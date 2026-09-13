Về Báo Hà Tĩnh

Getafe 1-1 Deportivo La Coruna: Hai đội chia điểm

Văn Thể13/09/2026 18:49

Deportivo La Coruna đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 8 điểm và hướng tới mục tiêu giành trọn chiến thắng trước chủ nhà Getafe ở trận đấu lúc 23h30 ngày 13/09/2026.

Getafe1 - 1Deportivo La CorunaKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Getafe tiếp đón Deportivo La Coruna.

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Getafe 46% - 54% Deportivo La Coruna, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 0 - 0); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 0.

  • 24'Deportivo La Coruna ép sân

    Cầm bóng: Getafe 41% - 59% Deportivo La Coruna, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 1 - 0); việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 2, cứu thua 0 - 1.

  • 26'Thẻ vàng

    Phút 26': Iván Azón (Getafe) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 27'Thẻ vàng

    Phút 27': Lucas Noubi (Deportivo La Coruna) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 36'Getafe ép sân

    Cầm bóng: Getafe 44% - 56% Deportivo La Coruna, dứt điểm 6 - 0 (trúng đích 1 - 0); việt vị 1 - 1, phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 0 - 1.

  • 42'Thẻ vàng

    Phút 42': Enes Ünal (Getafe) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 49'Deportivo La Coruna ép sân

    Cầm bóng: Getafe 40% - 60% Deportivo La Coruna, dứt điểm 8 - 3 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 0 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 8 - 7, cứu thua 2 - 2.

  • 61'Deportivo La Coruna ép sân

    Cầm bóng: Getafe 40% - 60% Deportivo La Coruna, dứt điểm 9 - 5 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 9 - 9, cứu thua 2 - 2.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Deportivo La Coruna): Adama Traoré vào sân thay Marc Casadó.

  • 66'BÀN THẮNG! Getafe (1-0)

    Phút 66': Ramón Terrats (Getafe) lập công (kiến tạo: Iván Azón). Tỷ số: 1 - 0.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Deportivo La Coruna): Yeremay Hernández vào sân thay Luismi Cruz.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Deportivo La Coruna): Zakaria Eddahchouri vào sân thay Bil Nsongo.

  • 73'Deportivo La Coruna ép sân

    Cầm bóng: Getafe 38% - 62% Deportivo La Coruna, dứt điểm 12 - 6 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 2 - 4; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 9 - 9, cứu thua 2 - 2.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (Getafe): Francho Serrano Gracia vào sân thay Iván Azón.

  • 78'BÀN THẮNG! Deportivo La Coruna (1-1)

    Phút 78': Pierre-Emerick Aubameyang (Deportivo La Coruna) lập công (kiến tạo: Yeremay Hernández). Tỷ số: 1 - 1.

  • 84'Thay người

    Phút 84' (Getafe): Jose Luis Perez del Amo vào sân thay Ramón Terrats.

  • 84'Thay người

    Phút 84' (Getafe): Saba Sazonov vào sân thay Juan Sebastian Boselli Graf.

  • 85'Deportivo La Coruna ép sân

    Cầm bóng: Getafe 36% - 64% Deportivo La Coruna, dứt điểm 13 - 8 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 2 - 5; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 11 - 9, cứu thua 2 - 3.

  • 89'Thay người

    Phút 89' (Getafe): David Cordón Mancha vào sân thay Martin Satriano.

  • 90+6'Thẻ vàng

    Phút 90+6': Mario Martín Rielves (Getafe) nhận thẻ vàng (Foul).

  • KTKết thúc: Getafe 1-1 Deportivo La Coruna

    Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 01:32 14/09/2026

Đội hình chính thức
Getafe
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Pepe Bordalás
Deportivo La Coruna
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Antonio Hidalgo
13
David Soria
22
J. Mojica
8
N. Gudelj
2
D. Dakonam
15
S. Boselli
11
Ramón Terrats
6
Mario Martín
23
O. Mangala
10
M. Satriano
19
E. Ünal
20
Iván Azón
13
Leo Román
23
Ximo Navarro
4
L. Noubi
20
J. Giménez
12
G. Quagliata
21
Mario Soriano
6
Marc Casadó
16
L. Amatucci
19
Luismi Cruz
7
P. Aubameyang
32
B. Nsongo
Dự bị
Getafe
3 Davinchi26 J. Valou4 S. Sazonov9 Borja Mayoral30 Óscar López1 J. Letáček32 Joselu27 Ebrahima Drammeh35 Diego Ferrer
Deportivo La Coruna
2 Adrià Alti17 Angeliño24 Adama Traoré14 Riki Rodríguez11 David Mella15 Miguel Loureiro10 Peke25 Álvaro Fernández22 B. Ede
Cập nhật đội hình lúc 23:05 13/09/2026
GetafeThống kêDeportivo La Coruna
36%
Kiểm soát bóng
64%
15
Dứt điểm
10
4
Trúng đích
3
3
Phạt góc
7
14
Phạm lỗi
9
2
Việt vị
1
2
Thủ môn cứu thua
3
Cầu thủ nổi bật
P. Aubameyang
P. Aubameyang
Deportivo La Coruna
1 bàn
Ramón Terrats
Ramón Terrats
Getafe
1 bàn
Iván Azón
Iván Azón
Getafe
1 kiến tạo · điểm 6.93
Peke
Peke
Deportivo La Coruna
1 kiến tạo · điểm 6.78
J. Giménez
J. Giménez
Deportivo La Coruna
Điểm 7.21

Deportivo La Coruna đang thể hiện sự trở lại mạnh mẽ khi bám sát nhóm dự cúp châu lục trước chuyến làm khách trên sân Coliseum. Trận đấu diễn ra vào lúc 23h30 ngày 13/09/2026 hứa hẹn sẽ mang tới những diễn biến kịch tính khi cả hai câu lạc bộ đều khát khao giành trọn điểm số cho mục tiêu riêng.

Deportivo La Coruna và mục tiêu bám đuổi nhóm đầu

Đội khách hành quân tới Coliseum với hành trang là sự tự tin rất lớn. Trải qua giai đoạn vừa qua, Deportivo La Coruna đã tích lũy được 8 điểm và vững vàng ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, tiếp tục bám sát nhóm dự cúp châu lục.

Phong độ ổn định là điểm tựa vững chắc cho Deportivo La Coruna. Trong 4 trận đấu gần nhất, đội bóng này duy trì chuỗi trận bất bại ấn tượng với 2 chiến thắng và 2 trận hòa. Lối chơi kỷ luật cùng sự chắc chắn trong cách tiếp cận trận đấu giúp họ duy trì được sự hưng phấn và tính cạnh tranh cao.

Thử thách cho Getafe trên sân nhà Coliseum

Ở chiều ngược lại, Getafe đang trải qua giai đoạn khởi đầu không mấy suôn sẻ khi tạm xếp ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng với 4 điểm. Cách biệt về điểm số cùng vị trí hiện tại đặt ra áp lực không nhỏ cho đội chủ nhà trong việc tìm kiếm một kết quả có lợi.

Sự thiếu ổn định đang là vấn đề lớn đối với Getafe. Trong 4 lần ra sân gần nhất, đội bóng này chỉ giành được 1 chiến thắng, hòa 1 trận và phải nhận 2 thất bại. Để ngăn chặn bước tiến của đội khách đang có tinh thần lên cao, Getafe sẽ cần phải cải thiện đáng kể sự tập trung trên từng tuyến.

Tương quan đối đầu và cục diện trận đấu

Dù đang xếp sau trên bảng xếp hạng, Getafe lại nắm giữ lợi thế đáng kể về mặt tâm lý từ lịch sử chạm trán. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, Getafe chiếm ưu thế vượt trội với 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ để Deportivo La Coruna vượt qua đúng 1 lần.

Lợi thế sân nhà Coliseum cùng thành tích đối đầu tích cực trong quá khứ sẽ là điểm tựa tinh thần lớn để Getafe thiết lập một thế trận phòng ngự chủ động. Trong khi đó, Deportivo La Coruna với sự hưng phấn từ mạch trận bất bại gần đây chắc chắn sẽ đặt mục tiêu áp đặt thế trận nhằm củng cố vị trí trong nhóm dẫn đầu.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Getafe · 3 thắng1 hòaDeportivo La Coruna · 1 thắng
01/03/2018
Getafe
3 - 0
Deportivo La Coruna
GET
30/09/2017
Deportivo La Coruna
2 - 1
Getafe
DLC
01/05/2016
Deportivo La Coruna
0 - 2
Getafe
GET
31/12/2015
Getafe
0 - 0
Deportivo La Coruna
Hòa
06/04/2015
Getafe
2 - 1
Deportivo La Coruna
GET
Getafe
5 trận gần nhất
HBBTT
4
Trận
1-1-2
T-H-B
2
Ghi (TB 0.5)
5
Thủng lưới
Deportivo La Coruna
5 trận gần nhất
TTHHB
4
Trận
2-2-0
T-H-B
8
Ghi (TB 2.0)
5
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Barcelona4400+1512TTTT
2Real Madrid5401+1012TBTTT
3Alaves5311+610BTTHT
5Real Betis430109TBTT
6Deportivo La Coruna4220+38TTHH
7Espanyol5212+37THBBT
13Levante412105HTHB
14Getafe4112-34HBTB
15Rayo Vallecano5113-64BTBHB
Tình hình lực lượng
Getafe
A. Abqar (Muscle Injury)
Juanmi (Injury)
Kiko Femenia (Hamstring Injury)
Z. Romero (Red Card)
C. Uche (Knee Injury)
Francho (Injury)
A. Abqar (Muscle Injury)
Juanmi (Injury)
Deportivo La Coruna
J. Asp (Injury)
J. Asp (Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        Getafe 1-1 Deportivo La Coruna: Hai đội chia điểm
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO