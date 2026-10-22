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Getafe 2-5 FC Lugano: FC Lugano giành chiến thắng

Văn Thể22/10/2026 18:46

Getafe đang tìm cách bám sát nhóm trên trong cuộc đua tốp đầu khi chỉ kém FC Lugano 2 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 23h45 ngày 22/10 trên sân vận động Coliseum.

Getafe2 - 5FC LuganoKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Getafe tiếp đón FC Lugano.

  • 2'BÀN THẮNG! Getafe (1-0)

    Phút 2': I. Azon (Getafe) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

  • 3'BÀN THẮNG! FC Lugano (1-1)

    Phút 3': A. Ajeti (FC Lugano) lập công (kiến tạo: D. Dos Santos). Tỷ số: 1 - 1.

  • 7'BÀN THẮNG! FC Lugano (1-2)

    Phút 7': Y. Cimignani (FC Lugano) lập công. Tỷ số: 1 - 2.

  • 12'FC Lugano ép sân

    Cầm bóng: Getafe 35% - 65% FC Lugano, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 3 - 0; phạm lỗi 0 - 0, cứu thua 0 - 1.

  • 13'Thẻ vàng

    Phút 13': Y. Cimignani (FC Lugano) nhận thẻ vàng (Holding).

  • 20'Thẻ vàng

    Phút 20': U. Bislimi (FC Lugano) nhận thẻ vàng (Roughing).

  • 23'Thẻ vàng

    Phút 23': B. Mayoral (Getafe) nhận thẻ vàng (Holding).

  • 24'FC Lugano ép sân

    Cầm bóng: Getafe 37% - 63% FC Lugano, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 3 - 2; phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 0 - 1.

  • 26'BÀN THẮNG! FC Lugano (1-3)

    Phút 26': A. Ajeti (FC Lugano) lập công (kiến tạo: D. Moncada). Tỷ số: 1 - 3.

  • 36'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Getafe 45% - 55% FC Lugano, dứt điểm 4 - 5 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 6 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 6, cứu thua 0 - 1.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 3.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (Getafe): N. Gudelj vào sân thay A. Risco.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (Getafe): J. Mojica vào sân thay Davinchi.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (Getafe): R. Terrats vào sân thay A. Abqar.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (Getafe): M. Satriano vào sân thay Kiko Femenia.

  • 48'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Getafe 46% - 54% FC Lugano, dứt điểm 7 - 6 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 6 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 10, cứu thua 1 - 2.

  • 50'BÀN THẮNG! FC Lugano (1-4)

    Phút 50': U. Bislimi (FC Lugano) lập công (kiến tạo: M. Zanotti). Tỷ số: 1 - 4.

  • 57'Thẻ vàng

    Phút 57': D. Moncada (FC Lugano) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 59'Thay người

    Phút 59' (FC Lugano): E. Pihlstrom vào sân thay D. Moncada.

  • 59'Thay người

    Phút 59' (FC Lugano): M. Marques vào sân thay Y. Cimignani.

  • 60'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Getafe 47% - 53% FC Lugano, dứt điểm 8 - 6 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 6 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 11, cứu thua 1 - 2.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Getafe): E. Unal vào sân thay I. Azon.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (FC Lugano): K. Behrens vào sân thay A. Ajeti.

  • 70'Thẻ vàng

    Phút 70': L. Mai (FC Lugano) nhận thẻ vàng (Roughing).

  • 73'Thẻ vàng

    Phút 73': M. Zanotti (FC Lugano) nhận thẻ vàng (Holding).

  • 73'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Getafe 48% - 52% FC Lugano, dứt điểm 10 - 8 (trúng đích 3 - 5), phạt góc 8 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 14, cứu thua 1 - 2.

  • 74'BÀN THẮNG! Getafe (2-4)

    Phút 74': B. Mayoral (Getafe) lập công. Tỷ số: 2 - 4.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (FC Lugano): B. Karimov vào sân thay D. Dos Santos.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (FC Lugano): E. Alioski vào sân thay M. Zanotti.

  • 85'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Getafe 54% - 46% FC Lugano, dứt điểm 14 - 8 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 9 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 17, cứu thua 1 - 3.

  • 90+2'BÀN THẮNG! FC Lugano (2-5)

    Phút 90+2': K. Behrens (FC Lugano) lập công. Tỷ số: 2 - 5.

  • KTKết thúc: Getafe 2-5 FC Lugano

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 5.

Cập nhật lúc 01:39 23/10/2026

Đội hình chính thức
Getafe
Sơ đồ 4-2-3-1
FC Lugano
Sơ đồ 3-5-2
13
David Soria
17
Kiko Femenía
5
Abdel Abqar
26
Jean Ives Valou
3
Davinchi
2
Djené
16
Francho Serrano
21
Andrés García
9
Borja Mayoral
28
Alberto Risco
20
Ivan Azón
16
David von Ballmoos
6
Antonios Papadopoulos
17
Lars Lukas Mai
3
Hannes Delcroix
46
Mattia Zanotti
25
Uran Bislimi
8
Anto Grgić
27
Daniel Dos Santos
21
Yanis Cimignani
9
Albian Ajeti
30
Dereck Moncada
Dự bị
Getafe
1 Jiří Letáček35 Diego Ferrer4 Saba Sazonov15 Sebastián Boselli22 Johan Mojica6 Mario Martín8 Nemanja Gudelj11 Ramón Terrats10 Martín Satriano
FC Lugano
28 Felix Gebhardt99 Diego Mina2 Bekhruz Karimov4 Damian Kelvin7 Ezgjan Alioski26 Martim Marques14 Ahmed Kendouci22 Beckham Castro24 Elias Pihlström
Cập nhật đội hình lúc 23:22 22/10/2026
GetafeThống kêFC Lugano
57%
Kiểm soát bóng
43%
22
Dứt điểm
8
7
Trúng đích
5
12
Phạt góc
2
6
Phạm lỗi
21
1
Việt vị
1
1
Thủ môn cứu thua
5
Cầu thủ nổi bật
Albian Ajeti
Albian Ajeti
FC Lugano
2 bàn
Borja Mayoral
Borja Mayoral
Getafe
1 bàn
Uran Bislimi
Uran Bislimi
FC Lugano
1 bàn
Ivan Azón
Ivan Azón
Getafe
1 bàn
Yanis Cimignani
Yanis Cimignani
FC Lugano
1 bàn
Daniel Dos Santos
Daniel Dos Santos
FC Lugano
1 kiến tạo · điểm 7.5

Getafe đang tìm cách bám sát nhóm trên khi chỉ kém FC Lugano 2 điểm trên bảng xếp hạng. Trận đấu tại Coliseum lúc 23h45 ngày 22/10 vì thế là cơ hội để đội chủ nhà thu hẹp khoảng cách với một đối thủ đang xếp cao hơn bảy bậc.

Getafe cần biến chuỗi hòa thành chiến thắng

Getafe hiện đứng thứ 15 với 1 điểm. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Hai trận mới nhất của họ đều kết thúc với tỷ lệ hòa, cho thấy đội bóng không dễ bị đánh bại nhưng chưa tìm được bước ngoặt để giành trọn điểm.

Trước trận đấu này, Getafe cần những chiến thắng để leo lên thứ hạng cao hơn. Mỗi trận hòa chỉ giúp đội giữ khoảng cách hiện tại, trong khi cuộc đua phía trên đòi hỏi họ phải bứt tốc.

FC Lugano mang theo mạch phong độ tích cực

FC Lugano đang xếp thứ 8 với 3 điểm. Phong độ của đội khách là điểm sáng đáng chú ý: thắng 4 trong 5 trận gần nhất và chỉ thua 1 trận. Đội thắng liên tiếp 3 trận mới nhất, nên sẽ bước vào trận đấu với tâm lý hưng phấn.

Ngoài ra, FC Lugano là đội có nền tảng kết quả vững hơn hẳn trong giai đoạn vừa qua. Cú trượt chân duy nhất nằm ở trận thứ tư tính ngược từ hiện tại, sau đó đội đã nhanh chóng lấy lại nhịp thắng.

Khoảng cách 2 điểm và bài toán thứ hạng

Chênh lệch giữa hai đội trên bảng xếp hạng là 2 điểm, nhưng khoảng cách thứ hạng lên tới 7 bậc: FC Lugano đứng thứ 8, Getafe đứng thứ 15. Điều đó đồng nghĩa một chiến thắng của chủ nhà có thể tạo ra sự xáo trộn đáng kể ở khu vực giữa bảng.

Ngược lại, nếu FC Lugano giành điểm, đội sẽ củng cố vị trí và nới rộng khoảng cách với Getafe. Với đội khách, đây là cơ hội để tiếp tục khẳng định mình trong nhóm đầu bảng.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Hai đội mang đến hai trạng thái trái ngược. Getafe có chuỗi kết quả hòa nhiều và thiếu những chiến thắng, còn FC Lugano đang ở trạng thái thắng nhiều và tự tin. Với lợi thế sân nhà tại Coliseum, chủ nhà nhiều khả năng sẽ chọn cách chơi chắc chắn, hạn chế sai sót và tìm kiếm bàn thắng từ những khoảnh khắc quyết định.

Về phía FC Lugano, duy trì sự ổn định đã giúp đội có chuỗi kết quả tốt, và việc giữ nhịp độ này trên sân khách sẽ là phép thử thật sự cho khả năng cạnh tranh của họ.

Nhận định

Xét phong độ gần đây và vị trí trên bảng xếp hạng, FC Lugano đang được đánh giá nhỉnh hơn về mặt tâm lý và đà thắng. Tuy nhiên, Getafe có lợi thế sân nhà và rất cần chiến thắng để rút ngắn khoảng cách, nên trận đấu hứa hẹn là cuộc đối đầu giằng co giữa một đội cần bứt lên và một đội muốn giữ vững vị thế.

Getafe
5 trận gần nhất
HHBTB
3
Trận
1-1-1
T-H-B
5
Ghi (TB 1.7)
4
Thủng lưới
FC Lugano
5 trận gần nhất
TTTBT
7
Trận
5-2-0
T-H-B
16
Ghi (TB 2.3)
7
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Brighton1100+43T
2FC Copenhagen1100+33T
3Trabzonspor1100+23T
7SC Freiburg1100+13T
8FC Lugano1100+13T
9Monaco1100+13T
14Twente1100+13T
15Getafe101001H
16FC Midtjylland101001H
24FK Crvena Zvezda1001-10B
25Ajax1001-10B
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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