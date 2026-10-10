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Genoa 2-1 Fiorentina: Genoa giành chiến thắng

Văn Thể10/10/2026 14:58

Genoa bước vào cuộc tiếp đón Fiorentina tại Luigi Ferraris với nỗi lo thiếu hụt lực lượng, khi cả hai đội đều trải qua chuỗi trận không thuận lợi gần đây.

Genoa2 - 1FiorentinaKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Genoa tiếp đón Fiorentina.

  • 7'BÀN THẮNG! Genoa (1-0)

    Phút 7': Milutin Osmajić (Genoa) lập công (kiến tạo: Mikael Ellertsson). Tỷ số: 1 - 0.

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Genoa 51% - 49% Fiorentina, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 2 - 1); việt vị 1 - 0, cứu thua 1 - 1.

  • 15'Thẻ vàng

    Phút 15': Luca Ranieri (Fiorentina) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 15'BÀN THẮNG! Genoa (2-0)

    Phút 15': Junior Messias (Genoa) lập công (kiến tạo: Milutin Osmajić). Tỷ số: 2 - 0.

  • 21'Thẻ vàng

    Phút 21': Christ Inao Oulaï (Fiorentina) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 24'Fiorentina ép sân

    Cầm bóng: Genoa 42% - 58% Fiorentina, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 3 - 1); việt vị 1 - 1, phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 1 - 2.

  • 36'Genoa ép sân

    Cầm bóng: Genoa 52% - 48% Fiorentina, dứt điểm 9 - 3 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 1 - 4, cứu thua 1 - 2.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Fiorentina): Alieu Njie vào sân thay Christ Inao Oulaï.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Fiorentina): Viery vào sân thay Luca Ranieri.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 48'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Genoa 45% - 55% Fiorentina, dứt điểm 9 - 6 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 2 - 2.

  • 57'Thay người

    Phút 57' (Genoa): Vítor Manuel Carvalho Oliveira vào sân thay Junior Messias.

  • 57'Thay người

    Phút 57' (Genoa): Samuel Wiafe vào sân thay Stephan El Shaarawy.

  • 60'Thẻ vàng

    Phút 60': Viery (Fiorentina) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 60'Fiorentina ép sân

    Cầm bóng: Genoa 41% - 59% Fiorentina, dứt điểm 9 - 7 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 1 - 4; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 7 - 4, cứu thua 2 - 2.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (Fiorentina): Mateo Pellegrino vào sân thay Beto.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Genoa): Alessandro Marcandalli vào sân thay Sebastian Otoa.

  • 72'Fiorentina ép sân

    Cầm bóng: Genoa 40% - 60% Fiorentina, dứt điểm 9 - 8 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 1 - 4; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 8 - 6, cứu thua 2 - 2.

  • 73'BÀN THẮNG! Fiorentina (2-1)

    Phút 73': Johan Vásquez (Genoa) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 2 - 1.

  • 74'Thẻ vàng

    Phút 74': Hamed Junior Traorè (Genoa) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 80'Thay người

    Phút 80' (Fiorentina): Domilson Dodo vào sân thay Álex Jiménez.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (Fiorentina): Pedro Goncalves vào sân thay Wilfried Gnonto.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (Genoa): David Puczka vào sân thay Kingsley Ehizibue.

  • 82'Thay người

    Phút 82' (Genoa): Stefano Sabelli vào sân thay Mikael Ellertsson.

  • 84'Thẻ vàng

    Phút 84': Johan Vásquez (Genoa) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 84'Fiorentina ép sân

    Cầm bóng: Genoa 38% - 62% Fiorentina, dứt điểm 10 - 10 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 2 - 4; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 9 - 6, cứu thua 3 - 2.

  • 85'Thẻ vàng

    Phút 85': Samuel Wiafe (Genoa) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

  • 90+1'Thẻ vàng

    Phút 90+1': Vítor Manuel Carvalho Oliveira (Genoa) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 90+5'Thẻ vàng

    Phút 90+5': Stefano Sabelli (Genoa) nhận thẻ vàng (Foul).

  • KTKết thúc: Genoa 2-1 Fiorentina

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 21:58 10/10/2026

Đội hình chính thức
Genoa
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV D. De Rossi
Fiorentina
Sơ đồ 4-3-3 · HLV P. Vanoli
1
J. Bijlow
34
S. Otoa
5
L. Østigård
22
J. Vásquez
3
K. Ehizibue
32
M. Frendrup
25
H. Traorè
77
M. Ellertsson
10
Junior Messias
92
El Shaarawy
18
M. Osmajić
43
David de Gea
20
Álex Jiménez
3
R. Drăgușin
6
L. Ranieri
21
Valde
27
C. Ndour
42
Inao OulaÃ¯
44
N. Fagioli
30
Franco Mastantuono
23
Beto
29
W. Gnonto
Dự bị
Genoa
16 C. Drameh8 T. Baldanzi75 Gaël Lafont27 Marcandalli2 M. Mitaj31 D. Puczka21 Nikita Solodchenko20 S. Sabelli39 D. Sommariva
Fiorentina
33 Viery28 Pote5 M. Pongračić32 Mateo Pellegrino25 A. Njie19 L. Lezzerini17 João Mário2 Dodô53 Christensen
Cập nhật đội hình lúc 19:33 10/10/2026
GenoaThống kêFiorentina
37%
Kiểm soát bóng
63%
10
Dứt điểm
12
4
Trúng đích
3
3
Phạt góc
4
11
Phạm lỗi
10
2
Việt vị
2
3
Thủ môn cứu thua
2
Cầu thủ nổi bật
M. Osmajić
M. Osmajić
Genoa
1 bàn · 1 kiến tạo
Junior Messias
Junior Messias
Genoa
1 bàn
M. Ellertsson
M. Ellertsson
Genoa
1 kiến tạo · điểm 7.43

Genoa bước vào trận đấu lúc 20:00 ngày 10/10/2026 trên sân vận động Luigi Ferraris trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn về mặt lực lượng. Việc thiếu hụt các lựa chọn nhân sự đang đặt ban huấn luyện đội chủ nhà vào tình thế phải tìm kiếm những phương án xoay tua phù hợp nhằm duy trì tính ổn định trong lối chơi.

Thách thức lực lượng và phong độ của Genoa

Vấn đề thiếu hụt quân số ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thi đấu của Genoa trong thời gian qua. Đội chủ nhà đang trải qua giai đoạn khó khăn về mặt thành tích khi không giành được chiến thắng nào ở 5 trận đấu gần nhất, với kết quả cụ thể gồm 1 trận hòa và 4 trận thua. Sự chệch choạc này khiến Genoa hiện xếp ở vị trí thứ 19 với vỏn vẹn 1 điểm.

Tại Luigi Ferraris, Genoa buộc phải ưu tiên tính kỷ luật và sự an toàn nơi hệ thống phòng ngự. Việc thiếu vắng các nhân tố chủ chốt đòi hỏi

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Genoa · 0 thắng3 hòaFiorentina · 2 thắng
10/05/2026
Fiorentina
0 - 0
Genoa
Hòa
09/11/2025
Genoa
2 - 2
Fiorentina
Hòa
02/02/2025
Fiorentina
2 - 1
Genoa
FIO
01/11/2024
Genoa
0 - 1
Fiorentina
FIO
15/04/2024
Fiorentina
1 - 1
Genoa
Hòa
Genoa
5 trận gần nhất
BBTHB
5
Trận
0-1-4
T-H-B
3
Ghi (TB 0.6)
10
Thủng lưới
Fiorentina
5 trận gần nhất
HTTBB
5
Trận
1-1-3
T-H-B
6
Ghi (TB 1.2)
12
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1AS Roma5410+1113HTTTT
2Inter5410+713HTTTT
3Lazio5410+513THTTT
16Monza5113-44TBHBB
17Fiorentina5113-64HTBBB
18Bologna5023-32HBHBB
19Genoa5014-71BHBBB
20Venezia5005-90BBBBB
Tình hình lực lượng
Genoa
Amorim (Inactive)
L. Colombo (Ankle Injury)
E. Havel (Ankle Injury)
F. Meichtry (Muscle Injury)
D. Sow (Injury)
L. Venturino (Knee Injury)
Amorim (Inactive)
L. Colombo (Ankle Injury)
Fiorentina
A. Atta (Abdominal strain)
F. Parisi (Knee Injury)
R. Sottil (Back Injury)
A. Atta (Abdominal strain)
F. Parisi (Knee Injury)
R. Sottil (Back Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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