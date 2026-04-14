Thị trường Giá bạc hôm nay 14/4/2026: Bạc thỏi tăng gần 2 triệu/kg Giá bạc hôm nay 14/4/2026 tăng mạnh; bạc thỏi tăng gần 2 triệu/kg, áp sát 79 triệu đồng/kg, bạc miếng tăng 55.000–72.000 đồng/lượng

Giá bạc miếng hôm nay

Giá bạc miếng là 2,845–2,868 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,915–2,953 triệu đồng/lượng (bán ra) tùy thương hiệu; mức tăng phổ biến là 55.000–72.000 đồng/lượng so với phiên 13/4/2026.

Giá bạc thỏi là 74,954–76,480 triệu đồng/kg (mua vào) và 77,234–78,746 triệu đồng/kg (bán ra) tùy thương hiệu; mức tăng mạnh nhất ghi nhận +1,920 triệu đồng/kg ở SBJ và nhiều thương hiệu tăng trên 1,4–1,9 triệu đồng/kg.

Bảng giá bạc trong nước (cập nhật 14/4/2026)

Sản phẩm Đơn vị Giá mua vào Giá bán ra Thay đổi Bạc miếng Phú Quý 999 Triệu đồng/lượng 2,848 2,936 +55 / +57 (nghìn) Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 Triệu đồng/lượng 2,868 2,952 +72 / +72 (nghìn) Bạc thỏi SBJ 999 (Sacombank) Triệu đồng/kg 76,480 78,720 +1,920 / +1,920 (triệu) Bạc thỏi Phú Quý 999 Triệu đồng/kg 75,946 78,293 +1,467 / +1,520 (triệu)

Nguyên nhân chính của đợt tăng

Nguyên nhân chính là giá bạc thế giới phục hồi và lực mua kỹ thuật sau nhịp điều chỉnh, hợp đồng tương lai bạc tăng khoảng 0,85% theo dữ liệu Investing, hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư trong nước.

Theo số liệu, giá bạc hiện giảm so với đỉnh trên 120 USD/ounce hồi tháng 1, nhưng đã tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước và đang trong giai đoạn tích lũy; giữ mức hiện tại là tín hiệu tích cực cho nhà đầu tư ngắn hạn.

Giá bạc hôm nay 14/4/2026 tăng rõ rệt; bạc thỏi nhiều thương hiệu tăng gần 1,5–1,92 triệu đồng/kg và bạc miếng tăng 55.000–72.000 đồng/lượng. Người mua và nhà đầu tư nên theo dõi diễn biến giá thế giới và tỷ giá USD để đánh giá cơ hội mua bán.