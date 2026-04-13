Thị trường Giá bạc hôm nay 13/4/2026: Trong nước và thế giới giảm mạnh Giá bạc hôm nay 13/4/2026 giảm mạnh ở cả bạc miếng và bạc thỏi; bạc thế giới giảm mạnh về quanh 74,18 USD/ounce, chênh lớn với giá bạc trong nước.

Giá bạc hôm nay 13/4/2026 ghi nhận xu hướng giảm đồng loạt tại thị trường trong nước sau nhịp tăng mạnh của phiên trước. Theo dữ liệu cập nhật trong sáng 13/4, bạc miếng giảm khoảng 38.000–43.000 đồng/lượng, còn bạc thỏi tại nhiều thương hiệu giảm trên 1 triệu đồng/kg.

Giá bạc hôm nay chịu sức ép từ thị trường quốc tế khi giá bạc giao ngay trên Kitco lùi về quanh 74,18 USD/ounce lúc 9h13 giờ Việt Nam, giảm khoảng 2,09% so với phiên trước. Dữ liệu thị trường trong nước cũng cho thấy khoảng chênh giữa bạc nội địa và bạc thế giới vẫn ở mức cao.

Giá bạc hôm nay trong nước giảm đồng loạt

Giá bạc hôm nay là mức giảm xuất hiện ở cả bạc miếng và bạc thỏi tại các thương hiệu lớn như Phú Quý, DOJI, Sacombank SBJ và Ancarat. Theo số liệu cập nhật lúc 8h50 ngày 13/4/2026, bạc miếng tại các doanh nghiệp lớn đều điều chỉnh xuống dưới mốc 2,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Sản phẩm Giá mua vào (triệu đồng/lượng) Giá bán ra (triệu đồng/lượng) Chênh lệch mua vào (nghìn đồng/lượng) Chênh lệch bán ra (nghìn đồng/lượng) Bạc miếng Phú Quý 999 2,793 2,879 -38 -40 Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 2,796 2,880 -42 -42 Bạc miếng 2024 Ancarat 999 2,788 2,857 -38 -39 Bạc DOJI 99.9 2,801 2,897 -41 -43

Trong nhóm bạc miếng, DOJI là thương hiệu có mức giảm mạnh nhất ở chiều bán ra với 43.000 đồng/lượng, còn Phú Quý và Ancarat cùng giảm quanh 38.000–40.000 đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay tại phân khúc bạc miếng vì vậy đã mất phần lớn đà phục hồi của cuối tuần trước.

Giá bạc thỏi giảm hơn 1 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay ở phân khúc bạc thỏi giảm sâu hơn bạc miếng. Nguyên nhân chính là thị trường vật chất phản ứng nhanh với nhịp giảm của bạc thế giới, khiến các doanh nghiệp đồng loạt hạ giá niêm yết ngay từ đầu phiên.

Sản phẩm Giá mua vào (triệu đồng/lượng) Giá bán ra (triệu đồng/lượng) Chênh lệch mua vào (triệu đồng/lượng) Chênh lệch bán ra (triệu đồng/lượng) Bạc thỏi Phú Quý 999 74,479 76,773 -1,014 -1,066 Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 74,560 76,800 -1,120 -1,120 Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 73,456 75,686 -1,010 -1,040 Bạc DOJI 99.9 74,693 77,253 -1,093 -1,147

Theo số liệu cập nhật, bạc thỏi DOJI giảm mạnh nhất ở chiều bán ra với mức 1,147 triệu đồng/kg. Bạc thỏi Phú Quý cũng “bốc hơi” hơn 1 triệu đồng/kg nhưng giá bán ra vẫn đứng trên mốc 76 triệu đồng/kg, đạt 76,773 triệu đồng/kg.

Giá bạc thế giới sáng 13/4/2026 giảm hơn 2%

Giá bạc hôm nay trên thị trường quốc tế là khoảng 74,18 USD/ounce theo Kitco lúc 9h13 giờ Việt Nam. Mức giá này thấp hơn khoảng 2,09% so với phiên trước, cho thấy lực bán ngắn hạn đang chiếm ưu thế trên thị trường kim loại quý.

Theo dữ liệu được dẫn lại từ Investing, hợp đồng tương lai bạc cùng thời điểm ở quanh 74,31 USD/ounce, giảm gần 2,83% trong ngày. Theo quy đổi được các nguồn trong nước sử dụng, mức này tương đương khoảng 2.385 USD/kg, xấp xỉ 60,8 triệu đồng/kg theo tỷ giá hiện hành.

Giá bạc trong nước hiện cao hơn bạc thế giới khoảng 13,9 triệu đồng/kg nếu tính theo dữ liệu tổng hợp của CafeF trong sáng 13/4/2026. Chênh lệch này đến từ thương hiệu, chi phí gia công, chi phí phân phối và biên độ niêm yết của từng doanh nghiệp.

Nguyên nhân chính khiến giá bạc quay đầu giảm

Nguyên nhân chính là tâm lý thận trọng quay lại sau nhịp tăng mạnh trước đó, khiến lực chốt lời xuất hiện trên thị trường bạc thế giới. Khi giá bạc quốc tế giảm nhanh ngay đầu tuần, giá bạc vật chất trong nước thường điều chỉnh gần như tức thời để phản ánh rủi ro ngắn hạn.

Một yếu tố khác là bạc có biên độ biến động mạnh hơn vàng vì ngoài vai trò kim loại quý, bạc còn gắn với nhu cầu công nghiệp. Khi thị trường lo ngại rủi ro kinh tế và dòng tiền đầu cơ suy yếu, giá bạc thường giảm nhanh hơn và mạnh hơn các kim loại trú ẩn truyền thống.

Nhà đầu tư cần lưu ý gì với giá bạc hôm nay

Giá bạc hôm nay cho thấy rủi ro điều chỉnh vẫn còn lớn trong ngắn hạn. Người mua bạc miếng hoặc bạc thỏi cần theo dõi chênh lệch giữa giá trong nước và giá thế giới, vì khoảng cách quá cao có thể làm tăng rủi ro nếu thị trường quốc tế tiếp tục giảm.

Với nhà đầu tư nắm giữ bạc vật chất, vùng giá bán ra hiện vẫn trên 75–77 triệu đồng/kg tùy thương hiệu, nhưng xu hướng trong phiên sáng 13/4 là giảm rõ. Với nhà đầu tư theo bạc thế giới hoặc hợp đồng tương lai, mốc 74 USD/ounce đang là vùng cần theo dõi vì đây là ngưỡng giá đã bị thử thách trong phiên gần nhất.

Tổng kết giá bạc hôm nay 13/4/2026

Giá bạc hôm nay 13/4/2026 là xu hướng giảm mạnh ở cả thị trường trong nước và thế giới. Bạc miếng giảm khoảng 38.000–43.000 đồng/lượng, còn bạc thỏi giảm trên 1 triệu đồng/kg tại nhiều thương hiệu lớn.

Kết luận ngắn gọn là giá bạc trong nước đang giảm theo nhịp điều chỉnh của thị trường quốc tế, nhưng vẫn cao hơn bạc thế giới khoảng 13,9 triệu đồng/kg.

Trong ngắn hạn, xu hướng của Giá bạc hôm nay sẽ tiếp tục phụ thuộc vào biến động của bạc thế giới quanh vùng 74 USD/ounce và tâm lý chốt lời trên thị trường kim loại quý.