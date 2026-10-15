Gent 1-0 Aarhus: Gent giành chiến thắng Gent và Aarhus cùng bước vào trận đấu với phong độ cao: Gent thắng 4 và Aarhus thắng 3 trong 5 trận gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 23h45 ngày 15/10/2026 tại Planet Group Arena.

Gent 1 - 0 Aarhus Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Gent tiếp đón Aarhus.

13' Gent ép sân Cầm bóng: Gent 60% - 40% Aarhus, phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 0 - 3.

21' Thay người Phút 21' (Aarhus): F. Emmery vào sân thay M. Anderson.

25' Gent ép sân Cầm bóng: Gent 61% - 39% Aarhus, dứt điểm 1 - 0, phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 3 - 6.

37' Gent ép sân Cầm bóng: Gent 61% - 39% Aarhus, dứt điểm 1 - 0, phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 3 - 6.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Aarhus): T. Molgaard vào sân thay D. L. Gretarsson.

46' Thay người Phút 46' (Gent): M. Diallo vào sân thay S. Van Der Heyden.

49' Gent ép sân Cầm bóng: Gent 56% - 44% Aarhus, dứt điểm 9 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 6 - 2; phạm lỗi 4 - 9, cứu thua 0 - 1.

58' Thẻ vàng Phút 58': J. Bogere (Aarhus) nhận thẻ vàng (Roughing).

61' Gent ép sân Cầm bóng: Gent 56% - 44% Aarhus, dứt điểm 9 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 6 - 2; phạm lỗi 4 - 9, cứu thua 0 - 1.

62' Thay người Phút 62' (Aarhus): M. Knudsen vào sân thay K. Arnstad.

66' Thay người Phút 66' (Gent): H. Goore vào sân thay M. Volckaert.

73' Thẻ vàng Phút 73': M. Delorge (Gent) nhận thẻ vàng (Foul).

73' Gent ép sân Cầm bóng: Gent 55% - 45% Aarhus, dứt điểm 16 - 3 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 9 - 2; phạm lỗi 6 - 12, cứu thua 0 - 3.

76' Thẻ vàng Phút 76': M. Solbakken (Aarhus) nhận thẻ vàng.

77' Thay người Phút 77' (Aarhus): F. Tingager vào sân thay E. Kahl.

77' Thay người Phút 77' (Aarhus): J. Jonsson vào sân thay M. Solbakken.

77' Thay người Phút 77' (Gent): L. Lopes vào sân thay M. Delorge.

85' Gent ép sân Cầm bóng: Gent 53% - 47% Aarhus, dứt điểm 19 - 4 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 10 - 2; phạm lỗi 8 - 13, cứu thua 0 - 3.

86' Thẻ vàng Phút 86': T. De Vlieger (Gent) nhận thẻ vàng (Tripping).

87' BÀN THẮNG! Gent (1-0) Phút 87': H. Goore (Gent) lập công (kiến tạo: T. Araujo). Tỷ số: 1 - 0.

KT Kết thúc: Gent 1-0 Aarhus Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 01:39 16/10/2026

Đội hình chính thức Gent Sơ đồ 4-3-3 Aarhus Sơ đồ 3-4-2-1 33 Davy Roef 3 Maksim Paskotsi 16 Christian Burgess 44 Siebe Van der Heyden 20 Tiago Araújo 57 Matties Volckaert 17 Mathias Delorge 27 Tibe De Vlieger 7 Michel Ange Balikwisha 75 Ibrahima Cisse 11 Momodou Sonko 21 Mads Hedenstad 25 Colin Rösler 3 Daníel Grétarsson 19 Eric Kahl 26 Jacob Andersen 7 Markus Solbakken 10 Kristian Arnstad 23 Mikael Anderson 28 James Bogere 18 Callum McCowatt 27 Stefen Tchamche Dự bị Gent 30 Kjell Peersman 18 Matisse Samoise 39 Abdul Ayinde 56 Mamadou Diallo 8 László Bénes 10 Aimé Omgba 14 Kyrell Wilson 22 Leonardo Lopes 28 Mohammed El Âdfaoui Aarhus 42 Marius van der Raad 1 Jesper Hansen 14 Tobias Mølgaard 5 Frederik Tingager 33 Luka Callø 4 Magnus Knudsen 29 Rasmus Carstensen 8 Sebastian Jørgensen 39 Frederik Emmery Cập nhật đội hình lúc 23:22 15/10/2026

Gent Thống kê Aarhus 52% Kiểm soát bóng 48% 23 Dứt điểm 4 4 Trúng đích 1 11 Phạt góc 2 10 Phạm lỗi 13 0 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật Hyllarion Goore Gent 1 bàn Tiago Araújo Gent 1 kiến tạo · điểm 8.9 Mads Hedenstad Aarhus Điểm 8.5 Mathias Delorge Gent Điểm 8.3 Michel Ange Balikwisha Gent Điểm 7.7 Tibe De Vlieger Gent Điểm 7.5

Gent và Aarhus gặp nhau trong thế cân bằng hiếm có: cả hai đều đang có phong độ cao. Gent thắng 4, hòa 1 trong 5 trận gần nhất, còn Aarhus thắng 3, hòa 1, thua 1. Trận đấu bắt đầu lúc 23h45 ngày 15/10/2026 tại Planet Group Arena.

Gent giữ mạch bất bại

Gent là đội có chuỗi kết quả ấn tượng hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này thắng 4 trận, hòa 1 trận và chưa nếm mùi thất bại. Hai trận mới nhất đều kết thúc bằng chiến thắng, trước đó là một trận hòa rồi hai trận thắng liên tiếp.

Chuỗi kết quả này giúp Gent bước vào trận với tâm lý ổn định. Một đội bóng không thua trong 5 lượt gần nhất thường có sự tự tin và nền tảng thi đấu vững vàng.

Aarhus đang trên đà hưng phấn

Aarhus cũng không kém cạnh. Đội khách thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Họ thắng cả hai trận mới nhất, sau đó là một trận hòa và một chiến thắng. Thất bại duy nhất nằm ở trận cũ nhất trong chuỗi này.

Điều đó cho thấy Aarhus đã vượt qua giai đoạn chưa ổn định và đang lấy lại nhịp thi đấu tốt. Đây là yếu tố khiến họ trở thành đối thủ không dễ bị đánh giá thấp.

Vị trí trên bảng xếp hạng

Trên bảng xếp hạng, Gent đứng hạng 5 còn Aarhus đứng hạng 16, cả hai cùng có 0 điểm. Khoảng cách thứ hạng nghiêng về Gent, nhưng phong độ gần đây của hai đội lại khá sát nhau, với chênh lệch chỉ nằm ở một trận thắng.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai đội đều có chuỗi trận tích cực, nên khả năng cao đây sẽ là cuộc đấu giằng co. Gent có lợi thế về độ ổn định khi chưa thua trận nào trong 5 lượt gần nhất. Trong khi đó, Aarhus mang theo tinh thần của một đội vừa thắng hai trận liền.

Đội nào duy trì được sự tập trung và tận dụng tốt cơ hội đầu tiên sẽ có lợi thế lớn trong một trận đấu giữa hai đội đang vào phom.

Nhận định

Gent nhỉnh hơn về thứ hạng và độ vững vàng của chuỗi kết quả. Aarhus vẫn đủ phong độ để gây khó khăn cho đối thủ. Một trận đấu hấp dẫn, nhiều năng lượng và cạnh tranh sát sao là điều người hâm mộ có thể kỳ vọng tại Planet Group Arena.

Gent 5 trận gần nhất T T H T T 6 Trận 3-3-0 T-H-B 6 Ghi (TB 1.0) 3 Thủng lưới Aarhus 5 trận gần nhất T T H T B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Mjallby AIF 0 0 0 0 0 0 2 Brighton 0 0 0 0 0 0 3 Monaco 0 0 0 0 0 0 4 FK Jablonec 0 0 0 0 0 0 5 Gent 0 0 0 0 0 0 6 St. Truiden 0 0 0 0 0 0 … 8 Atalanta 0 0 0 0 0 0 9 Ajax 0 0 0 0 0 0 … 15 Pafos 0 0 0 0 0 0 16 Aarhus 0 0 0 0 0 0 17 FC Copenhagen 0 0 0 0 0 0 … 24 FC Lugano 0 0 0 0 0 0 25 FK Crvena Zvezda 0 0 0 0 0 0 … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại