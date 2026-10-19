Getafe 1-1 Rayo Vallecano: Hai đội chia điểm
Các lần gặp gần đây giữa Getafe và Rayo Vallecano thường rất khó phân định, với 3 hòa trong 5 trận. Trận đấu lúc 02:00 ngày 20/10/2026 tại Coliseum Alfonso Pérez.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Getafe tiếp đón Rayo Vallecano.
- 1'Thẻ vàng
Phút 1': Kiko Femenia (Getafe) nhận thẻ vàng (Foul).
- 11'BÀN THẮNG! Rayo Vallecano (0-1)
Phút 11': Álvaro García (Rayo Vallecano) lập công (kiến tạo: Jorge De Frutos). Tỷ số: 0 - 1.
- 13'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Getafe 43% - 57% Rayo Vallecano, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 1.
- 16'Thẻ vàng
Phút 16': Dakonam Ortega Djené (Getafe) nhận thẻ vàng (Handball).
- 25'Rayo Vallecano ép sân
Cầm bóng: Getafe 37% - 63% Rayo Vallecano, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 3 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 1 - 0.
- 28'Thẻ đỏ
Phút 28': Dakonam Ortega Djené (Getafe) nhận thẻ đỏ.
- 32'Thay người
Phút 32' (Getafe): Abdel Abqar vào sân thay Ramón Terrats.
- 37'Rayo Vallecano ép sân
Cầm bóng: Getafe 39% - 61% Rayo Vallecano, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 4 - 2; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 5 - 2, cứu thua 1 - 0.
- 45'Thay người
Phút 45' (Getafe): Francho Serrano Gracia vào sân thay Kiko Femenia.
- 45'Thay người
Phút 45' (Getafe): Andrés García vào sân thay Mario Martín Rielves.
- 45+1'Thẻ vàng
Phút 45+1': Ivan Balliu (Rayo Vallecano) nhận thẻ vàng (Foul).
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 49'Rayo Vallecano ép sân
Cầm bóng: Getafe 32% - 68% Rayo Vallecano, dứt điểm 7 - 6 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 5 - 2; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 6 - 4, cứu thua 2 - 1.
- 51'Thẻ vàng
Phút 51': Francho Serrano Gracia (Getafe) nhận thẻ vàng (Foul).
- 56'BÀN THẮNG! Getafe (1-1)
Phút 56': Martin Satriano (Getafe) lập công (kiến tạo: Francho Serrano Gracia). Tỷ số: 1 - 1.
- 59'Thay người
Phút 59' (Rayo Vallecano): Óscar Valentín vào sân thay Isi Palazón.
- 59'Thay người
Phút 59' (Rayo Vallecano): Pedro Díaz vào sân thay Ivan Balliu.
- 61'Rayo Vallecano ép sân
Cầm bóng: Getafe 33% - 67% Rayo Vallecano, dứt điểm 8 - 6 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 7 - 2; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 7 - 5, cứu thua 2 - 1.
- 65'Thay người
Phút 65' (Rayo Vallecano): Georgiy Tsitaishvili vào sân thay Jorge De Frutos.
- 69'Thẻ vàng
Phút 69': Pathé Ciss (Rayo Vallecano) nhận thẻ vàng (Foul).
- 73'Rayo Vallecano ép sân
Cầm bóng: Getafe 34% - 66% Rayo Vallecano, dứt điểm 10 - 13 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 7 - 5; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 8 - 7, cứu thua 3 - 2.
- 79'Thẻ vàng
Phút 79': Daniel Carvajal (Getafe) nhận thẻ vàng (Foul).
- 80'Thay người
Phút 80' (Rayo Vallecano): Alexandre Zurawski vào sân thay Álvaro García.
- 80'Thay người
Phút 80' (Getafe): Juan Sebastian Boselli Graf vào sân thay Daniel Carvajal.
- 80'Thay người
Phút 80' (Rayo Vallecano): Francisco Pérez Martínez vào sân thay Unai López.
- 84'Thẻ vàng
Phút 84': Enes Ünal (Getafe) nhận thẻ vàng (Foul).
- 85'Rayo Vallecano ép sân
Cầm bóng: Getafe 33% - 67% Rayo Vallecano, dứt điểm 11 - 18 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 8 - 7; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 9 - 8, cứu thua 4 - 3.
- 87'Thay người
Phút 87' (Getafe): Borja Mayoral vào sân thay Enes Ünal.
- 87'Thẻ vàng
Phút 87': Nemanja Gudelj (Getafe) nhận thẻ vàng (Foul).
- 90+3'Thẻ vàng
Phút 90+3': Sergio Camello (Rayo Vallecano) nhận thẻ vàng (Foul).
- KTKết thúc: Getafe 1-1 Rayo Vallecano
Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.
Cập nhật lúc 03:55 20/10/2026
Các lần chạm trán gần đây giữa Getafe và Rayo Vallecano thường rất khó phân định. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, hai đội hòa tới 3 trận, Rayo Vallecano thắng 2 trận và Getafe chưa thắng trận nào. Cuộc gặp lúc 02:00 ngày 20/10/2026 trên sân Coliseum Alfonso Pérez vì thế hứa hẹn tiếp tục là một bài toán cân bằng.
Thế đối đầu: hòa nhiều, Rayo Vallecano nhỉnh hơn
Lịch sử gặp nhau gần đây cho thấy sự giằng co rõ nét. Hòa chiếm phần lớn trong 5 lần đối đầu gần nhất, nghĩa là hiếm khi có đội nào tạo được khoảng cách đủ lớn để kết thúc trận đấu sớm.
Tuy vậy, cán cân vẫn nghiêng nhẹ về phía Rayo Vallecano khi đội khách thắng 2 trận, còn Getafe chưa có chiến thắng nào. Đây là điểm mà đội chủ nhà cần xử lý nếu muốn phá thế bế tắc quen thuộc.
Phong độ: hai đội đều thiếu ổn định
Getafe thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận trong 5 trận gần nhất. Chuỗi kết quả của họ đan xen liên tục, chưa có mạch thắng hay thua kéo dài nên khó đánh giá đội bóng đang đi lên hay đi xuống.
Trong khi đó, Rayo Vallecano thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Xét riêng 5 trận gần nhất, đội khách có thành tích nhỉnh hơn Getafe một chút nhờ thua ít hơn. Tuy nhiên, khoảng cách này không đủ lớn để tạo nên sự khác biệt rõ rệt.
Vị trí trên bảng xếp hạng: sát nhau từng điểm
Hai đội đang đứng liền kề nhau. Rayo Vallecano xếp hạng 14 với 8 điểm, còn Getafe ở hạng 15 cũng với 8 điểm. Hai đội bằng điểm nhau, nên kết quả của trận này có thể thay đổi thứ tự của cả hai ngay lập tức.
Khi khoảng cách quá mong manh, mỗi điểm số đều có giá trị. Điều đó khiến cả hai khó chấp nhận mạo hiểm, và một trận đấu thận trọng, nhiều va chạm là kịch bản dễ xảy ra.
Điểm then chốt của trận đấu
Với thế đối đầu thiên về hòa, phong độ đan xen và thứ hạng sát nhau, trận đấu nhiều khả năng được quyết định bởi những chi tiết nhỏ. Đội nào giữ được sự kỷ luật và tận dụng tốt các cơ hội hiếm hoi sẽ có lợi thế.
Getafe có lợi thế sân nhà và mong muốn chấm dứt chuỗi trận chưa thắng Rayo Vallecano. Ngược lại, đội khách mang theo tinh thần từ thế đối đầu thuận lợi hơn và phong độ gần đây nhỉnh hơn một chút.
Nhận định
Nhìn chung, đây là cuộc gặp giữa hai đội ngang tầm, bằng điểm nhau và thường tạo ra những trận đấu khó lường. Một kết quả cân bằng hoàn toàn phù hợp với những gì hai đội thể hiện gần đây, dù Rayo Vallecano có chút lợi thế về thành tích đối đầu và phong độ.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)