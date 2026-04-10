Thị trường Giá bạc hôm nay 10/4/2026: Phú Quý giảm 105.000 đồng/lượng Giá bạc hôm nay 10/4/2026 trong nước trái chiều: Phú Quý giảm 105.000 đồng/lượng, các nơi tăng nhẹ. Giá bạc thế giới đạt 75,25-75,45 USD/ounce.

Giá bạc hôm nay 10/4/2026 tại thị trường trong nước ghi nhận diễn biến trái chiều. Trong khi Tập đoàn Phú Quý giảm mạnh 105.000 đồng/lượng, các điểm giao dịch phổ biến lại tăng nhẹ khoảng 50.000 đồng/lượng.

Giá bạc trong nước hôm nay 10/4/2026

Giá bạc hôm nay tại Phú Quý (Hà Nội) cho bạc miếng 999 ở mức 2.784.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.870.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 105.000 đồng/lượng so với ngày 9/4. Giá bạc thỏi 1kg tại đây cũng giảm gần 2,8 triệu đồng/kg.

Giá bạc hôm nay tại các điểm giao dịch khác ở Hà Nội cho bạc 99,9 phổ biến ở mức 2.414.000 – 2.444.000 đồng/lượng (hai chiều), tăng 51.000 đồng/lượng. Tại TP.HCM, giá bạc hôm nay dao động 2.416.000 – 2.449.000 đồng/lượng, tăng 50.000 đồng/lượng.

Bảng giá bạc hôm nay 10/4/2026 tại một số hệ thống Địa điểm / Hệ thống Loại bạc Đơn vị Mua vào (VNĐ) Bán ra (VNĐ) Phú Quý (Hà Nội) 999 miếng 1 lượng 2.784.000 2.870.000 Điểm giao dịch Hà Nội 99,9 1 lượng 2.414.000 2.444.000 Điểm giao dịch TP.HCM 99,9 1 lượng 2.416.000 2.449.000 Ancarat 999 thỏi 1 kg 74.450.000 76.770.000 Sacombank-SBJ 999 1 kg 74.160.000 76.400.000

Giá bạc thế giới hôm nay 10/4/2026

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay đang ở mức 75,25 – 75,45 USD/ounce. So với phiên trước, giá bạc hôm nay tăng 1,40% (khoảng 1,04 USD/ounce). Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá bạc thế giới tương đương 1.977.000 – 1.982.000 đồng/ounce.

Giá bạc hôm nay đã có thời điểm chạm vùng 76,50 – 77,18 USD/ounce – mức cao nhất trong tuần. Hợp đồng bạc kỳ hạn tháng 5 cũng tăng hơn 6%.

Nguyên nhân chính khiến giá bạc thế giới tăng là lo ngại gia tăng trước lệnh ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran, cùng căng thẳng leo thang tại Trung Đông. Đồng USD suy yếu cũng góp phần củng cố đà tăng. Eo biển Hormuz tiếp tục đóng cửa, làm gia tăng rủi ro khu vực.

Theo số liệu, thị trường đang chờ đợi báo cáo lạm phát PCE của Mỹ. Chỉ số PCE tổng thể được dự báo giữ ở mức 2,8%, cao hơn mục tiêu 2% của Fed. Áp lực lạm phát duy trì ở mức cao cũng hỗ trợ giá kim loại quý.

Dự báo giá bạc những ngày tới

Theo chuyên gia Jim Wyckoff (Kitco), thỏa thuận ngừng bắn tạm thời Mỹ - Iran giúp hạ nhiệt rủi ro leo thang, nhưng dòng tiền đã quay trở lại vàng và bạc. Giá bạc hôm nay bật tăng 4-6% chỉ trong vài phiên.

Tuy nhiên, lãi suất toàn cầu vẫn neo cao, đặc biệt tại Mỹ, là lực cản lớn với kim loại quý. Trên thị trường tương lai, phe mua hướng tới mục tiêu 80 USD/ounce, trong khi phe bán nhắm xuống vùng hỗ trợ 61,21 USD/ounce. Ngưỡng kháng cự gần nhất là 77,8 USD/ounce, hỗ trợ đáng chú ý tại 72,5 USD/ounce.

Tổng kết: Xu hướng giá bạc

Giá bạc hôm nay 10/4/2026 có sự phân hóa rõ rệt giữa các hệ thống trong nước, phản ánh tâm lý thận trọng sau nhịp tăng mạnh. Giá bạc thế giới đang ở vùng 75 USD/ounce và có thể kiểm tra ngưỡng 80 USD/ounce nếu căng thẳng địa chính trị tiếp tục leo thang. Nhà đầu tư nên theo dõi sát các báo cáo lạm phát và diễn biến tỷ giá USD.