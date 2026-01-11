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Getafe 3-1 Sevilla: Getafe giành chiến thắng

Văn Thể01/11/2026 15:15

Getafe tiếp đối thủ xếp trên khá xa trên bảng xếp hạng khi Sevilla hơn chủ nhà 8 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 20:00 ngày 01/11/2026 tại Coliseum Alfonso Pérez.

Getafe3 - 1SevillaKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Getafe tiếp đón Sevilla.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Getafe 52% - 48% Sevilla, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 2.

  • 19'BÀN THẮNG! Sevilla (0-1)

    Phút 19': Kike Salas (Sevilla) lập công (kiến tạo: Felix Correia). Tỷ số: 0 - 1.

  • 26'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Getafe 48% - 52% Sevilla, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 4.

  • 27'Thẻ vàng

    Phút 27': Gabriel Suazo (Sevilla) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 27'Thay người

    Phút 27' (Sevilla): Manuel Bueno Sebastián vào sân thay Isaac Romero.

  • 39'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Getafe 45% - 55% Sevilla, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 7.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Getafe): Orel Mangala vào sân thay Francho Serrano Gracia.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Getafe): David Cordón Mancha vào sân thay Jean Ives Valou.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 52'Sevilla ép sân

    Cầm bóng: Getafe 46% - 54% Sevilla, dứt điểm 1 - 8 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 1 - 2; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 11 - 8, cứu thua 2 - 0.

  • 59'Thẻ vàng

    Phút 59': David Cordón Mancha (Getafe) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 64'Sevilla ép sân

    Cầm bóng: Getafe 48% - 52% Sevilla, dứt điểm 3 - 9 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 14 - 12, cứu thua 3 - 2.

  • 68'BÀN THẮNG! Getafe (1-1)

    Phút 68': Enes Ünal (Getafe) lập công (kiến tạo: Martin Satriano). Tỷ số: 1 - 1.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Sevilla): Robbie Ure vào sân thay Youssouf Fofana.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Sevilla): Rubén Vargas vào sân thay Felix Correia.

  • 73'BÀN THẮNG! Getafe (2-1)

    Phút 73': Martin Satriano (Getafe) lập công (kiến tạo: Enes Ünal). Tỷ số: 2 - 1.

  • 74'VAR

    Phút 74': Bàn thắng được công nhận — Martin Satriano (Getafe).

  • 76'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Getafe 55% - 45% Sevilla, dứt điểm 6 - 9 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 17 - 15, cứu thua 3 - 2.

  • 77'Thẻ vàng

    Phút 77': Lucien Agoumé (Sevilla) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 77'Thẻ vàng

    Phút 77': Andrés Castrín (Sevilla) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 77'Thẻ vàng

    Phút 77': Arouna Sangante (Sevilla) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 82'Thay người

    Phút 82' (Getafe): Iván Azón vào sân thay Enes Ünal.

  • 82'Thay người

    Phút 82' (Getafe): Kiko Femenia vào sân thay Ramón Terrats.

  • 84'Thẻ vàng

    Phút 84': Nemanja Gudelj (Getafe) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 87'Thay người

    Phút 87' (Sevilla): Giorgi Kochorashvili vào sân thay Lucien Agoumé.

  • 87'Thay người

    Phút 87' (Sevilla): Julio Diaz vào sân thay Gabriel Suazo.

  • 88'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Getafe 52% - 48% Sevilla, dứt điểm 8 - 10 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 18 - 15, cứu thua 3 - 2.

  • 90+1'Thẻ đỏ

    Phút 90+1': Manuel Bueno Sebastián (Sevilla) nhận thẻ đỏ.

  • 90+4'BÀN THẮNG! Getafe (3-1)

    Phút 90+4': Orel Mangala (Getafe) lập công (kiến tạo: Andrés García). Tỷ số: 3 - 1.

  • KTKết thúc: Getafe 3-1 Sevilla

    Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

Cập nhật lúc 22:01 01/11/2026

Đội hình chính thức
Getafe
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Pepe Bordalás
Sevilla
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Luis García
13
David Soria
14
Daniel Carvajal
15
S. Boselli
2
D. Dakonam
26
J. Valou
8
N. Gudelj
16
Francho Serrano
21
Andrés García
11
Ramón Terrats
10
M. Satriano
19
E. Ünal
1
Vlachodimos
2
Juan Iglesias
5
Andrés Castrín
4
Kike Salas
17
G. Suazo
21
C. Ejuke
6
L. Agoumé
24
Y. Fofana
20
Félix Correia
16
Isaac
19
L. Stassin
Dự bị
Getafe
5 A. Abqar20 Iván Azón3 Davinchi35 Diego Ferrer17 Kiko Femenía1 J. Letáček23 O. Mangala9 Borja Mayoral28 Alberto Risco
Sevilla
11 R. Vargas9 R. Ure12 A. Sangante10 Peque Fernández8 Kochorashvili18 Jon Guridi7 Alfon González13 Fran González3 Julio Díaz del Romo
Cập nhật đội hình lúc 19:32 01/11/2026
GetafeThống kêSevilla
47%
Kiểm soát bóng
53%
11
Dứt điểm
11
5
Trúng đích
4
2
Phạt góc
2
18
Phạm lỗi
17
0
Việt vị
2
3
Thủ môn cứu thua
2
Cầu thủ nổi bật
M. Satriano
M. Satriano
Getafe
1 bàn · 1 kiến tạo
E. Ünal
E. Ünal
Getafe
1 bàn · 1 kiến tạo
O. Mangala
O. Mangala
Getafe
1 bàn
Kike Salas
Kike Salas
Sevilla
1 bàn
Andrés García
Andrés García
Getafe
1 kiến tạo · điểm 7.42
Félix Correia
Félix Correia
Sevilla
1 kiến tạo · điểm 7.03

Getafe tiếp đối thủ xếp trên khá xa trên bảng xếp hạng. Sevilla đang đứng thứ 6 với 17 điểm, trong khi đội chủ nhà ở vị trí thứ 18 với 9 điểm. Khoảng cách 8 điểm và 12 bậc khiến cuộc đón tiếp tại Coliseum Alfonso Pérez lúc 20:00 ngày 01/11/2026 trở thành bài kiểm tra khó với Getafe.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Hai đội đang ở hai nửa đối lập của bảng xếp hạng. Sevilla với 17 điểm nằm ở nhóm trên, còn Getafe với 9 điểm đang ở nhóm cuối bảng. Với đội chủ nhà, mỗi trận đấu trên sân nhà vì thế mang giá trị lớn để thu hẹp khoảng cách với các đối thủ phía trên.

Ngược lại, Sevilla bước vào trận với vị thế của đội xếp trên và có thêm cơ hội củng cố vị trí trong nhóm đầu bảng.

Phong độ: Getafe thiếu ổn định

Trong 5 trận gần nhất, Getafe thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Trận thắng gần đây nhất là điểm sáng, nhưng sau đó đội chủ nhà không giữ được mạch kết quả tích cực. Chuỗi hai trận thua rồi hai trận hòa phản ánh một tập thể chưa tìm được sự ổn định cần thiết.

Đáng chú ý, trận gần nhất của Getafe là một trận thắng. Đây là yếu tố tinh thần quan trọng khi họ phải đối đầu một đối thủ có thứ hạng cao hơn.

Sevilla: Phong độ nhỉnh hơn nhưng chưa hoàn toàn thuyết phục

Sevilla thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Họ khởi đầu chuỗi này bằng hai chiến thắng liên tiếp, nhưng trước đó từng để thua và hòa. Bức tranh phong độ của đội khách vì thế khá thất thường, dù vẫn tích cực hơn so với chủ nhà.

Hai chiến thắng liên tiếp gần đây cho thấy Sevilla đang có đà hưng phấn. Đó là lợi thế đáng kể khi hành quân đến sân của một đội đang chật vật.

Thế đối đầu nghiêng về Sevilla

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Sevilla thắng 3 trận, Getafe thắng 1 trận và hai đội hòa 1 trận. Xu hướng này cho thấy đội khách thường có lợi thế trong các cuộc đối đầu trực tiếp. Dù vậy, một chiến thắng và một trận hòa của Getafe chứng tỏ họ hoàn toàn có khả năng gây khó dễ cho Sevilla.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Getafe, bài toán nằm ở sự kỷ luật và khả năng tận dụng lợi thế sân nhà. Đội chủ nhà cần chấm dứt chuỗi kết quả thiếu ổn định, đồng thời không để đối thủ tận dụng đà thắng lợi gần đây.

Về phía Sevilla, thách thức là giữ sự tập trung để biến lợi thế về điểm số và thành tích đối đầu thành kết quả cụ thể. Đội khách cần tránh để trận đấu trở nên giằng co, vì phong độ của họ cũng từng nhiều lần chững lại.

Nhận định

Xét về vị trí trên bảng xếp hạng, phong độ gần đây và lịch sử đối đầu, Sevilla là bên được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, Getafe có động lực lớn khi thi đấu trên sân nhà, lại vừa có chiến thắng ở trận gần nhất. Trận đấu vì vậy hứa hẹn là cuộc đối đầu mà sức ép nghiêng về đội chủ nhà, nhưng không loại trừ khả năng họ tạo nên bất ngờ trước đối thủ xếp trên.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Getafe · 1 thắng1 hòaSevilla · 3 thắng
22/02/2026
Getafe
0 - 1
Sevilla
SEV
26/08/2025
Sevilla
1 - 2
Getafe
GET
01/02/2025
Getafe
0 - 0
Sevilla
Hòa
14/09/2024
Sevilla
1 - 0
Getafe
SEV
30/03/2024
Getafe
0 - 1
Sevilla
SEV
Getafe
5 trận gần nhất
TBBHH
10
Trận
2-3-5
T-H-B
5
Ghi (TB 0.5)
15
Thủng lưới
Sevilla
5 trận gần nhất
TTBHB
10
Trận
5-2-3
T-H-B
16
Ghi (TB 1.6)
16
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Barcelona111001+3430TBTTT
2Atletico Madrid11911+1428TTTTT
3Real Madrid10802+1524TTTBT
5Real Sociedad10613+119TTTTB
6Sevilla10523017TBHBT
7Athletic Club9333+312TBHHH
17Levante11245-510BBTHH
18Getafe10235-109BHBTB
19Valencia10136-106BHHBT
Tình hình lực lượng
Getafe
Juanmi (Knee Injury)
M. Martin (Red Card)
J. Mojica (Yellow Cards)
Z. Romero (Muscle Injury)
C. Uche (Knee Injury)
Juanmi (Knee Injury)
M. Martin (Red Card)
J. Mojica (Yellow Cards)
Sevilla
Marcao (Muscle Injury)
M. Sierra (Shoulder Injury)
Marcao (Muscle Injury)
M. Sierra (Shoulder Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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