Thị trường Giá bạc hôm nay 15/5/2026 giảm sâu sau khi lập đỉnh Giá bạc hôm nay 15/5 giảm mạnh tại thị trường trong nước và quốc tế. Bạc thế giới chịu áp lực khi Fed chưa phát tín hiệu hạ lãi suất

Giá bạc hôm nay quay đầu giảm mạnh sau nhiều phiên tăng liên tiếp. Áp lực bán gia tăng khi giá bạc thế giới rời vùng đỉnh 2 tháng và giới đầu tư thận trọng với chính sách lãi suất của Fed

Giá bạc Phú Quý giảm hơn 200.000 đồng/lượng

Sáng 15/5, bạc miếng Phú Quý 999 được niêm yết ở mức 3.010.000 đồng/lượng mua vào và 3.087.000 đồng/lượng bán ra. So với hôm qua, giá bạc giảm hơn 7% chỉ sau một phiên giao dịch.

Bạc 999 loại 5 lượng và 10 lượng cũng giao dịch cùng mức giá với bạc miếng. Giá bạc thỏi Phú Quý 999 loại 1kg hiện ở mức 80,26 triệu đồng/kg mua vào và 82,31 triệu đồng/kg bán ra.

Đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 có giá bán ra 3.541.000 đồng/lượng, cao hơn giá bạc miếng thông thường do cộng thêm chi phí chế tác và lưu thông.

Giá bạc DOJI và Ancarat tiếp tục lao dốc

Tại DOJI, giá bạc hiện được giao dịch ở mức 3,017 triệu đồng/lượng mua vào và 3,110 triệu đồng/lượng bán ra. Mức giảm so với hôm qua dao động khoảng 195.000 - 200.000 đồng/lượng.

Ancarat niêm yết bạc miếng ở mức 3,029 - 3,107 triệu đồng/lượng. Đây là một trong những phiên giảm mạnh nhất của thị trường bạc trong nhiều tuần gần đây.

Giá bạc trong nước hiện vẫn cao hơn đáng kể so với giai đoạn đầu tháng nhờ ảnh hưởng từ xu hướng tăng mạnh của bạc thế giới trước đó.

Giá bạc thế giới chịu áp lực từ Fed

Giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế sáng 15/5 giảm xuống còn 81,251 USD/ounce, mất 2,55% so với hôm qua. Giá bạc tương lai giao tháng 7 giảm 2,67% xuống 86,98 USD/ounce.

Giá bạc thế giới trước đó tăng mạnh nhờ kỳ vọng Fed sớm hạ lãi suất và nhu cầu bạc công nghiệp cải thiện. Bạc hiện là nguyên liệu quan trọng trong ngành pin mặt trời, điện tử và công nghệ năng lượng sạch.

Khi lãi suất Mỹ duy trì ở vùng cao, đồng USD thường mạnh lên và làm giảm sức hấp dẫn của các tài sản trú ẩn như bạc và vàng.

Ngưỡng 90 USD/ounce là vùng cản lớn

Theo chuyên gia Christopher Lewis của FX Empire, vùng 90 USD/ounce là ngưỡng kháng cự rất mạnh đối với giá bạc. Áp lực bán thường gia tăng khi thị trường tiến sát vùng giá này.

Chuyên gia cho rằng bạc có thể điều chỉnh về vùng 80 USD/ounce để cân bằng lại sau chuỗi tăng nóng. Nếu xu hướng giảm mạnh hơn xuất hiện, vùng 70 USD/ounce sẽ là mốc hỗ trợ đáng chú ý.

Dù thị trường đang điều chỉnh, nhiều tổ chức vẫn kỳ vọng giá bạc có thể hướng tới mốc 100 USD/ounce nếu vượt thành công vùng cản 90 USD/ounce.

Tổng kết

Giá bạc hôm nay 15/5 giảm mạnh tại cả thị trường trong nước và quốc tế sau khi lập vùng đỉnh mới. Xu hướng ngắn hạn đang chịu áp lực điều chỉnh, nhưng triển vọng dài hạn của bạc vẫn tích cực nhờ nhu cầu công nghiệp toàn cầu tăng cao.