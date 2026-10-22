Getafe 2-5 FC Lugano: FC Lugano giành chiến thắng Getafe đang tìm cách bám sát nhóm trên trong cuộc đua tốp đầu khi chỉ kém FC Lugano 2 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 23h45 ngày 22/10 trên sân vận động Coliseum.

Getafe 2 - 5 FC Lugano Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Getafe tiếp đón FC Lugano.

2' BÀN THẮNG! Getafe (1-0) Phút 2': I. Azon (Getafe) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

3' BÀN THẮNG! FC Lugano (1-1) Phút 3': A. Ajeti (FC Lugano) lập công (kiến tạo: D. Dos Santos). Tỷ số: 1 - 1.

7' BÀN THẮNG! FC Lugano (1-2) Phút 7': Y. Cimignani (FC Lugano) lập công. Tỷ số: 1 - 2.

12' FC Lugano ép sân Cầm bóng: Getafe 35% - 65% FC Lugano, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 3 - 0; phạm lỗi 0 - 0, cứu thua 0 - 1.

13' Thẻ vàng Phút 13': Y. Cimignani (FC Lugano) nhận thẻ vàng (Holding).

20' Thẻ vàng Phút 20': U. Bislimi (FC Lugano) nhận thẻ vàng (Roughing).

23' Thẻ vàng Phút 23': B. Mayoral (Getafe) nhận thẻ vàng (Holding).

24' FC Lugano ép sân Cầm bóng: Getafe 37% - 63% FC Lugano, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 3 - 2; phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 0 - 1.

26' BÀN THẮNG! FC Lugano (1-3) Phút 26': A. Ajeti (FC Lugano) lập công (kiến tạo: D. Moncada). Tỷ số: 1 - 3.

36' Thế trận giằng co Cầm bóng: Getafe 45% - 55% FC Lugano, dứt điểm 4 - 5 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 6 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 6, cứu thua 0 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 3.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Getafe): N. Gudelj vào sân thay A. Risco.

46' Thay người Phút 46' (Getafe): J. Mojica vào sân thay Davinchi.

46' Thay người Phút 46' (Getafe): R. Terrats vào sân thay A. Abqar.

46' Thay người Phút 46' (Getafe): M. Satriano vào sân thay Kiko Femenia.

48' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Getafe 46% - 54% FC Lugano, dứt điểm 7 - 6 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 6 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 10, cứu thua 1 - 2.

50' BÀN THẮNG! FC Lugano (1-4) Phút 50': U. Bislimi (FC Lugano) lập công (kiến tạo: M. Zanotti). Tỷ số: 1 - 4.

57' Thẻ vàng Phút 57': D. Moncada (FC Lugano) nhận thẻ vàng (Foul).

59' Thay người Phút 59' (FC Lugano): E. Pihlstrom vào sân thay D. Moncada.

59' Thay người Phút 59' (FC Lugano): M. Marques vào sân thay Y. Cimignani.

60' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Getafe 47% - 53% FC Lugano, dứt điểm 8 - 6 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 6 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 11, cứu thua 1 - 2.

66' Thay người Phút 66' (Getafe): E. Unal vào sân thay I. Azon.

66' Thay người Phút 66' (FC Lugano): K. Behrens vào sân thay A. Ajeti.

70' Thẻ vàng Phút 70': L. Mai (FC Lugano) nhận thẻ vàng (Roughing).

73' Thẻ vàng Phút 73': M. Zanotti (FC Lugano) nhận thẻ vàng (Holding).

73' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Getafe 48% - 52% FC Lugano, dứt điểm 10 - 8 (trúng đích 3 - 5), phạt góc 8 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 14, cứu thua 1 - 2.

74' BÀN THẮNG! Getafe (2-4) Phút 74': B. Mayoral (Getafe) lập công. Tỷ số: 2 - 4.

75' Thay người Phút 75' (FC Lugano): B. Karimov vào sân thay D. Dos Santos.

75' Thay người Phút 75' (FC Lugano): E. Alioski vào sân thay M. Zanotti.

85' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Getafe 54% - 46% FC Lugano, dứt điểm 14 - 8 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 9 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 17, cứu thua 1 - 3.

90+2' BÀN THẮNG! FC Lugano (2-5) Phút 90+2': K. Behrens (FC Lugano) lập công. Tỷ số: 2 - 5.

KT Kết thúc: Getafe 2-5 FC Lugano Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 5.

Cập nhật lúc 01:39 23/10/2026

Đội hình chính thức Getafe Sơ đồ 4-2-3-1 FC Lugano Sơ đồ 3-5-2 13 David Soria 17 Kiko Femenía 5 Abdel Abqar 26 Jean Ives Valou 3 Davinchi 2 Djené 16 Francho Serrano 21 Andrés García 9 Borja Mayoral 28 Alberto Risco 20 Ivan Azón 16 David von Ballmoos 6 Antonios Papadopoulos 17 Lars Lukas Mai 3 Hannes Delcroix 46 Mattia Zanotti 25 Uran Bislimi 8 Anto Grgić 27 Daniel Dos Santos 21 Yanis Cimignani 9 Albian Ajeti 30 Dereck Moncada Dự bị Getafe 1 Jiří Letáček 35 Diego Ferrer 4 Saba Sazonov 15 Sebastián Boselli 22 Johan Mojica 6 Mario Martín 8 Nemanja Gudelj 11 Ramón Terrats 10 Martín Satriano FC Lugano 28 Felix Gebhardt 99 Diego Mina 2 Bekhruz Karimov 4 Damian Kelvin 7 Ezgjan Alioski 26 Martim Marques 14 Ahmed Kendouci 22 Beckham Castro 24 Elias Pihlström Cập nhật đội hình lúc 23:22 22/10/2026

Getafe Thống kê FC Lugano 57% Kiểm soát bóng 43% 22 Dứt điểm 8 7 Trúng đích 5 12 Phạt góc 2 6 Phạm lỗi 21 1 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 5

Cầu thủ nổi bật Albian Ajeti FC Lugano 2 bàn Borja Mayoral Getafe 1 bàn Uran Bislimi FC Lugano 1 bàn Ivan Azón Getafe 1 bàn Yanis Cimignani FC Lugano 1 bàn Daniel Dos Santos FC Lugano 1 kiến tạo · điểm 7.5

Getafe đang tìm cách bám sát nhóm trên khi chỉ kém FC Lugano 2 điểm trên bảng xếp hạng. Trận đấu tại Coliseum lúc 23h45 ngày 22/10 vì thế là cơ hội để đội chủ nhà thu hẹp khoảng cách với một đối thủ đang xếp cao hơn bảy bậc.

Getafe cần biến chuỗi hòa thành chiến thắng

Getafe hiện đứng thứ 15 với 1 điểm. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Hai trận mới nhất của họ đều kết thúc với tỷ lệ hòa, cho thấy đội bóng không dễ bị đánh bại nhưng chưa tìm được bước ngoặt để giành trọn điểm.

Trước trận đấu này, Getafe cần những chiến thắng để leo lên thứ hạng cao hơn. Mỗi trận hòa chỉ giúp đội giữ khoảng cách hiện tại, trong khi cuộc đua phía trên đòi hỏi họ phải bứt tốc.

FC Lugano mang theo mạch phong độ tích cực

FC Lugano đang xếp thứ 8 với 3 điểm. Phong độ của đội khách là điểm sáng đáng chú ý: thắng 4 trong 5 trận gần nhất và chỉ thua 1 trận. Đội thắng liên tiếp 3 trận mới nhất, nên sẽ bước vào trận đấu với tâm lý hưng phấn.

Ngoài ra, FC Lugano là đội có nền tảng kết quả vững hơn hẳn trong giai đoạn vừa qua. Cú trượt chân duy nhất nằm ở trận thứ tư tính ngược từ hiện tại, sau đó đội đã nhanh chóng lấy lại nhịp thắng.

Khoảng cách 2 điểm và bài toán thứ hạng

Chênh lệch giữa hai đội trên bảng xếp hạng là 2 điểm, nhưng khoảng cách thứ hạng lên tới 7 bậc: FC Lugano đứng thứ 8, Getafe đứng thứ 15. Điều đó đồng nghĩa một chiến thắng của chủ nhà có thể tạo ra sự xáo trộn đáng kể ở khu vực giữa bảng.

Ngược lại, nếu FC Lugano giành điểm, đội sẽ củng cố vị trí và nới rộng khoảng cách với Getafe. Với đội khách, đây là cơ hội để tiếp tục khẳng định mình trong nhóm đầu bảng.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Hai đội mang đến hai trạng thái trái ngược. Getafe có chuỗi kết quả hòa nhiều và thiếu những chiến thắng, còn FC Lugano đang ở trạng thái thắng nhiều và tự tin. Với lợi thế sân nhà tại Coliseum, chủ nhà nhiều khả năng sẽ chọn cách chơi chắc chắn, hạn chế sai sót và tìm kiếm bàn thắng từ những khoảnh khắc quyết định.

Về phía FC Lugano, duy trì sự ổn định đã giúp đội có chuỗi kết quả tốt, và việc giữ nhịp độ này trên sân khách sẽ là phép thử thật sự cho khả năng cạnh tranh của họ.

Nhận định

Xét phong độ gần đây và vị trí trên bảng xếp hạng, FC Lugano đang được đánh giá nhỉnh hơn về mặt tâm lý và đà thắng. Tuy nhiên, Getafe có lợi thế sân nhà và rất cần chiến thắng để rút ngắn khoảng cách, nên trận đấu hứa hẹn là cuộc đối đầu giằng co giữa một đội cần bứt lên và một đội muốn giữ vững vị thế.

Getafe 5 trận gần nhất H H B T B 3 Trận 1-1-1 T-H-B 5 Ghi (TB 1.7) 4 Thủng lưới FC Lugano 5 trận gần nhất T T T B T 7 Trận 5-2-0 T-H-B 16 Ghi (TB 2.3) 7 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Brighton 1 1 0 0 +4 3 T 2 FC Copenhagen 1 1 0 0 +3 3 T 3 Trabzonspor 1 1 0 0 +2 3 T … 7 SC Freiburg 1 1 0 0 +1 3 T 8 FC Lugano 1 1 0 0 +1 3 T 9 Monaco 1 1 0 0 +1 3 T … 14 Twente 1 1 0 0 +1 3 T 15 Getafe 1 0 1 0 0 1 H 16 FC Midtjylland 1 0 1 0 0 1 H … 24 FK Crvena Zvezda 1 0 0 1 -1 0 B 25 Ajax 1 0 0 1 -1 0 B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại