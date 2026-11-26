Gent 1-1 FK Crvena Zvezda: Hai đội chia điểm FK Crvena Zvezda đang thắng liên tiếp 5 trận gần nhất và muốn kéo dài mạch trận trước Gent. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 27/11/2026 trên sân Planet Group Arena.

Gent 1 - 1 FK Crvena Zvezda Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Gent tiếp đón FK Crvena Zvezda.

12' FK Crvena Zvezda ép sân Cầm bóng: Gent 15% - 85% FK Crvena Zvezda; phạm lỗi 1 - 1.

14' Thẻ vàng Phút 14': Siebe Van Der Heyden (Gent) nhận thẻ vàng (Foul).

22' Thẻ vàng Phút 22': Rade Krunić (FK Crvena Zvezda) nhận thẻ vàng (Foul).

24' FK Crvena Zvezda ép sân Cầm bóng: Gent 24% - 76% FK Crvena Zvezda, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 0 - 1.

26' BÀN THẮNG! Gent (1-0) Phút 26': Tiago Araújo (Gent) lập công (kiến tạo: Matties Volckaert). Tỷ số: 1 - 0.

36' FK Crvena Zvezda ép sân Cầm bóng: Gent 28% - 72% FK Crvena Zvezda, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 0 - 1.

41' Thẻ vàng Phút 41': Matej Gashtarov (FK Crvena Zvezda) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' FK Crvena Zvezda ép sân Cầm bóng: Gent 28% - 72% FK Crvena Zvezda, dứt điểm 4 - 11 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 6; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 8, cứu thua 1 - 1.

60' Thay người Phút 60' (Gent): Hyllarion Goore vào sân thay Matisse Samoise.

61' FK Crvena Zvezda ép sân Cầm bóng: Gent 28% - 72% FK Crvena Zvezda, dứt điểm 6 - 14 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 6; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 9 - 9, cứu thua 1 - 1.

64' Thay người Phút 64' (FK Crvena Zvezda): Osman Bukari vào sân thay Vasilije Kostov.

64' Thay người Phút 64' (FK Crvena Zvezda): Mihailo Ristić vào sân thay Mahmudu Bajo.

72' Thay người Phút 72' (Gent): Aime Ntsama Omgba vào sân thay Abdelkahar Kadri.

73' FK Crvena Zvezda ép sân Cầm bóng: Gent 29% - 71% FK Crvena Zvezda, dứt điểm 8 - 17 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 3 - 8; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 9 - 9, cứu thua 1 - 2.

77' Thay người Phút 77' (FK Crvena Zvezda): Marko Arnautović vào sân thay Vladimir Lucic.

79' Thẻ vàng Phút 79': Stefan Gudelj (FK Crvena Zvezda) nhận thẻ vàng (Foul).

85' BÀN THẮNG! FK Crvena Zvezda (1-1) Phút 85': Matej Gashtarov (FK Crvena Zvezda) lập công (kiến tạo: Tomas·Handel). Tỷ số: 1 - 1.

85' FK Crvena Zvezda ép sân Cầm bóng: Gent 29% - 71% FK Crvena Zvezda, dứt điểm 9 - 22 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 3 - 9; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 10 - 11, cứu thua 3 - 2.

87' Thay người Phút 87' (Gent): Ibrahima Cisse vào sân thay Josue Vergara.

87' Thay người Phút 87' (Gent): Gilles De Meyer vào sân thay Tiago Araújo.

87' Thay người Phút 87' (Gent): Mamadou Diallo vào sân thay Momodou Sonko.

88' Thay người Phút 88' (FK Crvena Zvezda): Kim Ye-geon vào sân thay Mirko Ivanić.

88' Thay người Phút 88' (FK Crvena Zvezda): Miloš Veljković vào sân thay Mihailo Ristić.

KT Kết thúc: Gent 1-1 FK Crvena Zvezda Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 04:53 27/11/2026

Đội hình chính thức Gent Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV R. Demil FK Crvena Zvezda Sơ đồ 3-4-1-2 · HLV Riera 33 D. Roef 3 M. Paskotši 57 M. Volckaert 44 Van der Heyden 18 M. Samoise 22 Leonardo Lopes 17 Delorge-Knieper 20 Tiago Araújo 37 A. Kadri 11 M. Sonko 47 Y. Vergara Ortega 1 Matheus 45 S. Gudelj 60 M. Gashtarov 3 Y. Nakayama 6 M. Bajo 33 R. Krunić 20 Tomás Händel 37 V. Lučić 15 M. Abu Fani 22 V. Kostov 4 M. Ivanić Dự bị Gent 56 M. Diallo 28 M. El Âdfaoui 31 B. Evers 45 B. Goore 35 G. De Meyer 10 A. Omgba 30 K. Peersman 59 E. Seck 73 A. Donny FK Crvena Zvezda 30 Tebo Uchenna 23 M. Ristić 75 L. Loizou 19 Kim Ye-geon 77 I. Guteša 70 M. Cham 14 O. Bukari 8 K. Balov 7 M. Arnautović Cập nhật đội hình lúc 02:35 27/11/2026

Gent Thống kê FK Crvena Zvezda 29% Kiểm soát bóng 71% 10 Dứt điểm 25 3 Trúng đích 3 3 Phạt góc 10 12 Phạm lỗi 12 1 Việt vị 0 2 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật Tiago Araújo Gent 1 bàn M. Gashtarov FK Crvena Zvezda 1 bàn Tomás Händel FK Crvena Zvezda 1 kiến tạo · điểm 7.42 M. Volckaert Gent 1 kiến tạo · điểm 6.9 V. Lučić FK Crvena Zvezda Điểm 7.2

FK Crvena Zvezda đang có chuỗi 5 trận thắng liên tiếp và đến sân của Gent với mục tiêu kéo dài mạch trận đó. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 27/11/2026 tại Planet Group Arena. Chủ nhà đang ở trong tình thế trái ngược, với phong độ thiếu ổn định và vị trí thấp hơn trên bảng xếp hạng.

FK Crvena Zvezda mang theo mạch thắng trọn vẹn

Phong độ là điểm sáng lớn nhất của đội khách. FK Crvena Zvezda thắng cả 5 trận gần nhất, một chuỗi kết quả cho thấy sự ổn định về tâm lý và cách vận hành đội bóng. Khi mọi kết quả gần đây đều nghiêng về một phía, sự tự tin thường trở thành lợi thế đáng kể ở những trận đấu cần bản lĩnh.

Đáng chú ý, đội bóng này cũng đã thắng cả 2 lần gặp Gent gần nhất. Con số ấy chưa đủ để kết luận về xu hướng dài hạn, nhưng giúp FK Crvena Zvezda có thêm cơ sở tâm lý khi gặp lại đối thủ quen thuộc.

Gent chập chờn, cần tìm lại sự ổn định

Trong 5 trận gần nhất, Gent thắng 2, hòa 1 và thua 2. Trận gần nhất của họ là một thất bại, trước đó là chiến thắng và một trận hòa, rồi lại một thất bại và một chiến thắng. Chuỗi kết quả đan xen này cho thấy đội chủ nhà chưa tạo được mạch thắng bền vững.

Điều đó khiến Gent khó giữ được nhịp độ mong muốn trong những giai đoạn then chốt của trận đấu. Họ cần sự chắc chắn hơn ở khâu phòng ngự và hiệu quả hơn khi đối mặt một đối thủ đang hưng phấn.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng không lớn

Về điểm số, hai đội đang bằng nhau với 4 điểm. FK Crvena Zvezda xếp hạng 15, còn Gent đứng thứ 18. Khoảng cách chỉ nằm ở thứ hạng, nên kết quả trận này có thể làm thay đổi bức tranh chung của cả hai.

Với Gent, một chiến thắng trên sân nhà sẽ giúp họ bám sát đối thủ trực tiếp. Với FK Crvena Zvezda, thêm một trận thắng sẽ củng cố đà đi lên và nối dài chuỗi kết quả tích cực.

Điểm then chốt của cuộc đối đầu

Phong độ đang nghiêng rõ về đội khách, nhưng lợi thế sân nhà luôn là yếu tố khiến Gent không thể xem nhẹ. Nếu chủ nhà giữ được sự tập trung ngay từ những phút đầu, họ hoàn toàn có thể làm chậm nhịp của FK Crvena Zvezda.

Nhìn chung, FK Crvena Zvezda đang là bên có tâm lý tốt hơn nhờ chuỗi thắng và hai lần thắng Gent gần nhất. Tuy nhiên, Gent vẫn có cơ hội tạo bất ngờ nếu cải thiện được sự ổn định. Câu hỏi đặt ra là đội khách có tiếp tục bay cao, hay chủ nhà sẽ chặn đứng mạch thắng ấy.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Gent · 0 thắng 0 hòa FK Crvena Zvezda · 2 thắng Gent 0 - 2 FK Crvena Zvezda FCZ FK Crvena Zvezda 2 - 1 Gent FCZ

Gent 5 trận gần nhất B T H B T 9 Trận 4-4-1 T-H-B 7 Ghi (TB 0.8) 5 Thủng lưới FK Crvena Zvezda 5 trận gần nhất T T T T T 3 Trận 1-1-1 T-H-B 6 Ghi (TB 2.0) 6 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Lugano 3 3 0 0 +7 9 T T T 2 Panathinaikos 3 3 0 0 +6 9 T T T 3 Twente 3 3 0 0 +6 9 T T T … 8 Universitatea Craiova 3 2 1 0 +4 7 T T H 9 Mjallby AIF 3 2 1 0 +4 7 T H T … 14 SC Freiburg 3 2 0 1 -1 6 T B T 15 FK Crvena Zvezda 3 1 1 1 0 4 T H B 16 Atalanta 3 1 1 1 0 4 H B T 17 SC Braga 3 1 1 1 -1 4 H T B 18 Gent 3 1 1 1 -1 4 H B T 19 Riga 3 0 3 0 0 3 H H H … 24 Aarhus 3 0 2 1 -1 2 H H B 25 FC Nordsjaelland 3 0 2 1 -2 2 B H H … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại