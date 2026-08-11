Genoa 1-2 AC Milan: AC Milan giành chiến thắng
AC Milan đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 21 điểm, đứng hạng 5. Họ đến sân Luigi Ferraris gặp Genoa, đội hạng 12, lúc 21:00 ngày 08/11/2026.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Genoa tiếp đón AC Milan.
- 13'BÀN THẮNG! AC Milan (0-1)
Phút 13': Alphadjo Cissè (AC Milan) lập công (kiến tạo: Adrien Rabiot). Tỷ số: 0 - 1.
- 14'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Genoa 43% - 57% AC Milan, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1.
- 19'BÀN THẮNG! AC Milan (0-2)
Phút 19': Christian Pulisic (AC Milan) lập công (kiến tạo: Gonçalo Ramos). Tỷ số: 0 - 2.
- 26'AC Milan ép sân
Cầm bóng: Genoa 40% - 60% AC Milan, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 0 - 2); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 0 - 2.
- 28'Thẻ vàng
Phút 28': Sankhoun Diawara (AC Milan) nhận thẻ vàng (Foul).
- 39'AC Milan ép sân
Cầm bóng: Genoa 42% - 58% AC Milan, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 0 - 2); việt vị 1 - 1, phạm lỗi 3 - 5.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 50'Thẻ vàng
Phút 50': Alessandro Marcandalli (Genoa) nhận thẻ vàng (Foul).
- 50'Thẻ vàng
Phút 50': Adrien Rabiot (AC Milan) nhận thẻ vàng (Dissent).
- 52'AC Milan ép sân
Cầm bóng: Genoa 36% - 64% AC Milan, dứt điểm 7 - 4 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 0 - 2.
- 61'Thay người
Phút 61' (AC Milan): Omari Hutchinson vào sân thay Alphadjo Cissè.
- 62'Thay người
Phút 62' (AC Milan): Filippo Terracciano vào sân thay Sankhoun Diawara.
- 62'Thay người
Phút 62' (Genoa): Tommaso Baldanzi vào sân thay Junior Messias.
- 62'Thay người
Phút 62' (Genoa): Stephan El Shaarawy vào sân thay Alessandro Marcandalli.
- 66'AC Milan ép sân
Cầm bóng: Genoa 35% - 65% AC Milan, dứt điểm 8 - 5 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 1 - 0; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 9 - 8, cứu thua 0 - 2.
- 74'Thay người
Phút 74' (Genoa): Lorenzo Colombo vào sân thay Vítor Manuel Carvalho Oliveira.
- 76'Thẻ vàng
Phút 76': Christian Pulisic (AC Milan) nhận thẻ vàng (Not Retreating).
- 78'AC Milan ép sân
Cầm bóng: Genoa 35% - 65% AC Milan, dứt điểm 9 - 5 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 2 - 0; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 11 - 9, cứu thua 0 - 3.
- 79'Thay người
Phút 79' (AC Milan): Ardon Jashari vào sân thay Christian Pulisic.
- 84'Thay người
Phút 84' (Genoa): Djibril Sow vào sân thay Hamed Junior Traorè.
- 84'Thay người
Phút 84' (Genoa): Franz-Ethan Meichtry vào sân thay Samuel Wiafe.
- 87'Thẻ vàng
Phút 87': Mario Gila (AC Milan) nhận thẻ vàng (Foul).
- 87'Thay người
Phút 87' (AC Milan): Pervis Estupinan vào sân thay Yunus Musah.
- 88'BÀN THẮNG! Genoa (1-2)
Phút 88': Mikael Ellertsson (Genoa) lập công (kiến tạo: Tommaso Baldanzi). Tỷ số: 1 - 2.
- 90+4'Thẻ vàng
Phút 90+4': Kingsley Ehizibue (Genoa) nhận thẻ vàng (Foul).
- 90'AC Milan ép sân
Cầm bóng: Genoa 37% - 63% AC Milan, dứt điểm 16 - 6 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 3 - 0; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 11 - 10, cứu thua 0 - 5.
- KTKết thúc: Genoa 1-2 AC Milan
Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.
Cập nhật lúc 22:59 08/11/2026
AC Milan đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 21 điểm và vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Chuyến làm khách trên sân Luigi Ferraris của Genoa lúc 21:00 ngày 08/11/2026 vì thế là phép thử đáng chú ý cho tham vọng của đội bóng thành Milan.
AC Milan giữ vị thế trong nhóm đầu
Với 21 điểm, AC Milan đứng hạng 5 và hơn Genoa 8 điểm. Khoảng cách này cho thấy hai đội đang ở hai nửa khác nhau của bảng xếp hạng: một bên bám sát nhóm đầu, một bên đứng hạng 12 với 13 điểm.
Tuy nhiên, phong độ gần đây của AC Milan chưa thật sự ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 2 trận và thua 3 trận. Trận mới nhất của họ là một thất bại, nên chuyến đến Genoa còn là cơ hội để lấy lại nhịp độ.
Genoa đang có chuỗi kết quả tích cực
Ở chiều ngược lại, Genoa bước vào trận đấu với tinh thần khá tốt. Đội chủ nhà thắng 4 và thua 1 trong 5 trận gần nhất, trong đó có 3 chiến thắng ở những trận mới nhất.
Đáng chú ý, phong độ này chưa giúp Genoa thu hẹp đáng kể khoảng cách với nhóm đầu. Dù vậy, một đội đang thắng nhiều thường chơi với sự tự tin cao, đặc biệt khi được thi đấu trên sân nhà.
Thế đối đầu nghiêng về AC Milan
Lịch sử gặp nhau gần đây cho thấy AC Milan có lợi thế. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Genoa chưa thắng trận nào, hòa 3 trận và thua 2 trận.
Con số 3 trận hòa cho thấy các cuộc chạm trán giữa hai đội thường khá cân bằng và không dễ phân thắng bại. AC Milan chưa bị Genoa đánh bại trong chuỗi này, nhưng cũng chưa bao giờ có được những chiến thắng dễ dàng.
Điểm then chốt về mặt chiến thuật
Bài toán lớn nhất của AC Milan là duy trì sự ổn định. Phong độ thắng thua đan xen cho thấy đội chưa tìm được mạch kết quả liên tục. Một khởi đầu chắc chắn và khả năng hạn chế sai lầm sẽ rất quan trọng khi họ làm khách.
Với Genoa, thử thách là biến phong độ tốt thành điểm số trước đối thủ mạnh hơn trên bảng xếp hạng. Đội chủ nhà có thể tận dụng bầu không khí sân nhà và đà hưng phấn từ chuỗi trận vừa qua. Tuy vậy, lịch sử đối đầu nhắc họ rằng việc tìm một chiến thắng trước AC Milan chưa bao giờ dễ dàng.
Nhận định
Nhìn chung, đây là trận đấu có hai bức tranh đối lập. AC Milan hơn về vị trí và thành tích đối đầu, còn Genoa hơn về phong độ gần đây. Chênh lệch 8 điểm trên bảng xếp hạng cho thấy AC Milan vẫn là đội được đánh giá cao hơn, nhưng đà thăng hoa của Genoa đủ để biến trận đấu thành cuộc đọ sức khó lường.
Với AC Milan, mục tiêu bám sát nhóm dự cúp châu lục sẽ vững vàng hơn nếu họ vượt qua thử thách tại sân Luigi Ferraris. Genoa muốn khẳng định rằng họ không chỉ là đội đang có phong độ tốt mà còn đủ sức gây khó khăn cho các đối thủ ở nhóm đầu.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)