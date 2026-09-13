Getafe 1-1 Deportivo La Coruna: Hai đội chia điểm Deportivo La Coruna đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 8 điểm và hướng tới mục tiêu giành trọn chiến thắng trước chủ nhà Getafe ở trận đấu lúc 23h30 ngày 13/09/2026.

Getafe 1 - 1 Deportivo La Coruna Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Getafe tiếp đón Deportivo La Coruna.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Getafe 46% - 54% Deportivo La Coruna, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 0 - 0); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 0.

24' Deportivo La Coruna ép sân Cầm bóng: Getafe 41% - 59% Deportivo La Coruna, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 1 - 0); việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 2, cứu thua 0 - 1.

26' Thẻ vàng Phút 26': Iván Azón (Getafe) nhận thẻ vàng (Foul).

27' Thẻ vàng Phút 27': Lucas Noubi (Deportivo La Coruna) nhận thẻ vàng (Foul).

36' Getafe ép sân Cầm bóng: Getafe 44% - 56% Deportivo La Coruna, dứt điểm 6 - 0 (trúng đích 1 - 0); việt vị 1 - 1, phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 0 - 1.

42' Thẻ vàng Phút 42': Enes Ünal (Getafe) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Deportivo La Coruna ép sân Cầm bóng: Getafe 40% - 60% Deportivo La Coruna, dứt điểm 8 - 3 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 0 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 8 - 7, cứu thua 2 - 2.

61' Deportivo La Coruna ép sân Cầm bóng: Getafe 40% - 60% Deportivo La Coruna, dứt điểm 9 - 5 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 9 - 9, cứu thua 2 - 2.

62' Thay người Phút 62' (Deportivo La Coruna): Adama Traoré vào sân thay Marc Casadó.

66' BÀN THẮNG! Getafe (1-0) Phút 66': Ramón Terrats (Getafe) lập công (kiến tạo: Iván Azón). Tỷ số: 1 - 0.

71' Thay người Phút 71' (Deportivo La Coruna): Yeremay Hernández vào sân thay Luismi Cruz.

71' Thay người Phút 71' (Deportivo La Coruna): Zakaria Eddahchouri vào sân thay Bil Nsongo.

73' Deportivo La Coruna ép sân Cầm bóng: Getafe 38% - 62% Deportivo La Coruna, dứt điểm 12 - 6 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 2 - 4; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 9 - 9, cứu thua 2 - 2.

76' Thay người Phút 76' (Getafe): Francho Serrano Gracia vào sân thay Iván Azón.

78' BÀN THẮNG! Deportivo La Coruna (1-1) Phút 78': Pierre-Emerick Aubameyang (Deportivo La Coruna) lập công (kiến tạo: Yeremay Hernández). Tỷ số: 1 - 1.

84' Thay người Phút 84' (Getafe): Jose Luis Perez del Amo vào sân thay Ramón Terrats.

84' Thay người Phút 84' (Getafe): Saba Sazonov vào sân thay Juan Sebastian Boselli Graf.

85' Deportivo La Coruna ép sân Cầm bóng: Getafe 36% - 64% Deportivo La Coruna, dứt điểm 13 - 8 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 2 - 5; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 11 - 9, cứu thua 2 - 3.

89' Thay người Phút 89' (Getafe): David Cordón Mancha vào sân thay Martin Satriano.

90+6' Thẻ vàng Phút 90+6': Mario Martín Rielves (Getafe) nhận thẻ vàng (Foul).

KT Kết thúc: Getafe 1-1 Deportivo La Coruna Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 01:32 14/09/2026

Đội hình chính thức Getafe Sơ đồ 4-4-2 · HLV Pepe Bordalás Deportivo La Coruna Sơ đồ 4-4-2 · HLV Antonio Hidalgo 13 David Soria 22 J. Mojica 8 N. Gudelj 2 D. Dakonam 15 S. Boselli 11 Ramón Terrats 6 Mario Martín 23 O. Mangala 10 M. Satriano 19 E. Ünal 20 Iván Azón 13 Leo Román 23 Ximo Navarro 4 L. Noubi 20 J. Giménez 12 G. Quagliata 21 Mario Soriano 6 Marc Casadó 16 L. Amatucci 19 Luismi Cruz 7 P. Aubameyang 32 B. Nsongo Dự bị Getafe 3 Davinchi 26 J. Valou 4 S. Sazonov 9 Borja Mayoral 30 Óscar López 1 J. Letáček 32 Joselu 27 Ebrahima Drammeh 35 Diego Ferrer Deportivo La Coruna 2 Adrià Alti 17 Angeliño 24 Adama Traoré 14 Riki Rodríguez 11 David Mella 15 Miguel Loureiro 10 Peke 25 Álvaro Fernández 22 B. Ede Cập nhật đội hình lúc 23:05 13/09/2026

Getafe Thống kê Deportivo La Coruna 36% Kiểm soát bóng 64% 15 Dứt điểm 10 4 Trúng đích 3 3 Phạt góc 7 14 Phạm lỗi 9 2 Việt vị 1 2 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật P. Aubameyang Deportivo La Coruna 1 bàn Ramón Terrats Getafe 1 bàn Iván Azón Getafe 1 kiến tạo · điểm 6.93 Peke Deportivo La Coruna 1 kiến tạo · điểm 6.78 J. Giménez Deportivo La Coruna Điểm 7.21

Deportivo La Coruna đang thể hiện sự trở lại mạnh mẽ khi bám sát nhóm dự cúp châu lục trước chuyến làm khách trên sân Coliseum. Trận đấu diễn ra vào lúc 23h30 ngày 13/09/2026 hứa hẹn sẽ mang tới những diễn biến kịch tính khi cả hai câu lạc bộ đều khát khao giành trọn điểm số cho mục tiêu riêng.

Deportivo La Coruna và mục tiêu bám đuổi nhóm đầu

Đội khách hành quân tới Coliseum với hành trang là sự tự tin rất lớn. Trải qua giai đoạn vừa qua, Deportivo La Coruna đã tích lũy được 8 điểm và vững vàng ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, tiếp tục bám sát nhóm dự cúp châu lục.

Phong độ ổn định là điểm tựa vững chắc cho Deportivo La Coruna. Trong 4 trận đấu gần nhất, đội bóng này duy trì chuỗi trận bất bại ấn tượng với 2 chiến thắng và 2 trận hòa. Lối chơi kỷ luật cùng sự chắc chắn trong cách tiếp cận trận đấu giúp họ duy trì được sự hưng phấn và tính cạnh tranh cao.

Thử thách cho Getafe trên sân nhà Coliseum

Ở chiều ngược lại, Getafe đang trải qua giai đoạn khởi đầu không mấy suôn sẻ khi tạm xếp ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng với 4 điểm. Cách biệt về điểm số cùng vị trí hiện tại đặt ra áp lực không nhỏ cho đội chủ nhà trong việc tìm kiếm một kết quả có lợi.

Sự thiếu ổn định đang là vấn đề lớn đối với Getafe. Trong 4 lần ra sân gần nhất, đội bóng này chỉ giành được 1 chiến thắng, hòa 1 trận và phải nhận 2 thất bại. Để ngăn chặn bước tiến của đội khách đang có tinh thần lên cao, Getafe sẽ cần phải cải thiện đáng kể sự tập trung trên từng tuyến.

Tương quan đối đầu và cục diện trận đấu

Dù đang xếp sau trên bảng xếp hạng, Getafe lại nắm giữ lợi thế đáng kể về mặt tâm lý từ lịch sử chạm trán. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, Getafe chiếm ưu thế vượt trội với 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ để Deportivo La Coruna vượt qua đúng 1 lần.

Lợi thế sân nhà Coliseum cùng thành tích đối đầu tích cực trong quá khứ sẽ là điểm tựa tinh thần lớn để Getafe thiết lập một thế trận phòng ngự chủ động. Trong khi đó, Deportivo La Coruna với sự hưng phấn từ mạch trận bất bại gần đây chắc chắn sẽ đặt mục tiêu áp đặt thế trận nhằm củng cố vị trí trong nhóm dẫn đầu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Getafe · 3 thắng 1 hòa Deportivo La Coruna · 1 thắng Getafe 3 - 0 Deportivo La Coruna GET Deportivo La Coruna 2 - 1 Getafe DLC Deportivo La Coruna 0 - 2 Getafe GET Getafe 0 - 0 Deportivo La Coruna Hòa Getafe 2 - 1 Deportivo La Coruna GET

Getafe 5 trận gần nhất H B B T T 4 Trận 1-1-2 T-H-B 2 Ghi (TB 0.5) 5 Thủng lưới Deportivo La Coruna 5 trận gần nhất T T H H B 4 Trận 2-2-0 T-H-B 8 Ghi (TB 2.0) 5 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 4 4 0 0 +15 12 T T T T 2 Real Madrid 5 4 0 1 +10 12 T B T T T 3 Alaves 5 3 1 1 +6 10 B T T H T … 5 Real Betis 4 3 0 1 0 9 T B T T 6 Deportivo La Coruna 4 2 2 0 +3 8 T T H H 7 Espanyol 5 2 1 2 +3 7 T H B B T … 13 Levante 4 1 2 1 0 5 H T H B 14 Getafe 4 1 1 2 -3 4 H B T B 15 Rayo Vallecano 5 1 1 3 -6 4 B T B H B …

Tình hình lực lượng Getafe ✚ A. Abqar (Muscle Injury) ✚ Juanmi (Injury) ✚ Kiko Femenia (Hamstring Injury) ✚ Z. Romero (Red Card) ✚ C. Uche (Knee Injury) ✚ Francho (Injury) ✚ A. Abqar (Muscle Injury) ✚ Juanmi (Injury) Deportivo La Coruna ✚ J. Asp (Injury) ✚ J. Asp (Injury)