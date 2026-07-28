Ghi 112 bàn vẫn bị ngó lơ: Vì sao Erling Haaland trượt top 10 tiền đạo Ngoại hạng Anh? Cựu tiền đạo Troy Deeney gây tranh cãi khi loại Erling Haaland khỏi top 10 chân sút vĩ đại nhất Ngoại hạng Anh, bất chấp kỷ lục săn bàn ấn tượng tại Man City.

Cựu tiền đạo Troy Deeney vừa tạo nên làn sóng tranh cãi khi công bố danh sách 10 trung phong xuất sắc nhất lịch sử Ngoại hạng Anh mà không điền tên Erling Haaland. Dù ngôi sao thuộc biên chế Manchester City đã thiết lập hàng loạt kỷ lục vô tiền khoáng hậu kể từ khi cập bến xứ sở sương mù vào năm 2022, Deeney vẫn khẳng định chân sút người Na Uy chưa đủ đẳng cấp để đứng chung mâm với các huyền thoại vĩ đại nhất.

Deeney cho rằng Haaland vẫn cần phải chứng minh bản thân. Ảnh: Getty Images.

Thành tích ghi bàn kinh ngạc nhưng chưa chạm tới cảm xúc

Về mặt con số, Erling Haaland thể hiện sự thống trị tuyệt đối. Qua 4 mùa giải thi đấu tại Ngoại hạng Anh, tiền đạo sinh năm 2000 đã tích lũy tới 112 bàn thắng và sở hữu 8 cú hat-trick. Ngay trong mùa giải ra mắt, anh đã phá vỡ kỷ lục giải đấu với 36 pha lập công, trước khi tiếp tục duy trì phong độ làm bàn hủy diệt ở các mùa sau với lần lượt 27, 22 và 27 bàn thắng, qua đó sở hữu 3 danh hiệu Chiếc giày vàng.

Tuy nhiên, trong buổi trả lời phỏng vấn trên kênh talkSPORT, cựu thủ quân Watford cho rằng bóng đá đỉnh cao đòi hỏi nhiều hơn là những con số thống kê đơn thuần. Troy Deeney chia sẻ: "Cậu ấy là một hiện tượng... nhưng tôi nghĩ vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Haaland chưa góp mặt trong danh sách này, chắc chắn là chưa. Đối với tôi, việc đánh giá đôi khi còn phụ thuộc vào cảm xúc và những gì cầu thủ đó mang lại khi bạn xem họ thi đấu."

Mảnh ghép hoàn hảo hay điểm tựa gánh vác tập thể?

Bên cạnh yếu tố cảm xúc, Deeney đặt ra yêu cầu cao hơn về vai trò thủ lĩnh của Haaland trong bối cảnh Manchester City không còn giữ thế thượng phong tuyệt đối đua vô địch. Mùa giải này được dự đoán sẽ là thước đo cho năng lực tự mình xoay chuyển cục diện trận đấu của tiền đạo người Na Uy.

"Những mùa bóng vừa qua, Man City đã thi đấu phi thường và Haaland là mảnh ghép bổ sung hoàn hảo. Nhưng liệu cậu ấy có thể gồng gánh cả đội bóng vượt khó? Tôi muốn thấy Haaland kéo tập thể này tiến lên," Deeney phân tích. Cựu binh Ngoại hạng Anh cũng dẫn chứng lại khoảnh khắc Haaland tỳ đè áp đảo trung vệ Gabriel của Arsenal để đưa đội nhà đến chiến thắng, khẳng định đó chính là hình mẫu nhà lãnh đạo mà anh muốn thấy thường xuyên hơn ở ngôi sao này.

Bảng xếp hạng 10 chân sút vĩ đại nhất theo góc nhìn Troy Deeney

Trong bảng xếp hạng cá nhân của mình, Deeney tôn vinh Thierry Henry ở vị trí số 1, tiếp theo lần lượt là Wayne Rooney và Alan Shearer. Đáng chú ý, Andy Cole được xếp ở vị trí thứ 4 cùng nhận định là tiền đạo bị đánh giá thấp nhất lịch sử dù sở hữu hơn 180 bàn thắng.

Vị trí 1: Thierry Henry

Thierry Henry Vị trí 2: Wayne Rooney

Wayne Rooney Vị trí 3: Alan Shearer

Alan Shearer Vị trí 4: Andy Cole

Andy Cole Vị trí 5: Harry Kane

Harry Kane Vị trí 6: Sergio Aguero

Sergio Aguero Vị trí 7: Luis Suarez

Luis Suarez Vị trí 8: Robbie Fowler

Robbie Fowler Vị trí 9: Jermain Defoe

Jermain Defoe Vị trí 10: Chưa quyết định (nhưng kiên quyết loại Haaland)

Dù tấm vé ở vị trí thứ 10 vẫn đang bỏ ngỏ, Troy Deeney kiên quyết giữ vững lập trường không lựa chọn chân sút chủ lực của Manchester City. Theo góc nhìn của Deeney, để đạt tới ngôi vị huyền thoại bất tử của giải đấu, Erling Haaland vẫn cần thêm thời gian cùng những màn trình diễn mang dấu ấn gánh đội rõ nét hơn.