Thị trường Giá bạc hôm nay 15/4: Tăng mạnh nhất tháng 4/2026 Cập nhật giá bạc hôm nay 15/4/2026. Giá bạc miếng và bạc thỏi trong nước tăng vọt. Giá bạc thế giới trên 80 USD/ounce. Xem chi tiết bảng giá mới nhất

Giá bạc hôm nay (15/4/2026) ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong một tháng qua. Giá bạc tại các thương hiệu lớn như Phú Quý, DOJI, Ancarat đồng loạt bứt phá, xóa tan nhịp điều chỉnh trước đó. Cụ thể, giá bạc miếng tăng tới 195.000 đồng/lượng, trong khi giá bạc thỏi tăng hơn 5 triệu đồng/kg.

Giá bạc trong nước hôm nay 15/4/2026

Giá bạc trong nước ngày 15/4 tăng đồng loạt ở cả phân khúc miếng và thỏi. Đà tăng diễn ra ở tất cả các thương hiệu, phản ánh sự hưng phấn từ thị trường thế giới. Dưới đây là bảng giá bạc chi tiết:

Giá bạc miếng (đơn vị: đồng/lượng)

Thương hiệu Mua vào Bán ra Tăng so với 14/4 Bạc miếng Phú Quý 999 3.037.000 3.131.000 +189.000 – 195.000 Bạc miếng Ancarat (1 lượng) 3.021.000 3.095.000 +176.000 – 180.000 Bạc miếng DOJI 99.9 3.041.000 3.135.000 +182.000 Bạc miếng Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 3.009.000 3.099.000 +141.000 – 147.000

Giá bạc thỏi (đơn vị: đồng/kg)

Thương hiệu Mua vào Bán ra Tăng so với 14/4 Bạc thỏi Phú Quý 999 80.986.000 83.493.000 +5.040.000 – 5.200.000 Bạc thỏi DOJI 99.9 81.093.000 83.600.000 +4.693.000 – 4.854.000 Bạc thỏi Ancarat 2025 79.614.000 82.034.000 +4.660.000 – 4.800.000 Bạc thỏi Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 80.240.000 82.640.000 +3.760.000 – 3.920.000

Giá bạc thỏi hôm nay có mức tăng ấn tượng nhất, đưa giá bán ra vượt mốc 83 triệu đồng/kg. Đây là mức giá bạc cao nhất trong vòng một tháng trở lại đây, thu hút sự quan tâm đặc biệt từ nhà đầu tư.

Giá bạc thế giới hôm nay 15/4/2026

Theo Kitco lúc 9h13 (giờ Việt Nam), giá bạc thế giới hiện được giao dịch quanh mức 80,24 – 80,49 USD/ounce. Giá bạc tăng hơn 1 USD/ounce so với phiên trước, cho thấy lực mua đang quay trở lại. Dữ liệu từ Investing cùng thời điểm cho thấy hợp đồng tương lai giá bạc ở mức 80,415 USD/ounce, tăng khoảng +1,11% trong ngày.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá bạc thế giới tương đương khoảng 2.580 USD/kg, tức khoảng 66,9 triệu đồng/kg. So với giá bạc trong nước (trên 83 triệu đồng/kg), mức chênh lệch đang ở ngưỡng rất lớn, phản ánh sức nóng của thị trường nội địa.

Nguyên nhân chính khiến giá bạc thế giới tăng là lực mua kỹ thuật gia tăng và tâm lý lạc quan sau các dữ liệu kinh tế hỗ trợ. Giá bạc đã giảm so với mức kỷ lục trên 120 USD/ounce hồi tháng 1, nhưng hiện đang tạo nền tảng vững chắc trên 80 USD/ounce.

Giá bạc tăng mạnh do hai yếu tố chính: nhu cầu đầu tư kim loại quý và nhu cầu công nghiệp. Theo ông Nate Miller, Phó Chủ tịch Phát triển Sản phẩm tại Amplify ETFs, giá bạc đang bước vào giai đoạn ổn định sau đợt tăng đầu năm. Ông cho rằng việc giá bạc giữ vững ở mức cao (70-80 USD/ounce) là tín hiệu tích cực, thay vì những cú sốc ngắn hạn.

Một nguyên nhân quan trọng khác là lạm phát. Nếu lạm phát dai dẳng, giá bạc sẽ được hưởng lợi từ vai trò lưu trữ giá trị. Ngược lại, nếu lạm phát chỉ tạm thời, giá bạc vẫn được hỗ trợ bởi nhu cầu công nghiệp (pin, điện tử, năng lượng mặt trời).

Trong nước, giá bạc tăng còn do tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ) khi thị trường thế giới bứt phá. Các thương hiệu lớn đồng loạt điều chỉnh giá bạc theo xu hướng chung, tạo ra hiệu ứng dây chuyền.

Theo chuyên gia Nate Miller, giá bạc có thể dao động trong khoảng 70-80 USD/ounce nếu lạm phát được kiểm soát. Tuy nhiên, nếu lạm phát bùng phát trở lại, giá bạc hoàn toàn có thể hướng tới mốc 100 USD/ounce. Ông cũng lưu ý rằng sự ổn định của giá bạc ở mức cao đang giúp các công ty khai thác mỏ có lợi nhuận tốt hơn, từ đó thúc đẩy đầu tư vào ngành.

Đối với nhà đầu tư cá nhân, giá bạc hiện được xem là kênh đa dạng hóa danh mục hiệu quả, ít tương quan với cổ phiếu và trái phiếu. Dù vậy, cần theo dõi sát biến động tỷ giá và giá năng lượng, vì chúng có thể ảnh hưởng đến chi phí khai thác và giá bạc thành phẩm.