14 - 11 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 7 - 4; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 11 - 11, cứu thua 1 - 3.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (Genoa): Amorim vào sân thay D. Sow.

  • 80'Thay người

    Phút 80' (Genoa): F. Meichtry vào sân thay M. E. Ellertsson.

  • 87'Thẻ vàng

    Phút 87': J. Vasquez (Genoa) nhận thẻ vàng (Roughing).

  • 87'Thẻ đỏ

    Phút 87': J. Vasquez (Genoa) nhận thẻ đỏ (Roughing).

  • 87'Thay người

    Phút 87' (Frosinone): A. Zerbin vào sân thay G. Kvernadze.

  • 88'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Genoa 46% - 54% Frosinone, dứt điểm 17 - 20 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 8 - 6; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 11 - 11, cứu thua 2 - 4.

  • KTKết thúc: Genoa 1-1 Frosinone

    Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 22:04 12/09/2026

Đội hình chính thức
Genoa
Sơ đồ 3-5-2 · HLV Daniele De Rossi
Frosinone
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Massimiliano Alvini
1
Justin Bijlow
27
Alessandro Marcandalli
5
Leo Østigård
22
Johan Vásquez
3
Kingsley Ehizibue
32
Morten Frendrup
8
Tommaso Baldanzi
97
Djibril Sow
77
Mikael Ellertsson
18
Milutin Osmajić
29
Lorenzo Colombo
22
Lorenzo Palmisani
20
Anthony Oyono
3
Gabriele Calvani
2
Giorgio Cittadini
79
Gabriele Bracaglia
14
Giacomo Calò
10
Romano Schmid
73
Patrizio Masini
7
Farès Ghedjemis
9
Antonio Raimondo
17
Giorgi Kvernadze
Dự bị
Genoa
99 Franz Stolz39 Daniele Sommariva34 Sebastian Otoa31 David Puczka2 Mario Mitaj16 Cody Drameh11 Franz-Ethan Meichtry4 Alexsandro Amorim71 Samuel Wiafe
Frosinone
91 Sebastiano Desplanches12 Matteo Pisseri30 Ilario Monterisi90 Enzo Tchato Mbiayi5 Wisdom Amey25 Kevin Akpoguma71 Aleksa Terzić74 Omar Fayed70 Luis Hasa
Cập nhật đội hình lúc 19:35 12/09/2026
GenoaThống kêFrosinone
45%
Kiểm soát bóng
55%
17
Dứt điểm
26
5
Trúng đích
5
8
Phạt góc
9
12
Phạm lỗi
12
2
Việt vị
3
3
Thủ môn cứu thua
4
Cầu thủ nổi bật
Giorgi Kvernadze
Giorgi Kvernadze
Frosinone
1 bàn
Johan Vásquez
Johan Vásquez
Genoa
1 bàn
Djibril Sow
Djibril Sow
Genoa
1 kiến tạo · điểm 6.9
Romano Schmid
Romano Schmid
Frosinone
1 kiến tạo · điểm 6.3
Leo Østigård
Leo Østigård
Genoa
Điểm 7.2
Junior Messias
Junior Messias
Genoa
Điểm 7.2

Frosinone đang duy trì khí thế mạnh mẽ trong cuộc bám đuổi nhóm dự cúp châu lục khi bước vào chuyến làm khách tại Stadio Luigi Ferraris vào lúc 20h00 ngày 12/09/2026. Ở chiều ngược lại, đội chủ nhà Genoa phải chịu sức ép nặng nề để tìm kiếm những điểm số đầu tiên nhằm thoát khỏi nhóm nguy hiểm.

Tương quan vị trí và phong độ hai đội

Frosinone bước vào màn so tài này với vị thế đầy hứa hẹn khi đứng ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với 6 điểm tích lũy được. Về mặt phong độ, đội bóng này đã giành chiến thắng 2 trận và để thua 1 trận trong 3 vòng đấu gần nhất. Dù vừa sảy chân ở lần ra sân gần nhất, màn trình diễn nhìn chung của Frosinone vẫn mang lại sự an tâm lớn cho mục tiêu duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu.

Trái ngược hoàn toàn với đối thủ, Genoa đang trải qua giai đoạn khởi đầu vô cùng khó khăn. Đội chủ sân Luigi Ferraris hiện xếp thứ 19 khi chưa có được điểm số nào sau 3 thất bại liên tiếp. Khả năng tổ chức lối chơi và sự chắc chắn nơi tuyến dưới đang là bài toán nan giải khiến Genoa liên tục đánh mất lợi thế.

Lịch sử đối đầu nghiêng về đội khách

Thống kê từ các cuộc chạm trán trực tiếp cũng đang ủng hộ Frosinone. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Frosinone chiếm ưu thế với 2 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ để thua 1 trận trước Genoa.

Kết quả đối đầu tích cực trong quá khứ mang lại cho Frosinone sự tự tin đáng kể, đặc biệt khi họ đang sở hữu phong độ vượt trội hơn hẳn so với đối thủ. Ngược lại, Genoa buộc phải tìm cách cải thiện sự tập trung nếu không muốn tiếp tục để đối phương lấn lướt ngay trên sân nhà.

Cục diện và xu hướng trận đấu

Với khoảng cách rõ rệt về điểm số lẫn tinh thần thi đấu, Frosinone nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ nhằm áp đặt thế trận để bám đuổi nhóm dự cúp châu lục. Sự tự tin từ các kết quả đối đầu trước đây giúp đội khách có thêm phương án tiếp cận trận đấu một cách mạch lạc.

Về phía Genoa, áp lực từ vị trí áp chót bảng xếp hạng buộc họ phải thi đấu thận trọng, ưu tiên việc gia cố hệ thống phòng ngự để hạn chế bàn thua trước khi nghĩ đến việc tìm kiếm bàn thắng mở màn. Dẫu vậy, nếu không có sự đột biến đáng kể trong lối chơi, đội chủ nhà sẽ đối mặt với thách thức rất lớn trước một Frosinone đang tràn đầy khát khao tích lũy trọn vẹn điểm số.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Genoa · 1 thắng2 hòaFrosinone · 2 thắng
30/03/2024
Genoa
1 - 1
Frosinone
Hòa
26/11/2023
Frosinone
2 - 1
Genoa
FRO
13/05/2023
Frosinone
3 - 2
Genoa
FRO
19/12/2022
Genoa
1 - 0
Frosinone
GEN
03/03/2019
Genoa
0 - 0
Frosinone
Hòa
Genoa
5 trận gần nhất
BBBTB
3
Trận
0-0-3
T-H-B
1
Ghi (TB 0.3)
7
Thủng lưới
Frosinone
5 trận gần nhất
THTBT
3
Trận
2-0-1
T-H-B
6
Ghi (TB 2.0)
3
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1AS Roma3300+99TTT
2Inter3300+59TTT
3Lazio3300+39TTT
6Juventus3210+37HTT
7Frosinone3201+36TTB
8Atalanta3201+16BTT
18Monza3012-41HBB
19Genoa3003-60BBB
20Venezia4004-70BBBB
Tình hình lực lượng
Genoa
E. Havel (Ankle Injury)
L. Venturino (Knee Injury)
E. Havel (Ankle Injury)
L. Venturino (Knee Injury)
Frosinone
Không có thông tin

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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