Gerrard và Pennant hối thúc Liverpool chiêu mộ Michael Olise bằng mọi giá Hai cựu danh thủ Liverpool tin rằng ngôi sao của Bayern Munich là sự thay thế hoàn hảo cho Mohamed Salah, người sẽ rời sân Anfield vào mùa hè tới.

Sân Anfield đang chuẩn bị cho một cuộc chuyển giao lịch sử khi kỷ nguyên 9 năm của Mohamed Salah sắp khép lại. Trong bối cảnh đó, các huyền thoại của Liverpool đã nhanh chóng chỉ tên người kế vị xứng đáng: Michael Olise.

Olise đang toả sáng ở Bayern.

Sự thay thế trong mơ từ những người cũ

Steven Gerrard, biểu tượng của The Kop, không ngần ngại gọi Michael Olise là "sự thay thế trong mơ". Quan điểm này nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt từ Jermaine Pennant. Chứng kiến màn trình diễn của Olise trong trận bán kết lượt đi Champions League với PSG – nơi ngôi sao người Pháp ghi bàn trong trận thua kịch tính 4-5 – Pennant đã đưa ra lời kêu gọi khẩn thiết.

"Liverpool phải hành động và mang Olise về ngay lập tức, bằng mọi giá," Pennant viết trên mạng xã hội X. "Đó chính là người thay thế Mo Salah. Hãy trả bất cứ mức giá nào, thậm chí gán thêm cả Cody Gakpo vào thỏa thuận."

Thống kê ấn tượng của một siêu sao tương lai

Sự phấn khích của các cựu danh thủ không phải không có cơ sở. Kể từ khi rời Crystal Palace để gia nhập đội bóng nước Đức, Olise đã vươn mình trở thành một trong những mũi tấn công lợi hại nhất châu Âu. Phong độ của cầu thủ chạy cánh này hiện tại là không thể bàn cãi với những thông số ấn tượng trong mùa giải năm nay:

Bàn thắng: 20 bàn

20 bàn Kiến tạo: 29 đường chuyền dọn cỗ

29 đường chuyền dọn cỗ Tầm ảnh hưởng: Liên tục làm khổ hàng thủ đối phương tại sân chơi Champions League.

Rào cản tài chính và phương án dự phòng

Mặc dù Olise là mục tiêu lý tưởng về mặt chuyên môn, nhưng việc đưa anh rời Allianz Arena là một bài toán kinh tế nan giải. Ký giả uy tín James Pearce từ tờ The Athletic nhận định rằng thương vụ này mang tính thiếu khả thi ở thời điểm hiện tại.

Theo Pearce, rất hiếm khi Bayern Munich chấp nhận để cầu thủ xuất sắc nhất đang ở độ chín sự nghiệp ra đi, trừ khi nhận được một đề nghị với số tiền "điên rồ". Thay vì dồn toàn lực vào một mục tiêu quá khó khăn, chuyên gia này gợi ý Liverpool nên chú ý đến Yan Diomande của RB Leipzig – một cái tên được cho là phù hợp hơn với hồ sơ tìm kiếm và ngân sách của câu lạc bộ.

Dù vậy, với sức ép từ việc phải tìm người kế vị xứng đáng cho huyền thoại Salah, áp lực buộc ban lãnh đạo The Kop phải chi đậm cho một ngôi sao đẳng cấp như Michael Olise vẫn đang hiện hữu.