Thị trường Giá bạc hôm nay 12/5/2026 tăng sốc Giá bạc hôm nay 12/5/2026 tăng mạnh, bạc thỏi DOJI vượt 88 triệu đồng/kg, thị trường bạc sôi động trở lại

Giá bạc hôm nay 12/5 tăng mạnh trên cả thị trường trong nước và quốc tế. Bạc thỏi DOJI vượt 88 triệu đồng/kg sau đợt tăng mạnh nhất kể từ đầu năm.

Giá bạc trong nước bứt phá

Phiên giao dịch ngày 12/5 ghi nhận mức tăng rất mạnh ở toàn bộ nhóm bạc miếng và bạc thỏi. Đà tăng diễn ra đồng thời tại DOJI, Phú Quý, Sacombank và Ancarat.

Bạc miếng DOJI 99.9 hiện ở mức 3,202 triệu đồng/lượng mua vào và 3,301 triệu đồng/lượng bán ra. Bạc Phú Quý giao dịch quanh vùng 3,194 - 3,293 triệu đồng/lượng.

Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 của Sacombank tăng mạnh lên 3,153 - 3,249 triệu đồng/lượng, thuộc nhóm tăng cao nhất thị trường.

Bạc thỏi lập kỷ lục giá mới

Giá bạc thỏi hôm nay tăng hơn 4 triệu đồng/kg ở hầu hết thương hiệu lớn. DOJI trở thành tâm điểm khi lần đầu vượt mốc 88 triệu đồng/kg.

DOJI niêm yết bạc thỏi 99.9 ở mức 85,386 triệu đồng/kg mua vào và 88,026 triệu đồng/kg bán ra. Phú Quý hiện giao dịch quanh mốc 85,173 - 87,813 triệu đồng/kg.

Bạc Ancarat 2025 tăng lên 84,044 - 86,594 triệu đồng/kg sau phiên tăng hơn 4,2 triệu đồng/kg.

Giá bạc

Sản phẩm

Đơn vị

12/05/2026

Thay đổi (nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Bạc miếng

Tập đoàn Phú Quý

Bạc miếng Phú Quý 999

Triệu đồng/lượng

3,194

3,293

152

157

Ngân hàng Sacombank

Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999

Triệu đồng/lượng

3,153

3,249

165

171

Công ty Kim Loại Quý Ancarat

Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1 lượng

Triệu đồng/lượng

3,188

3,266

156

159

DOJI

BẠC DOJI 99.9

Triệu đồng/lượng

3,202

3,301

163

168

Bạc thỏi

Tập đoàn Phú Quý

Bạc thỏi Phú Quý 999

Triệu đồng/Kg

85,173

87,813

4,054

4,187

Ngân hàng Sacombank

Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999

Triệu đồng/Kg

84,080

86,640

4,400

4,560

Công ty Kim Loại Quý Ancarat

Bạc thỏi 2025 Ancarat 999

Triệu đồng/Kg

84,044

86,594

4,120

4,240

DOJI

BẠC DOJI 99.9

Triệu đồng/Kg

85,386

88,026

4,346

4,480



Giá bạc thế giới vẫn neo cao

Theo Kitco, giá bạc giao ngay lúc 10h13 ngày 12/5 đạt 85,51 USD/ounce. Mức giá này thấp hơn nhẹ so với phiên trước nhưng vẫn thuộc vùng cao nhất nhiều tháng.

Dữ liệu từ Investing cho thấy hợp đồng tương lai bạc đang ở mức 86,388 USD/ounce, tăng 0,51%. Nhiều nhà đầu tư vẫn đặt kỳ vọng bạc có thể quay lại mốc 90 USD/ounce.

Động lực nào hỗ trợ giá bạc?

Forbes cho biết bạc vừa trải qua phiên tăng mạnh nhất kể từ tháng 2 với mức tăng hơn 7% trong một ngày. Giới phân tích cho rằng lực mua đầu cơ đang quay lại thị trường kim loại quý.

Các chuyên gia từ TD Securities nhận định nhu cầu mua bạc tăng mạnh nhờ kỳ vọng giảm lãi suất, căng thẳng địa chính trị và nhu cầu bạc trong ngành công nghệ.

Christopher Romano từ Reuters đánh giá bạc đang bước vào giai đoạn phục hồi mới sau nhiều tháng biến động mạnh.