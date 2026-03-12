Ghana cấm vận chuyển đường bộ đối với đường và thực phẩm nhập khẩu để chống thất thu Lệnh cấm mới áp dụng cho đường, gạo và dầu ăn nhập khẩu nhằm bịt lỗ hổng trong hệ thống quá cảnh, đồng thời Ghana tiến hành tái cơ cấu Cục Dịch vụ Kỹ thuật Hải quan.

Chính phủ Ghana vừa chính thức ban hành lệnh cấm vận chuyển đường bộ đối với mặt hàng đường nhập khẩu và một loạt hàng hóa thiết yếu khác. Động thái này là một phần trong chiến lược thắt chặt kiểm soát biên giới và ngăn chặn tình trạng thất thoát ngân sách nhà nước do các lỗ hổng trong hệ thống thương mại và quá cảnh.

Siết chặt quản lý các mặt hàng nhập khẩu trọng yếu

Theo chỉ thị mới nhất, lệnh cấm vận chuyển quá cảnh bằng đường bộ không chỉ áp dụng đối với đường mà còn mở rộng sang các mặt hàng như gạo, dầu ăn, thực phẩm đông lạnh, hàng dệt may và bột mì. Chính phủ Ghana xác định việc hạn chế phương thức vận tải này là cần thiết để giải quyết những thiếu sót trong quy trình nhập khẩu đã gây ra những tổn thất doanh thu lớn trong quá khứ.

Các lỗ hổng trong hệ thống vận tải đường bộ trước đây thường bị lợi dụng để trốn thuế hoặc khai báo không đúng giá trị hàng hóa. Việc tập trung kiểm soát chặt chẽ hơn dòng chảy hàng hóa tại các cửa khẩu đường bộ giúp đảm bảo các nghĩa vụ tài chính với nhà nước được thực hiện đầy đủ và minh bạch.

Tăng cường giám sát biên giới và cải tổ hệ thống hải quan

Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp giữa Quyền Cục trưởng Hải quan Aaron Akanor và các quan chức cấp cao thuộc Cục Hải quan của Cơ quan Thuế vụ Ghana. Các bên đã rà soát thực trạng tại biên giới quốc gia và thảo luận về các bước đi chiến lược nhằm bảo vệ nguồn thu chính phủ trong bối cảnh mới.

Bên cạnh lệnh cấm vận chuyển, một biện pháp quan trọng khác đã được thực thi là tái cơ cấu Cục Dịch vụ Kỹ thuật Hải quan. Đây là đơn vị then chốt chịu trách nhiệm về định giá hàng hóa và cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật trong hệ thống hải quan Ghana. Việc cải tổ đơn vị này nhằm mục đích nâng cao năng lực định giá chính xác, từ đó hạn chế tối đa các gian lận về thuế quan.

Nhìn chung, tổ hợp các biện pháp từ hạn chế vận tải đường bộ đến tái thiết bộ máy kỹ thuật cho thấy quyết tâm của Ghana trong việc tăng cường giám sát biên giới. Mục tiêu cuối cùng là ngăn ngừa thất thoát ngân sách và cải thiện hiệu quả bảo vệ thu nhập quốc gia trước các biến động phức tạp của thị trường thương mại khu vực.