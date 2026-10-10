Genoa 2-1 Fiorentina: Genoa giành chiến thắng
Genoa bước vào cuộc tiếp đón Fiorentina tại Luigi Ferraris với nỗi lo thiếu hụt lực lượng, khi cả hai đội đều trải qua chuỗi trận không thuận lợi gần đây.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Genoa tiếp đón Fiorentina.
- 7'BÀN THẮNG! Genoa (1-0)
Phút 7': Milutin Osmajić (Genoa) lập công (kiến tạo: Mikael Ellertsson). Tỷ số: 1 - 0.
- 12'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Genoa 51% - 49% Fiorentina, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 2 - 1); việt vị 1 - 0, cứu thua 1 - 1.
- 15'Thẻ vàng
Phút 15': Luca Ranieri (Fiorentina) nhận thẻ vàng (Foul).
- 15'BÀN THẮNG! Genoa (2-0)
Phút 15': Junior Messias (Genoa) lập công (kiến tạo: Milutin Osmajić). Tỷ số: 2 - 0.
- 21'Thẻ vàng
Phút 21': Christ Inao Oulaï (Fiorentina) nhận thẻ vàng (Foul).
- 24'Fiorentina ép sân
Cầm bóng: Genoa 42% - 58% Fiorentina, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 3 - 1); việt vị 1 - 1, phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 1 - 2.
- 36'Genoa ép sân
Cầm bóng: Genoa 52% - 48% Fiorentina, dứt điểm 9 - 3 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 1 - 4, cứu thua 1 - 2.
- 45'Thay người
Phút 45' (Fiorentina): Alieu Njie vào sân thay Christ Inao Oulaï.
- 45'Thay người
Phút 45' (Fiorentina): Viery vào sân thay Luca Ranieri.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 48'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Genoa 45% - 55% Fiorentina, dứt điểm 9 - 6 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 2 - 2.
- 57'Thay người
Phút 57' (Genoa): Vítor Manuel Carvalho Oliveira vào sân thay Junior Messias.
- 57'Thay người
Phút 57' (Genoa): Samuel Wiafe vào sân thay Stephan El Shaarawy.
- 60'Thẻ vàng
Phút 60': Viery (Fiorentina) nhận thẻ vàng (Foul).
- 60'Fiorentina ép sân
Cầm bóng: Genoa 41% - 59% Fiorentina, dứt điểm 9 - 7 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 1 - 4; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 7 - 4, cứu thua 2 - 2.
- 65'Thay người
Phút 65' (Fiorentina): Mateo Pellegrino vào sân thay Beto.
- 66'Thay người
Phút 66' (Genoa): Alessandro Marcandalli vào sân thay Sebastian Otoa.
- 72'Fiorentina ép sân
Cầm bóng: Genoa 40% - 60% Fiorentina, dứt điểm 9 - 8 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 1 - 4; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 8 - 6, cứu thua 2 - 2.
- 73'BÀN THẮNG! Fiorentina (2-1)
Phút 73': Johan Vásquez (Genoa) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 2 - 1.
- 74'Thẻ vàng
Phút 74': Hamed Junior Traorè (Genoa) nhận thẻ vàng (Dissent).
- 80'Thay người
Phút 80' (Fiorentina): Domilson Dodo vào sân thay Álex Jiménez.
- 81'Thay người
Phút 81' (Fiorentina): Pedro Goncalves vào sân thay Wilfried Gnonto.
- 81'Thay người
Phút 81' (Genoa): David Puczka vào sân thay Kingsley Ehizibue.
- 82'Thay người
Phút 82' (Genoa): Stefano Sabelli vào sân thay Mikael Ellertsson.
- 84'Thẻ vàng
Phút 84': Johan Vásquez (Genoa) nhận thẻ vàng (Dissent).
- 84'Fiorentina ép sân
Cầm bóng: Genoa 38% - 62% Fiorentina, dứt điểm 10 - 10 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 2 - 4; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 9 - 6, cứu thua 3 - 2.
- 85'Thẻ vàng
Phút 85': Samuel Wiafe (Genoa) nhận thẻ vàng (Time Wasting).
- 90+1'Thẻ vàng
Phút 90+1': Vítor Manuel Carvalho Oliveira (Genoa) nhận thẻ vàng (Foul).
- 90+5'Thẻ vàng
Phút 90+5': Stefano Sabelli (Genoa) nhận thẻ vàng (Foul).
- KTKết thúc: Genoa 2-1 Fiorentina
Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.
Cập nhật lúc 21:58 10/10/2026
Genoa bước vào trận đấu lúc 20:00 ngày 10/10/2026 trên sân vận động Luigi Ferraris trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn về mặt lực lượng. Việc thiếu hụt các lựa chọn nhân sự đang đặt ban huấn luyện đội chủ nhà vào tình thế phải tìm kiếm những phương án xoay tua phù hợp nhằm duy trì tính ổn định trong lối chơi.
Thách thức lực lượng và phong độ của Genoa
Vấn đề thiếu hụt quân số ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thi đấu của Genoa trong thời gian qua. Đội chủ nhà đang trải qua giai đoạn khó khăn về mặt thành tích khi không giành được chiến thắng nào ở 5 trận đấu gần nhất, với kết quả cụ thể gồm 1 trận hòa và 4 trận thua. Sự chệch choạc này khiến Genoa hiện xếp ở vị trí thứ 19 với vỏn vẹn 1 điểm.
Tại Luigi Ferraris, Genoa buộc phải ưu tiên tính kỷ luật và sự an toàn nơi hệ thống phòng ngự. Việc thiếu vắng các nhân tố chủ chốt đòi hỏi
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)