Ghế không trọng lực trên ô tô: Khi sự thoải mái đánh đổi bằng rủi ro an toàn Ghế không trọng lực đang trở thành trang bị tiêu chuẩn trên nhiều mẫu xe mới nhờ khả năng thư giãn tối ưu, nhưng xu hướng này lại tiềm ẩn nguy cơ chấn thương cột sống nghiêm trọng khi va chạm.

Sau làn sóng của hệ thống hỗ trợ lái xe và tay nắm cửa ẩn, ghế ngồi không trọng lực (Zero Gravity Seat) đang trở thành trọng tâm mới của ngành công nghiệp ô tô toàn cầu. Được quảng bá là đỉnh cao của sự thư giãn, thiết kế này mô phỏng tư thế của các phi hành gia trong môi trường không trọng lực, giúp phân bổ đều trọng lượng cơ thể và giảm áp lực lên cột sống.

Sự bùng nổ của ghế không trọng lực trên thị trường

Dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Ô tô Trung Quốc cho thấy một sự thay đổi mạnh mẽ trong cấu trúc trang bị xe hơi. Chỉ trong vòng hai năm, số lượng xe sản xuất tại thị trường này được trang bị ghế không trọng lực đã tăng từ 32 mẫu (năm 2022) lên 117 mẫu (năm 2024), tương đương mức tăng gần 2,7 lần. Đáng chú ý, tính năng này không còn là đặc quyền của xe sang.

Trước đây, ghế không trọng lực thường chỉ xuất hiện trên các dòng xe có mức giá trên 45.000 USD. Tuy nhiên, hiện nay công nghệ này đã phổ cập xuống các phân khúc xe bình dân hơn, phổ biến ở những mẫu xe có giá dưới 30.000 USD. Tỷ lệ thâm nhập thị trường của tính năng này hiện đã vượt ngưỡng 5% và dự kiến sẽ tiếp tục tăng nhanh khi các hãng xe chạy đua về trải nghiệm tiện nghi trong khoang lái.

Chỉ số thị trường Năm 2022 Năm 2024 Số mẫu xe trang bị 32 117 Ngưỡng giá phổ biến Trên 45.000 USD Dưới 30.000 USD Tỷ lệ thâm nhập < 2% > 5%

Góc khuất an toàn: Nguy cơ chấn thương nghiêm trọng

Dù mang lại sự thoải mái vượt trội, ghế không trọng lực đang gây ra những cuộc tranh luận gay gắt về tiêu chuẩn an toàn. Khi hành khách ở tư thế ngả lưng sâu để thư giãn, các hệ thống bảo vệ truyền thống như dây an toàn và túi khí khó có thể phát huy hiệu quả tối đa. Các chuyên gia chỉ ra rằng, cơ chế gập phức tạp và tư thế nằm có thể khiến giá trị thương tích tăng cao khi xảy ra va chạm mạnh.

Dữ liệu nghiên cứu cho thấy, trong các vụ tai nạn liên quan đến tư thế ngồi này, chấn thương nghiêm trọng và nguy kịch chiếm tới hơn 70%. Các vị trí chịu ảnh hưởng nặng nề nhất thường là xương ức và cột sống thắt lưng. Nguyên nhân chính là do dây an toàn không còn ôm sát các điểm cứng trên cơ thể theo đúng thiết kế, dẫn đến hiện tượng "văng" hoặc trượt dưới dây đai khi có lực tác động lớn.

Thách thức đối với các nhà sản xuất

Hiện nay, logic phát triển xe hơi đang tập trung mạnh vào nhu cầu khoang lái thông minh và sự hưởng thụ của người dùng. Bên cạnh ghế không trọng lực, các tính năng như ghế xoay, massage đa điểm, thông gió và sưởi ấm đang dần trở thành tiêu chuẩn. Tuy nhiên, việc cân bằng giữa trải nghiệm người dùng và hiệu suất an toàn cốt lõi vẫn là một bài toán khó.

Hệ thống túi khí hiện tại được thiết kế để bảo vệ hành khách ở tư thế ngồi thẳng. Khi ghế được ngả ra ở chế độ không trọng lực, khoảng cách giữa túi khí và hành khách thay đổi, làm giảm đáng kể khả năng giảm chấn. Do đó, các nhà sản xuất đang được kêu gọi phải nghiên cứu lại cấu trúc túi khí và dây an toàn tích hợp trực tiếp vào ghế để đảm bảo an toàn trong mọi tư thế.

Lời khuyên cho người tiêu dùng

Trong khi tận hưởng sự thoải mái của công nghệ mới, người tiêu dùng cần hiểu rõ những giới hạn của ghế không trọng lực. Chế độ này thường được khuyến cáo chỉ nên sử dụng khi xe đang dừng đỗ hoặc trong các tình huống lái xe tự động cấp độ cao (khi luật pháp cho phép). Để đảm bảo an toàn tối đa, người ngồi nên duy trì tư thế ngồi thẳng và thắt dây an toàn đúng quy cách khi xe đang di chuyển trên đường cao tốc hoặc trong điều kiện giao thông phức tạp.

Nhìn chung, ghế không trọng lực là một bước tiến về tiện nghi, nhưng nó đòi hỏi sự tiến hóa tương ứng về công nghệ an toàn chủ động và thụ động để không trở thành một "bẫy chấn thương" cho hành khách.