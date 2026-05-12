Giá bạc hôm nay 12/5/2026 tăng sốc

Quốc Duẩn 12/05/2026 10:37

Giá bạc hôm nay 12/5/2026 tăng mạnh, bạc thỏi DOJI vượt 88 triệu đồng/kg, thị trường bạc sôi động trở lại

Giá bạc hôm nay 12/5 tăng mạnh trên cả thị trường trong nước và quốc tế. Bạc thỏi DOJI vượt 88 triệu đồng/kg sau đợt tăng mạnh nhất kể từ đầu năm.

Giá bạc trong nước bứt phá

Phiên giao dịch ngày 12/5 ghi nhận mức tăng rất mạnh ở toàn bộ nhóm bạc miếng và bạc thỏi. Đà tăng diễn ra đồng thời tại DOJI, Phú Quý, Sacombank và Ancarat.

Bạc miếng DOJI 99.9 hiện ở mức 3,202 triệu đồng/lượng mua vào và 3,301 triệu đồng/lượng bán ra. Bạc Phú Quý giao dịch quanh vùng 3,194 - 3,293 triệu đồng/lượng.

Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 của Sacombank tăng mạnh lên 3,153 - 3,249 triệu đồng/lượng, thuộc nhóm tăng cao nhất thị trường.

Bạc thỏi lập kỷ lục giá mới

Giá bạc thỏi hôm nay tăng hơn 4 triệu đồng/kg ở hầu hết thương hiệu lớn. DOJI trở thành tâm điểm khi lần đầu vượt mốc 88 triệu đồng/kg.

DOJI niêm yết bạc thỏi 99.9 ở mức 85,386 triệu đồng/kg mua vào và 88,026 triệu đồng/kg bán ra. Phú Quý hiện giao dịch quanh mốc 85,173 - 87,813 triệu đồng/kg.

Bạc Ancarat 2025 tăng lên 84,044 - 86,594 triệu đồng/kg sau phiên tăng hơn 4,2 triệu đồng/kg.

Giá bạc
Sản phẩm
Đơn vị
12/05/2026
Thay đổi (nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
Bạc miếng
Tập đoàn Phú Quý
Bạc miếng Phú Quý 999
Triệu đồng/lượng
3,194
3,293
152
157
Ngân hàng Sacombank
Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999
Triệu đồng/lượng
3,153
3,249
165
171
Công ty Kim Loại Quý Ancarat
Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1 lượng
Triệu đồng/lượng
3,188
3,266
156
159
DOJI
BẠC DOJI 99.9
Triệu đồng/lượng
3,202
3,301
163
168
Bạc thỏi
Tập đoàn Phú Quý
Bạc thỏi Phú Quý 999
Triệu đồng/Kg
85,173
87,813
4,054
4,187
Ngân hàng Sacombank
Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999
Triệu đồng/Kg
84,080
86,640
4,400
4,560
Công ty Kim Loại Quý Ancarat
Bạc thỏi 2025 Ancarat 999
Triệu đồng/Kg
84,044
86,594
4,120
4,240
DOJI
BẠC DOJI 99.9
Triệu đồng/Kg
85,386
88,026
4,346
4,480
Giá bạc thế giới vẫn neo cao

Theo Kitco, giá bạc giao ngay lúc 10h13 ngày 12/5 đạt 85,51 USD/ounce. Mức giá này thấp hơn nhẹ so với phiên trước nhưng vẫn thuộc vùng cao nhất nhiều tháng.

Dữ liệu từ Investing cho thấy hợp đồng tương lai bạc đang ở mức 86,388 USD/ounce, tăng 0,51%. Nhiều nhà đầu tư vẫn đặt kỳ vọng bạc có thể quay lại mốc 90 USD/ounce.

Động lực nào hỗ trợ giá bạc?

Forbes cho biết bạc vừa trải qua phiên tăng mạnh nhất kể từ tháng 2 với mức tăng hơn 7% trong một ngày. Giới phân tích cho rằng lực mua đầu cơ đang quay lại thị trường kim loại quý.

Các chuyên gia từ TD Securities nhận định nhu cầu mua bạc tăng mạnh nhờ kỳ vọng giảm lãi suất, căng thẳng địa chính trị và nhu cầu bạc trong ngành công nghệ.

Christopher Romano từ Reuters đánh giá bạc đang bước vào giai đoạn phục hồi mới sau nhiều tháng biến động mạnh.

