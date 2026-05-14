Giá bạc hôm nay 14/5/2026: Bạc miếng vượt 3,3 triệu đồng

Giá bạc hôm nay 14/5/2026 tăng mạnh tại nhiều hệ thống kinh doanh kim loại quý. Bạc miếng vượt 3,3 triệu đồng/lượng, còn giá bạc thế giới tiến sát 90 USD/ounce

Giá bạc trong nước lên mức cao nhất 2 tháng

Giá bạc trong nước sáng 14/5 tiếp tục đi lên theo xu hướng của thị trường quốc tế. SACOMBANK-SBJ giao dịch bạc miếng ở mức 3,2 triệu đồng/lượng mua vào và 3,3 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch giữa hai chiều khoảng 100.000 đồng/lượng.

Ancarat niêm yết giá bạc lần lượt 3,22 triệu đồng/lượng mua vào và 3,3 triệu đồng/lượng bán ra. So với hôm qua, giá bạc tăng khoảng 30.000 đồng/lượng.

DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng điều chỉnh giá bạc bán ra vượt 3,3 triệu đồng/lượng. Đây là vùng giá cao nhất của bạc trong khoảng hai tháng gần đây.

Giá bạc thỏi tăng thêm 600.000 đồng

Giá bạc thỏi tại SACOMBANK-SBJ hiện dao động quanh 85,4 triệu đồng/kg mua vào và 88 triệu đồng/kg bán ra. Chênh lệch mua bán khoảng 2,6 triệu đồng/kg.

Các doanh nghiệp khác niêm yết bạc thỏi phổ biến từ 86,2 triệu đồng/kg đến 88,3 triệu đồng/kg. So với phiên trước, giá bạc thỏi tăng khoảng 600.000 đồng/kg.

Giá bạc trong nước đang tăng nhanh hơn vàng và thu hút sự chú ý lớn từ nhà đầu tư cá nhân.

Giá bạc thế giới tăng mạnh nhờ nhu cầu công nghiệp

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay giao dịch quanh 87,4 USD/ounce. Trong phiên giao dịch đêm qua, giá bạc từng tiến sát 90 USD/ounce trước khi điều chỉnh nhẹ.

Theo Trading Economics, bạc đang hưởng lợi lớn từ nhu cầu công nghiệp toàn cầu. Kim loại này được sử dụng rộng rãi trong pin mặt trời, xe điện, điện tử và các ngành công nghệ cao.

Giới phân tích đánh giá giá bạc đang có hiệu suất vượt trội hơn vàng nhờ nhu cầu công nghiệp tăng mạnh và hoạt động đầu tư thu hẹp tỷ lệ vàng/bạc.

Áp lực lạm phát vẫn hỗ trợ thị trường bạc

Lạm phát Mỹ tiếp tục là yếu tố hỗ trợ giá bạc. CPI tháng 4 tăng 3,8% so với cùng kỳ, cao nhất kể từ tháng 5/2023, khiến thị trường giảm kỳ vọng Fed sớm hạ lãi suất.

Giá dầu tăng liên tiếp do căng thẳng Mỹ - Iran kéo rủi ro lạm phát toàn cầu lên cao. Ngoài ra, Ấn Độ đã tăng thuế nhập khẩu vàng và bạc để hạn chế nhu cầu kim loại quý và hỗ trợ đồng nội tệ.

Các chuyên gia cho rằng bạc đang bước vào chu kỳ tăng giá mới nhờ vai trò kép giữa tài sản đầu tư và kim loại công nghiệp chiến lược.

Dự báo giá bạc thời gian tới

Một số dự báo cho rằng giá bạc có thể tiến lên vùng 95-96 USD/ounce nếu lực mua tiếp tục duy trì mạnh. Tuy nhiên, bạc cũng có mức biến động lớn hơn vàng nên rủi ro điều chỉnh mạnh luôn hiện hữu.

Tổng kết phiên giao dịch ngày 14/5/2026, giá bạc tiếp tục duy trì xu hướng tăng mạnh ở cả thị trường trong nước và quốc tế. Bạc đang trở thành một trong những kim loại quý có mức tăng nổi bật nhất hiện nay.