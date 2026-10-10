Genoa 2-1 Fiorentina: Genoa giành chiến thắng Genoa bước vào cuộc tiếp đón Fiorentina tại Luigi Ferraris với nỗi lo thiếu hụt lực lượng, khi cả hai đội đều trải qua chuỗi trận không thuận lợi gần đây.

Genoa 2 - 1 Fiorentina Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Genoa tiếp đón Fiorentina.

7' BÀN THẮNG! Genoa (1-0) Phút 7': Milutin Osmajić (Genoa) lập công (kiến tạo: Mikael Ellertsson). Tỷ số: 1 - 0.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Genoa 51% - 49% Fiorentina, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 2 - 1); việt vị 1 - 0, cứu thua 1 - 1.

15' Thẻ vàng Phút 15': Luca Ranieri (Fiorentina) nhận thẻ vàng (Foul).

15' BÀN THẮNG! Genoa (2-0) Phút 15': Junior Messias (Genoa) lập công (kiến tạo: Milutin Osmajić). Tỷ số: 2 - 0.

21' Thẻ vàng Phút 21': Christ Inao Oulaï (Fiorentina) nhận thẻ vàng (Foul).

24' Fiorentina ép sân Cầm bóng: Genoa 42% - 58% Fiorentina, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 3 - 1); việt vị 1 - 1, phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 1 - 2.

36' Genoa ép sân Cầm bóng: Genoa 52% - 48% Fiorentina, dứt điểm 9 - 3 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 1 - 4, cứu thua 1 - 2.

45' Thay người Phút 45' (Fiorentina): Alieu Njie vào sân thay Christ Inao Oulaï.

45' Thay người Phút 45' (Fiorentina): Viery vào sân thay Luca Ranieri.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Genoa 45% - 55% Fiorentina, dứt điểm 9 - 6 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 2 - 2.

57' Thay người Phút 57' (Genoa): Vítor Manuel Carvalho Oliveira vào sân thay Junior Messias.

57' Thay người Phút 57' (Genoa): Samuel Wiafe vào sân thay Stephan El Shaarawy.

60' Thẻ vàng Phút 60': Viery (Fiorentina) nhận thẻ vàng (Foul).

60' Fiorentina ép sân Cầm bóng: Genoa 41% - 59% Fiorentina, dứt điểm 9 - 7 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 1 - 4; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 7 - 4, cứu thua 2 - 2.

65' Thay người Phút 65' (Fiorentina): Mateo Pellegrino vào sân thay Beto.

66' Thay người Phút 66' (Genoa): Alessandro Marcandalli vào sân thay Sebastian Otoa.

72' Fiorentina ép sân Cầm bóng: Genoa 40% - 60% Fiorentina, dứt điểm 9 - 8 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 1 - 4; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 8 - 6, cứu thua 2 - 2.

73' BÀN THẮNG! Fiorentina (2-1) Phút 73': Johan Vásquez (Genoa) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 2 - 1.

74' Thẻ vàng Phút 74': Hamed Junior Traorè (Genoa) nhận thẻ vàng (Dissent).

80' Thay người Phút 80' (Fiorentina): Domilson Dodo vào sân thay Álex Jiménez.

81' Thay người Phút 81' (Fiorentina): Pedro Goncalves vào sân thay Wilfried Gnonto.

81' Thay người Phút 81' (Genoa): David Puczka vào sân thay Kingsley Ehizibue.

82' Thay người Phút 82' (Genoa): Stefano Sabelli vào sân thay Mikael Ellertsson.

84' Thẻ vàng Phút 84': Johan Vásquez (Genoa) nhận thẻ vàng (Dissent).

84' Fiorentina ép sân Cầm bóng: Genoa 38% - 62% Fiorentina, dứt điểm 10 - 10 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 2 - 4; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 9 - 6, cứu thua 3 - 2.

85' Thẻ vàng Phút 85': Samuel Wiafe (Genoa) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

90+1' Thẻ vàng Phút 90+1': Vítor Manuel Carvalho Oliveira (Genoa) nhận thẻ vàng (Foul).

90+5' Thẻ vàng Phút 90+5': Stefano Sabelli (Genoa) nhận thẻ vàng (Foul).

KT Kết thúc: Genoa 2-1 Fiorentina Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 21:58 10/10/2026

Đội hình chính thức Genoa Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV D. De Rossi Fiorentina Sơ đồ 4-3-3 · HLV P. Vanoli 1 J. Bijlow 34 S. Otoa 5 L. Østigård 22 J. Vásquez 3 K. Ehizibue 32 M. Frendrup 25 H. Traorè 77 M. Ellertsson 10 Junior Messias 92 El Shaarawy 18 M. Osmajić 43 David de Gea 20 Álex Jiménez 3 R. Drăgușin 6 L. Ranieri 21 Valde 27 C. Ndour 42 Inao OulaÃ¯ 44 N. Fagioli 30 Franco Mastantuono 23 Beto 29 W. Gnonto Dự bị Genoa 16 C. Drameh 8 T. Baldanzi 75 Gaël Lafont 27 Marcandalli 2 M. Mitaj 31 D. Puczka 21 Nikita Solodchenko 20 S. Sabelli 39 D. Sommariva Fiorentina 33 Viery 28 Pote 5 M. Pongračić 32 Mateo Pellegrino 25 A. Njie 19 L. Lezzerini 17 João Mário 2 Dodô 53 Christensen Cập nhật đội hình lúc 19:33 10/10/2026

Genoa Thống kê Fiorentina 37% Kiểm soát bóng 63% 10 Dứt điểm 12 4 Trúng đích 3 3 Phạt góc 4 11 Phạm lỗi 10 2 Việt vị 2 3 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật M. Osmajić Genoa 1 bàn · 1 kiến tạo Junior Messias Genoa 1 bàn M. Ellertsson Genoa 1 kiến tạo · điểm 7.43

Genoa bước vào trận đấu lúc 20:00 ngày 10/10/2026 trên sân vận động Luigi Ferraris trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn về mặt lực lượng. Việc thiếu hụt các lựa chọn nhân sự đang đặt ban huấn luyện đội chủ nhà vào tình thế phải tìm kiếm những phương án xoay tua phù hợp nhằm duy trì tính ổn định trong lối chơi.

Thách thức lực lượng và phong độ của Genoa

Vấn đề thiếu hụt quân số ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thi đấu của Genoa trong thời gian qua. Đội chủ nhà đang trải qua giai đoạn khó khăn về mặt thành tích khi không giành được chiến thắng nào ở 5 trận đấu gần nhất, với kết quả cụ thể gồm 1 trận hòa và 4 trận thua. Sự chệch choạc này khiến Genoa hiện xếp ở vị trí thứ 19 với vỏn vẹn 1 điểm.

Tại Luigi Ferraris, Genoa buộc phải ưu tiên tính kỷ luật và sự an toàn nơi hệ thống phòng ngự. Việc thiếu vắng các nhân tố chủ chốt đòi hỏi

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Genoa · 0 thắng 3 hòa Fiorentina · 2 thắng Fiorentina 0 - 0 Genoa Hòa Genoa 2 - 2 Fiorentina Hòa Fiorentina 2 - 1 Genoa FIO Genoa 0 - 1 Fiorentina FIO Fiorentina 1 - 1 Genoa Hòa

Genoa 5 trận gần nhất B B T H B 5 Trận 0-1-4 T-H-B 3 Ghi (TB 0.6) 10 Thủng lưới Fiorentina 5 trận gần nhất H T T B B 5 Trận 1-1-3 T-H-B 6 Ghi (TB 1.2) 12 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 AS Roma 5 4 1 0 +11 13 H T T T T 2 Inter 5 4 1 0 +7 13 H T T T T 3 Lazio 5 4 1 0 +5 13 T H T T T … 16 Monza 5 1 1 3 -4 4 T B H B B 17 Fiorentina 5 1 1 3 -6 4 H T B B B 18 Bologna 5 0 2 3 -3 2 H B H B B 19 Genoa 5 0 1 4 -7 1 B H B B B 20 Venezia 5 0 0 5 -9 0 B B B B B

Tình hình lực lượng Genoa ✚ Amorim (Inactive) ✚ L. Colombo (Ankle Injury) ✚ E. Havel (Ankle Injury) ✚ F. Meichtry (Muscle Injury) ✚ D. Sow (Injury) ✚ L. Venturino (Knee Injury) ✚ Amorim (Inactive) ✚ L. Colombo (Ankle Injury) Fiorentina ✚ A. Atta (Abdominal strain) ✚ F. Parisi (Knee Injury) ✚ R. Sottil (Back Injury) ✚ A. Atta (Abdominal strain) ✚ F. Parisi (Knee Injury) ✚ R. Sottil (Back Injury)