Ghi 3 bàn cho HAGL, tiền đạo Nguyễn Minh Tâm lần đầu lên tuyển U23 Việt Nam Màn trình diễn ấn tượng tại V-League giúp Nguyễn Minh Tâm lọt vào mắt xanh của HLV Kim Sang-sik, cùng Đinh Quang Kiệt sang Trung Quốc dự giải Tứ hùng cuối tháng 3.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik vừa chính thức điền tên bộ đôi Nguyễn Minh Tâm và Đinh Quang Kiệt của Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai vào danh sách đội tuyển U23 Việt Nam. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của hai cầu thủ trẻ, đồng thời là bước chuẩn bị quan trọng cho chuyến du đấu quốc tế sắp tới.

Nguyễn Minh Tâm và Đinh Quang Kiệt được gọi lên tuyển U23 Việt Nam.

Nguyễn Minh Tâm: Sự trỗi dậy của chân sút tuổi 21

Trong danh sách triệu tập lần này, Nguyễn Minh Tâm là cái tên gây chú ý nhất khi lần đầu tiên được góp mặt ở cấp độ U23 quốc gia. Tiền đạo mang áo số 12 đang trở thành hiện tượng thú vị trong đội hình đội bóng phố núi mùa này nhờ phong độ ghi bàn ổn định và thể chất ấn tượng.

Ở tuổi 21, Minh Tâm sở hữu chiều cao lý tưởng 1,81 m, một thông số hình thể ưu việt cho vị trí trung phong. Thống kê chuyên môn cho thấy sự tin tưởng tuyệt đối của ban huấn luyện dành cho anh:

Số lần ra sân: 11 trận (trong đó có 8 trận đá chính).

11 trận (trong đó có 8 trận đá chính). Bàn thắng: 3 pha lập công.

3 pha lập công. Vị thế: Chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội bóng Gia Lai tính đến thời điểm hiện tại.

Sự tiến bộ vượt bậc của Minh Tâm không chỉ nằm ở khả năng chớp thời cơ mà còn ở cách anh hòa nhập vào lối chơi chung, trở thành điểm nổ quan trọng trên hàng công. Chính điều này đã thuyết phục hoàn toàn chiến lược gia người Hàn Quốc Kim Sang-sik trong quá trình sàng lọc nhân sự cho đội tuyển.

Thử lửa tại giải Tứ hùng Trung Quốc

Bên cạnh Minh Tâm, Đinh Quang Kiệt cũng là sự bổ sung chất lượng. Khác với người đồng đội, Quang Kiệt là gương mặt quen thuộc hơn khi thường xuyên xuất hiện trong các danh sách sơ bộ của đội tuyển trẻ trước đây. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của Quang Kiệt và làn gió mới Minh Tâm được kỳ vọng sẽ gia tăng sức mạnh cho U23 Việt Nam.

Theo kế hoạch, toàn đội sẽ lên đường sang Trung Quốc tham dự Giải Tứ hùng U23 diễn ra vào cuối tháng 3-2026. Đây là giải đấu có chất lượng chuyên môn cao với sự góp mặt của các đối thủ sừng sỏ:

Đội chủ nhà Trung Quốc .

. Triều Tiên với lối chơi kỷ luật.

với lối chơi kỷ luật. Đối thủ đầy duyên nợ Thái Lan.

Đáng chú ý, U23 Việt Nam là đội bóng được mời thay thế cho U23 Iran sau khi đại diện Tây Á quyết định rút lui vì tình hình xung đột phức tạp tại khu vực Trung Đông. Việc được đối đầu với những nền bóng đá hàng đầu châu lục là cơ hội vàng để các cầu thủ trẻ cọ xát, tích lũy kinh nghiệm trận mạc trước khi bước vào những chiến dịch chính thức trong năm 2026.