Thị trường Giá bạc hôm nay 11/5/2026: USD suy yếu đẩy giá đi lên Giá bạc hôm nay 11/5/2026 tăng nhẹ trên toàn cầu, với bạc giao ngay chạm 80,90 USD/ounce, nhờ đồng USD suy yếu trước các căng thẳng địa chính trị

Giá bạc thế giới hôm nay 11/5/2026 ở mức cụ thể nào?

Giá bạc thế giới hôm nay tiếp tục đà tăng nhẹ từ cuối tuần trước. Theo Kitco lúc 9h13 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay hiện giao dịch quanh mức 80,90 USD/ounce, tăng 0,68 USD (tương đương 0,85%) so với phiên trước. Quy đổi, bạc thế giới đạt khoảng 2,60 USD/gram và 2.601,04 USD/kg.

Dữ liệu từ Investing cho thấy hợp đồng bạc tương lai ở mức 81,503 USD/ounce, tăng 0,638 USD (0,79%). Như vậy, giá bạc đang duy trì vững vàng trên ngưỡng 80 USD/ounce và dao động quanh vùng 81 USD.

Vì sao giá bạc tăng liên tục trong những ngày qua?

Giá bạc tăng chủ yếu do đồng đô la Mỹ mất giá trở lại. Cụ thể, chỉ số DXY suy yếu bất chấp những cuộc tấn công qua lại giữa Mỹ và Iran gần eo biển Hormuz. Iran cáo buộc Mỹ nhắm mục tiêu vào tàu chở dầu và khu dân cư, trong khi Mỹ báo cáo các cuộc tấn công bằng tên lửa vào lực lượng hải quân.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump vẫn trấn an thị trường rằng thỏa thuận ngừng bắn vẫn còn nguyên vẹn. Môi trường USD yếu khiến các tài sản định giá bằng đô la như bạc trở nên hấp dẫn hơn với nhà đầu tư quốc tế.

Ngoài ra, thị trường đang chờ báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP) tháng 4 của Mỹ, dự báo chỉ tạo thêm 62.000 việc làm (thấp hơn nhiều so với 178.000 của tháng 3). Nếu số liệu thực tế yếu hơn dự báo, áp lực lên USD càng lớn và giá bạc có thể còn bứt phá.

Giá bạc trong nước hôm nay phản ứng thế nào trước biến động thế giới?

Giá bạc trong nước cũng tăng nhẹ theo đà thế giới, đặc biệt ở phân khúc bạc thỏi. Cụ thể, bạc thỏi Phú Quý 999 tăng 640.000-667.000 đồng/kg, lên 81,119 triệu đồng/kg (mua) và 83,626 triệu đồng/kg (bán).

Bạc thỏi DOJI 99.9 tăng 560.000-586.000 đồng/kg, hiện ở 81,040 – 83,546 triệu đồng/kg. Bạc thỏi Ancarat thỏi 2025 tăng mạnh nhất thị trường, thêm 780.000-800.000 đồng/kg, đạt 79,924 – 82,354 triệu đồng/kg.

Ở phân khúc bạc miếng, mức tăng thấp hơn, chỉ 21.000-30.000 đồng/lượng. Riêng Sacombank giữ giá cũ cho cả bạc miếng và thỏi.

Bảng giá bạc trong nước hôm nay 11/5/2026 (cập nhật 9h30)

Sản phẩm Phú Quý DOJI Ancarat SBJ (Sacombank) Bạc miếng (triệu đồng/lượng – bán) 3,136 3,133 3,107 3,078 Bạc thỏi (triệu đồng/kg – bán) 83,626 83,546 82,354 82,080 Mức tăng so với 8/5 (thỏi, bán) +667.000 đ/kg +586.000 đ/kg +800.000 đ/kg Không đổi

Bảng trên cho thấy giá bạc của Phú Quý và DOJI đang áp sát nhau ở mức 83,5-83,6 triệu đồng/kg, tạo thành vùng kháng cự tâm lý. Ancarat có giá thấp hơn nhưng tốc độ tăng nhanh nhất.

Dự báo giá bạc những ngày tới sẽ tiếp diễn xu hướng nào?

Giá bạc dự báo sẽ tiếp tục được hỗ trợ trong ngắn hạn bởi ba yếu tố: (1) đồng USD có khả năng tiếp tục yếu sau báo cáo NFP dự kiến thấp;

(2) căng thẳng địa chính trị Mỹ - Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, thúc đẩy dòng tiền trú ẩn vào kim loại quý;

(3) nhu cầu công nghiệp bạc (điện tử, năng lượng mặt trời) vẫn ở mức cao.

Tuy nhiên, mức tăng có thể chậm lại vì thị trường đã phản ánh nhiều tin tốt. Ngưỡng kháng cự gần nhất của bạc thế giới là 82,5 USD/ounce, hỗ trợ tại 79,5 USD. Tại thị trường trong nước, nếu USD tiếp tục yếu, giá bạc có thể tiến lên vùng 84-85 triệu đồng/kg cho bạc thỏi Phú Quý trong tuần này.