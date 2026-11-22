Getafe 0-3 Atletico Madrid: Atletico Madrid giành chiến thắng Atletico Madrid còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi làm khách của Getafe, với 28 điểm và đang xếp hạng 3. Trận đấu diễn ra lúc 03h00 ngày 23/11/2026 trên sân Coliseum Alfonso Pérez.

Getafe 0 - 3 Atletico Madrid Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Getafe tiếp đón Atletico Madrid.

10' BÀN THẮNG! Atletico Madrid (0-1) Phút 10': Alejandro Baena Rodríguez (Atletico Madrid) lập công (kiến tạo: Julián Álvarez). Tỷ số: 0 - 1.

14' Atletico Madrid ép sân Cầm bóng: Getafe 31% - 69% Atletico Madrid, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 0 - 1); phạm lỗi 2 - 2.

26' Atletico Madrid ép sân Cầm bóng: Getafe 41% - 59% Atletico Madrid, dứt điểm 4 - 5 (trúng đích 0 - 5), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 4 - 0.

30' BÀN THẮNG! Atletico Madrid (0-2) Phút 30': Johnny Cardoso (Atletico Madrid) lập công (kiến tạo: Julián Álvarez). Tỷ số: 0 - 2.

36' Thẻ vàng Phút 36': Johnny Cardoso (Atletico Madrid) nhận thẻ vàng (Foul).

38' Atletico Madrid ép sân Cầm bóng: Getafe 33% - 67% Atletico Madrid, dứt điểm 4 - 8 (trúng đích 0 - 6), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 4 - 0.

45' Thay người Phút 45' (Getafe): Kiko Femenia vào sân thay Ramón Terrats.

45' Thay người Phút 45' (Getafe): Martin Satriano vào sân thay Jean Ives Valou.

45' Thay người Phút 45' (Atletico Madrid): Lee Kang-In vào sân thay Johnny Cardoso.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Thẻ vàng Phút 49': Robin Le Normand (Atletico Madrid) nhận thẻ vàng (Foul).

50' Atletico Madrid ép sân Cầm bóng: Getafe 30% - 70% Atletico Madrid, dứt điểm 8 - 10 (trúng đích 1 - 7), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 5 - 6, cứu thua 5 - 1.

62' Atletico Madrid ép sân Cầm bóng: Getafe 28% - 72% Atletico Madrid, dứt điểm 10 - 13 (trúng đích 1 - 8), phạt góc 1 - 5; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 6 - 1.

67' Thay người Phút 67' (Atletico Madrid): Rodrigo Mendoza vào sân thay Alejandro Baena Rodríguez.

67' Thay người Phút 67' (Getafe): Borja Mayoral vào sân thay Iván Azón.

67' Thay người Phút 67' (Getafe): Mario Martín Rielves vào sân thay Francho Serrano Gracia.

71' Thẻ vàng Phút 71': Dakonam Ortega Djené (Getafe) nhận thẻ vàng (Foul).

74' Atletico Madrid ép sân Cầm bóng: Getafe 30% - 70% Atletico Madrid, dứt điểm 11 - 14 (trúng đích 1 - 8), phạt góc 2 - 6; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 8 - 9, cứu thua 6 - 1.

75' Thay người Phút 75' (Atletico Madrid): Alexander Sørloth vào sân thay Julián Álvarez.

84' Thẻ vàng Phút 84': Mario Martín Rielves (Getafe) nhận thẻ vàng (Foul).

85' Thay người Phút 85' (Getafe): David Cordón Mancha vào sân thay Andrés García.

86' Atletico Madrid ép sân Cầm bóng: Getafe 30% - 70% Atletico Madrid, dứt điểm 11 - 19 (trúng đích 1 - 9), phạt góc 2 - 7; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 9 - 10, cứu thua 7 - 1.

89' VAR Phút 89': Phạt đền được công nhận — Alexander Sørloth (Atletico Madrid).

90' Thẻ đỏ Phút 90': Dakonam Ortega Djené (Getafe) nhận thẻ đỏ.

90+2' BÀN THẮNG! Atletico Madrid (0-3) Phút 90+2': Alejandro Grimaldo (Atletico Madrid) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 3.

KT Kết thúc: Getafe 0-3 Atletico Madrid Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 3.

Cập nhật lúc 04:55 23/11/2026

Đội hình chính thức Getafe Sơ đồ 4-4-2 · HLV Pepe Bordalás Atletico Madrid Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV D. Simeone 13 David Soria 2 D. Dakonam 24 Z. Romero 26 J. Valou 22 J. Mojica 21 Andrés García 23 O. Mangala 16 Francho Serrano 11 Ramón Terrats 20 Iván Azón 19 E. Ünal 13 J. Oblak 14 Marcos Llorente 24 Robin Le Normand 17 D. Hancko 22 Álex Grimaldo 6 Koke 8 Pablo Barrios 20 G. Simeone 10 Álex Baena 5 J. Cardoso 19 J. Álvarez Dự bị Getafe 4 S. Sazonov 10 M. Satriano 28 Alberto Risco 9 Borja Mayoral 6 Mario Martín 1 J. Letáček 17 Kiko Femenía 35 Diego Ferrer 3 Davinchi Atletico Madrid 26 R. Hueso 46 J. Castillo 15 J. David 45 Javier Gil 23 M. Hjulmand 7 Lee Kang-In 4 Rodrigo Mendoza 1 J. Musso 16 Arnau Ortiz Cập nhật đội hình lúc 02:34 23/11/2026

Getafe Thống kê Atletico Madrid 32% Kiểm soát bóng 68% 11 Dứt điểm 20 1 Trúng đích 10 2 Phạt góc 7 11 Phạm lỗi 11 0 Việt vị 2 7 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật J. Cardoso Atletico Madrid 1 bàn Álex Baena Atletico Madrid 1 bàn Álex Grimaldo Atletico Madrid 1 bàn J. Álvarez Atletico Madrid 2 kiến tạo · điểm 8.4 Marcos Llorente Atletico Madrid Điểm 7.68 D. Hancko Atletico Madrid Điểm 7.45

Atletico Madrid đang xếp hạng 3 với 28 điểm và còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu. Muốn giữ cơ hội đó, đội bóng thành Madrid cần một kết quả tích cực trên sân Getafe, đội đang đứng thứ 15 với 12 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 03h00 ngày 23/11/2026 tại Coliseum Alfonso Pérez.

Atletico Madrid cần giữ nhịp để bám đuổi ngôi đầu

Khoảng cách trên bảng xếp hạng giữa hai đội khá lớn. Atletico Madrid hơn Getafe 16 điểm và đứng ở nhóm đầu bảng, còn Getafe vẫn ở nửa dưới. Vì vậy, với đội khách, trận này là cơ hội để củng cố vị trí và không để các đối thủ cạnh tranh ngôi đầu bỏ xa.

Tuy nhiên, phong độ gần đây của Atletico Madrid chưa thật sự thuyết phục. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 2, hòa 1 và thua 2, trong đó hai trận thua nằm ở những lần ra sân gần đây nhất. Đội bóng này cần sớm chấm dứt chuỗi kết quả chưa tốt để duy trì tham vọng.

Getafe: chủ nhà có phong độ thất thường

Getafe cũng có chuỗi 5 trận không ổn định, với 2 trận thắng và 3 trận thua. Đội chủ nhà thua hai trận gần nhất, nhưng trước đó đã thắng liên tiếp hai trận, cho thấy họ vẫn có khả năng bật dậy.

Với vị trí thứ 15 và 12 điểm, Getafe không có áp lực phải bám đuổi ngôi đầu. Dù vậy, việc chủ nhà thi đấu trên sân quen thuộc vẫn khiến cuộc đối đầu này khó đoán hơn so với khoảng cách trên bảng xếp hạng.

Thế đối đầu nghiêng về Atletico Madrid

Lịch sử gặp nhau gần đây ủng hộ đội khách. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Atletico Madrid thắng 4 trận, Getafe thắng 1 trận và không có trận hòa nào. Đây là lợi thế tâm lý đáng kể cho Atletico Madrid trước chuyến làm khách này.

Điểm then chốt của trận đấu

Với đội khách, bài toán nằm ở sự ổn định. Phong độ chưa đều và hai trận thua gần nhất là lý do Atletico Madrid cần tập trung hơn nếu muốn tận dụng chênh lệch đẳng cấp trên bảng xếp hạng.

Với Getafe, hai chiến thắng ở giai đoạn trước đó là cơ sở để chủ nhà tin vào khả năng gây khó khăn cho đối thủ. Nếu giữ được sự chắc chắn và tận dụng sân nhà, họ hoàn toàn có thể làm chậm bước tiến của Atletico Madrid.

Nhận định

Xét về vị trí trên bảng xếp hạng và thành tích đối đầu, Atletico Madrid được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy vậy, phong độ gần đây của cả hai đội đều chưa ổn định, nên chủ nhà vẫn có cơ hội cạnh tranh. Với Atletico Madrid, một kết quả tích cực tại Coliseum Alfonso Pérez sẽ là bước đệm quan trọng cho tham vọng bám đuổi ngôi đầu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Getafe · 1 thắng 0 hòa Atletico Madrid · 4 thắng Atletico Madrid 4 - 1 Getafe AM Atletico Madrid 1 - 0 Getafe AM Getafe 0 - 1 Atletico Madrid AM Getafe 2 - 1 Atletico Madrid GET Atletico Madrid 5 - 0 Getafe AM

Getafe 5 trận gần nhất B B T T B Atletico Madrid 5 trận gần nhất B B T T H 12 Trận 9-1-2 T-H-B 23 Ghi (TB 1.9) 10 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 12 11 0 1 +35 33 T T B T T 2 Real Madrid 13 11 0 2 +22 33 T T T T T 3 Atletico Madrid 12 9 1 2 +13 28 B T T T T 4 Real Betis 13 8 3 2 +5 27 H T T H B … 14 Rayo Vallecano 12 3 3 6 -7 12 B B T B H 15 Getafe 12 3 3 6 -10 12 B T B H B 16 Osasuna 12 3 3 6 -11 12 H B B T B …

Tình hình lực lượng Getafe ✚ N. Gudelj (Yellow Cards) ✚ Juanmi (Knee Injury) ✚ C. Uche (Knee Injury) Atletico Madrid ✚ A. Lookman (Knee Injury) ✚ M. Pubill (Ankle Injury) ✚ C. Romero (Muscle Injury)