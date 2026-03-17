Giá bạc hôm nay 17/3/2026: Bạc miếng, bạc thỏi đồng loạt tăng trở lại so với phiên ngày 16/3. Giá bạc thế giới dao động quanh mốc 80 USD/ounce

Giá bạc miếng hôm nay 17/3/2026

Thị trường bạc miếng trong nước ngày 17/3/2026 ghi nhận mức tăng đồng loạt tại các thương hiệu lớn. Đây là phiên hồi phục mạnh sau khi giá bạc hôm nay bị kéo xuống mức thấp ở phiên trước đó.

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Phú Quý niêm yết bạc miếng Phú Quý 999 ở mức 3,050 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 3,144 triệu đồng/lượng chiều bán ra, tăng lần lượt 76 nghìn đồng/lượng và 78 nghìn đồng/lượng so với phiên ngày 16/3.

Tại Ngân hàng Sacombank, bạc miếng Kim–Phúc–Lộc SBJ 999 ngày 17/3/2026 được giao dịch ở mức 3,144 triệu đồng/lượng (mua vào) và 3,246 triệu đồng/lượng (bán ra), mỗi chiều tăng 18 nghìn đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết bạc miếng 2024 Ancarat 999 – 1 lượng tại 3,053 triệu đồng/lượng (mua vào) và 3,128 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 77 nghìn đồng/lượng và 79 nghìn đồng/lượng so với hôm qua.

DOJI niêm yết bạc miếng 99.9 tại 3,065 triệu đồng/lượng chiều mua vào (tăng 111 nghìn đồng/lượng) và 3,169 triệu đồng/lượng chiều bán ra (tăng 83 nghìn đồng/lượng) trong phiên ngày 17/3/2026.

Bảng giá bạc trong nước ngày 17/3/2026

Phân khúc Thương hiệu Sản phẩm Mua vào (triệu đồng/lượng) Bán ra (triệu đồng/lượng) +/- Mua vào +/- Bán ra Bạc miếng Tập đoàn Phú Quý Bạc miếng Phú Quý 999 3,05 3,144 76 78 Ngân hàng Sacombank Bạc Kim–Phúc–Lộc SBJ 999 3,144 3,246 18 18 Ancarat Bạc miếng 2024 Ancarat 999 – 1 lượng 3,053 3,128 77 79 DOJI Bạc DOJI 99.9 3,065 3,169 111 83 Bạc thỏi Tập đoàn Phú Quý Bạc thỏi Phú Quý 999 81,333 83,389 2,027 1,63 Ngân hàng Sacombank Bạc Kim–Phúc–Lộc SBJ 999 83,84 86,56 480 480 Ancarat Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 80,464 82,914 2,038 2,108 DOJI Bạc DOJI 99.9 81,736 84,487 2,963 2,194

Phân khúc bạc thỏi ghi nhận mức tăng mạnh hơn bạc miếng trong phiên ngày 17/3/2026, phản ánh đà phục hồi rõ rệt của thị trường kim loại quý trong nước.

Bạc thỏi Phú Quý 999 hôm nay tăng 2,027 triệu đồng/kg ở chiều mua vào, hiện giao dịch tại 81,333 triệu đồng/kg (mua vào) và 83,389 triệu đồng/kg (bán ra).

Sacombank niêm yết bạc thỏi Kim–Phúc–Lộc SBJ 999 tại 83,840 triệu đồng/kg (mua vào) và 86,560 triệu đồng/kg (bán ra), tăng đều 480 triệu đồng/kg ở cả hai chiều.

Ancarat ghi nhận mức tăng mạnh khi bạc thỏi 2025 Ancarat 999 có giá mua vào tăng 2,038 triệu đồng/kg lên 80,464 triệu đồng/kg, còn giá bán ra tăng 2,108 triệu đồng/kg lên 82,914 triệu đồng/kg.

DOJI dẫn đầu mức tăng tại phân khúc bạc thỏi với giá mua vào tăng 2,963 triệu đồng/kg lên 81,736 triệu đồng/kg và giá bán ra tăng 2,194 triệu đồng/kg lên 84,487 triệu đồng/kg.

Giá bạc thế giới hôm nay 17/3/2026

Theo Kitco lúc 9h13 (giờ Việt Nam) ngày 17/3/2026, giá bạc thế giới tiếp tục dao động trong vùng thấp sau chuỗi phiên điều chỉnh mạnh. Bạc giao ngay (XAG/USD) được giao dịch quanh 79,57 USD/ounce ở chiều mua vào và 79,82 USD/ounce ở chiều bán ra, giảm khoảng 0,87 USD, tương đương 1,08% so với phiên trước.

Dữ liệu từ Investing cùng thời điểm cho thấy hợp đồng tương lai bạc đang giao dịch quanh 79,89 USD/ounce, giảm 1,78% trong ngày. Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước các yếu tố vĩ mô như lãi suất cao, sức mạnh của đồng USD và biến động trên thị trường năng lượng.