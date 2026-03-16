Thị trường Giá bạc hôm nay 16/3/2026: Thế giới giảm còn 79,25 USD, trong nước đồng loạt giảm Giá bạc hôm nay 16/3/2026: Giá bạc thế giới lùi về ngưỡng 79,25 USD/ounce. Thị trường trong nước, giá bạc giảm đồng loạt ở hầu hết thương hiệu Phú Quý, SBJ, DOJI

Giá bạc hôm nay 16/3/2026 tại Phú Quý

Giá bạc miếng Phú Quý 999 loại 1 lượng hôm nay niêm yết ở mức 2,995 – 3,088 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua – bán 93.000 đồng/lượng. So với hôm qua, giá giảm 27.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào lẫn bán ra.

Bạc thỏi Phú Quý 999 loại 10 lượng và 5 lượng cũng niêm yết cùng mức giá 2,995 – 3,088 triệu đồng/lượng, giảm tương đương 27.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Bạc thỏi Phú Quý 999 loại 1 kg hôm nay được niêm yết ở mức 79,87 – 82,35 triệu đồng/kg, chênh lệch 2,48 triệu đồng/kg. Giá giảm khoảng 720.000 đồng/kg ở cả chiều mua vào và bán ra so với hôm qua.

Đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 hôm nay niêm yết ở mức 2,995 – 3,524 triệu đồng/lượng, chênh lệch 529.000 đồng/lượng. Chiều mua vào giảm 27.000 đồng/lượng, chiều bán ra giảm 31.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Bạc 999 trên 1.500 lượng (miếng – thanh – thỏi) niêm yết ở mức 2,610 – 2,995 triệu đồng/lượng, chênh lệch 384.980 đồng/lượng. Chiều mua vào giảm 22.660 đồng/lượng, chiều bán ra giảm 27.000 đồng/lượng.

Bạc 999 dưới 1.500 lượng (miếng – thanh – thỏi) niêm yết ở mức 2,534 – 2,995 triệu đồng/lượng, chênh lệch 461.000 đồng/lượng; chiều mua vào giảm 22.000 đồng/lượng, chiều bán ra giảm 27.000 đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay 16/3/2026 tại SBJ

Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 loại 1L, 10L, 50L hôm nay niêm yết ở mức 3,099 – 3,201 triệu đồng/lượng, chênh lệch 102.000 đồng/lượng. So với hôm qua, giá giảm 75.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào lẫn bán ra.

Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 loại 1 kg niêm yết ở mức 82,64 – 85,36 triệu đồng/kg, chênh lệch 2,72 triệu đồng/kg; giảm 2 triệu đồng/kg ở cả hai chiều.

Bạc mỹ nghệ SBJ 999 loại 1L Limited Edition hôm nay niêm yết ở mức 3,099 – 3,401 triệu đồng/lượng, chênh lệch 302.000 đồng/lượng. Giá giảm 75.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với hôm qua.

Giá bạc hôm nay 16/3/2026 tại DOJI

Bạc DOJI 99.9 loại 1 lượng hôm nay niêm yết ở mức 3,005 – 3,108 triệu đồng/lượng, chênh lệch 103.000 đồng/lượng. Đáng chú ý, chiều mua vào tăng nhẹ 3.000 đồng/lượng trong khi chiều bán ra lại giảm 27.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Bạc DOJI 99.9 loại 5 lượng niêm yết ở mức 15,025 – 15,54 triệu đồng, chênh lệch 515.000 đồng; chiều mua vào tăng 15.000 đồng nhưng chiều bán ra giảm 135.000 đồng.

Bảng giá bạc hôm nay 16/3/2026 tại các thương hiệu lớn

Thương hiệu / Loại Mua vào (triệu đồng/lượng) Bán ra (triệu đồng/lượng) Thay đổi so với hôm qua Phú Quý 999 – Bạc miếng 1 lượng 2,995 3,088 -27.000 đ/lượng (2 chiều) Phú Quý 999 – Bạc thỏi 10L/5L 2,995 3,088 -27.000 đ/lượng (2 chiều) Phú Quý 999 – Bạc mỹ nghệ 2,995 3,524 Mua -27.000 / Bán -31.000 Phú Quý 999 – Trên 1.500 lượng 2,610 2,995 Mua -22.660 / Bán -27.000 Phú Quý 999 – Dưới 1.500 lượng 2,534 2,995 Mua -22.000 / Bán -27.000 SBJ Kim-Phúc-Lộc 999 – 1L/10L/50L 3,099 3,201 -75.000 đ/lượng (2 chiều) SBJ Kim-Phúc-Lộc 999 – Mỹ nghệ 1L LE 3,099 3,401 -75.000 đ/lượng (2 chiều) DOJI 99.9 – 1 lượng 3,005 3,108 Mua +3.000 / Bán -27.000 DOJI 99.9 – 5 lượng 15,025 tr/5L 15,54 tr/5L Mua +15.000 / Bán -135.000

Giá bạc thế giới ngày 16/3/2026: Mất mốc 80 USD/ounce, chuyên gia cảnh báo điều chỉnh sâu

Giá bạc thế giới trong phiên giao dịch ngày 16/3 giảm mạnh, hiện dao động quanh ngưỡng 79,25 USD/ounce, tức giảm 1,19 USD so với phiên trước.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá bạc quốc tế tương đương khoảng 2,51 triệu đồng/lượng. Sự sụt giảm này chủ yếu do áp lực từ đồng USD mạnh lên và lãi suất tại Mỹ duy trì ở mức cao, trực tiếp tác động đến giá bạc tại thị trường Việt Nam.

Chuyên gia Christopher Lewis, chuyên gia phân tích kim loại quý của FX Empire, nhận định thị trường đang chứng kiến biên độ dao động rộng. Dù có thời điểm giá bạc tiếp cận mốc 90 USD/ounce, nhưng đà tăng nhanh chóng bị bẻ gãy do sức mạnh của đồng bạc xanh. Ông Lewis cảnh báo, nếu giá bạc đánh mất mốc hỗ trợ quan trọng 80 USD/ounce, thị trường có thể đối mặt với đợt điều chỉnh sâu về vùng 70 USD/ounce.

Bên cạnh yếu tố tỷ giá, lãi suất cao tại Mỹ và tâm lý thận trọng do bất ổn địa chính trị cũng đang khiến dòng tiền ưu tiên các tài sản trú ẩn an toàn khác. Mặc dù bạc đôi khi được xem là tài sản phòng vệ, nhưng vai trò này hiện vẫn đứng sau vàng trong hệ thống kim loại quý, khiến áp lực bán tháo gia tăng khi các chỉ số kinh tế Mỹ không thuận lợi.