Thị trường Giá bạc hôm nay 16/4/2026: Trong nước giảm nhẹ Giá bạc hôm nay 16/4/2026: Trong nước giảm nhẹ, giá bạc thế giới dao động quanh 80 USD/ounce. Dự báo thâm hụt nguồn cung năm thứ sáu

Giá bạc hôm nay (16/4) tại thị trường trong nước điều chỉnh giảm nhẹ sau phiên lập đỉnh kỷ lục hôm qua. Nguyên nhân chính do giá bạc thế giới có nhịp nghỉ sau đà tăng nóng, kéo theo các thương hiệu lớn đồng loạt hạ giá niêm yết.

Giá bạc trong nước giảm đồng loạt ở cả miếng và thỏi

Giá bạc miếng ghi nhận mức giảm trung bình từ 9.000 đến 28.000 đồng/lượng.

Giá bạc Phú Quý 999 hiện ở mức 3,010 triệu đồng/lượng (mua vào) và 3,103 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 27.000 – 28.000 đồng so với ngày 15/4.

Giá bạc Ancarat miếng 2024 loại 1 lượng giảm 24.000 đồng cả hai chiều, giao dịch tại 2,997 triệu đồng/lượng mua và 3,071 triệu đồng/lượng bán.

DOJI niêm yết giá bạc miếng 99.9 ở mức 3,021 – 3,114 triệu đồng/lượng, giảm 20.000 – 21.000 đồng. Sacombank có mức giảm nhẹ nhất 9.000 đồng/lượng, đưa giá bạc SBJ 999 về 3,000 – 3,090 triệu đồng/lượng.

Giá bạc miếng hôm nay 16/4/2026 Thương hiệu Mua vào (triệu đồng/lượng) Bán ra (triệu đồng/lượng) Mức giảm Phú Quý 999 3,010 3,103 27.000 - 28.000 đ Ancarat miếng 2024 2,997 3,071 24.000 đ DOJI 99.9 3,021 3,114 20.000 - 21.000 đ SBJ 999 (Sacombank) 3,000 3,090 9.000 đ

Phân khúc bạc thỏi chứng kiến mức giảm mạnh từ 240.000 đến 747.000 đồng/kg. Giá bạc Phú Quý 999 loại thỏi giảm 720.000 đồng/kg (mua) và 747.000 đồng/kg (bán), hiện giao dịch tại 80,266 – 82,746 triệu đồng/kg.

Giá bạc Ancarat thỏi 2025 giảm 620.000 – 640.000 đồng/kg, về mức 78,994 – 81,394 triệu đồng/kg.

DOJI vẫn giữ mức giá bạc thỏi cao nhất thị trường: 80,560 triệu đồng/kg mua và 83,040 triệu đồng/kg bán, giảm 533.000 – 560.000 đồng.

Sacombank giảm đồng loạt 240.000 đồng/kg, niêm yết giá bạc SBJ 999 tại 80,000 – 82,400 triệu đồng/kg.

Giá bạc thỏi hôm nay 16/4/2026 Thương hiệu Mua vào (triệu đồng/kg) Bán ra (triệu đồng/kg) Mức giảm Phú Quý 999 80,266 82,746 720.000 - 747.000 đ Ancarat thỏi 2025 78,994 81,394 620.000 - 640.000 đ DOJI 99.9 80,560 83,040 533.000 - 560.000 đ SBJ 999 (Sacombank) 80,000 82,400 240.000 đ

Giá bạc thế giới dao động quanh 80 USD/ounce

Theo số liệu từ Kitco lúc 9h13 (giờ Việt Nam), giá bạc thế giới đang duy trì đà tăng và dao động quanh mức 80,2 – 80,4 USD/ounce, tăng gần 1 USD/ounce so với phiên trước.

Dữ liệu từ Investing cùng thời điểm cho thấy, hợp đồng tương lai giá bạc ở mức 79,1 – 79,3 USD/ounce, giảm nhẹ nhưng vẫn trong vùng tích lũy.

Biên độ giao dịch ngày ghi nhận từ 78,24 đến 81,02 USD/ounce, cho thấy thị trường đang vận động quanh mốc 80 USD/ounce và chưa có tín hiệu bứt phá rõ ràng.

Thị trường bạc đối mặt thâm hụt nguồn cung năm thứ sáu

Nguyên nhân chính khiến giá bạc khó giảm sâu là tình trạng thiếu hụt kéo dài. Theo khảo sát của Metals Focus, thị trường bạc dự kiến chứng kiến năm thiếu hụt thứ sáu liên tiếp vào năm 2026, với mức thiếu hụt 46,3 triệu ounce.

Giá bạc được hỗ trợ khi lượng dự trữ trên mặt đất ngày càng giảm, khiến thị trường dễ bị tổn thương trước các đợt biến động mới. Dù nguồn cung khai thác ổn định và tái chế ở mức cao, nhưng vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu.

Nhu cầu đầu tư bạc tăng mạnh bù đắp cho công nghiệp

Nhu cầu bạc công nghiệp dự kiến giảm 3% trong năm nay xuống 639,6 triệu ounce, đánh dấu năm giảm thứ hai liên tiếp. Riêng lĩnh vực năng lượng mặt trời dự báo giảm 19% do giá bạc cao buộc nhà sản xuất tiết kiệm hoặc tìm vật liệu thay thế. Tuy nhiên, nhu cầu đầu tư đang bù đắp cho sự sụt giảm này.

Theo Metals Focus, nhu cầu về tiền xu và vàng thỏi dự kiến tăng 18% vào năm 2026, đạt mức cao nhất kể từ năm 2022. Lượng kim loại nắm giữ trong các quỹ ETP dự kiến tăng trở lại với dòng vốn ròng khoảng 30 triệu ounce.

Ấn Độ vẫn là trụ cột quan trọng của giá bạc

Theo ông Philip Newman, Giám đốc điều hành Metals Focus, Ấn Độ là một trong những thị trường quan trọng nhất đối với giá bạc. Các nhà đầu tư Ấn Độ có xu hướng giữ lại bạc thay vì bán ra khi giá tăng, làm gia tăng tình trạng khan hiếm.

Dù giá bạc cao có thể ảnh hưởng đến khối lượng mua, nhưng tổng chi tiêu của nhà đầu tư cá nhân dự kiến vẫn tăng đáng kể. Thị trường Ấn Độ chưa bão hòa và nếu có mùa mưa thuận lợi, nhu cầu sẽ tiếp tục tích cực.