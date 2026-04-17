Thị trường Giá bạc hôm nay 17/4/2026: Giá bạc thỏi Phú Quý giảm gần 2 triệu đồng/kg Giá bạc hôm nay 17/4/2026: Giá bạc thỏi Phú Quý 999 giảm gần 2 triệu còn 80,9 triệu đồng/kg. Trên thị trường thế giới, giá bạc giao ngay quanh 78,5 USD/ounce, giảm nhẹ 0,3%.

Giá bạc trong nước hôm nay 17/4/2026

Giá bạc miếng giảm trung bình 58.000 - 90.000 đồng/lượng. Cụ thể, bạc Phú Quý 999 niêm yết 2,942 triệu đồng/lượng mua vào và 3,033 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 68.000 - 70.000 đồng.

Bạc Ancarat miếng 1 lượng ở mức 2,939 triệu mua vào và 3,011 triệu bán ra, giảm 58.000 - 60.000 đồng.

Bạc miếng DOJI 99.9 giao dịch tại 2,956 triệu mua vào và 3,047 triệu bán ra, giảm lần lượt 65.000 và 67.000 đồng.

Riêng bạc miếng SBJ 999 của Sacombank giảm nhẹ nhất, chỉ 9.000 đồng, còn 3,000 - 3,090 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, giá bạc thỏi giảm mạnh từ 1,5 đến 2,4 triệu đồng/kg. Bạc thỏi Phú Quý 999 hiện ở mức 78,453 triệu đồng/kg mua vào và 80,879 triệu đồng/kg bán ra, giảm hơn 1,8 triệu đồng.

Bạc thỏi Ancarat 2025 giảm 1,55 - 1,6 triệu đồng, xuống 77,444 triệu mua vào và 79,794 triệu bán ra, chính thức lùi dưới mốc 80 triệu đồng/kg.

Bạc thỏi DOJI 99.9 còn 78,826 triệu mua vào và 81,253 triệu bán ra, giảm khoảng 1,73 - 1,78 triệu đồng.

Bạc thỏi SBJ 999 của Sacombank giảm đồng loạt 2,4 triệu đồng/kg, bán ra vừa đúng 80,000 triệu đồng/kg.

Giá bạc thế giới hôm nay 17/4/2026

Theo Kitco lúc 9h13 ngày 17/4, giá bạc thế giới dao động quanh 78,2 - 78,5 USD/ounce, giảm nhẹ so với phiên trước.

Hợp đồng tương lai trên Investing ở mức 78,5 USD/ounce, giảm khoảng 0,2 - 0,3%. Quy đổi theo tỷ giá, giá bạc thế giới tương đương khoảng 66 - 67 triệu đồng/kg, thấp hơn đáng kể so với giá trong nước.

Vùng kháng cự gần của bạc thế giới là 80 USD/ounce, hỗ trợ ngắn hạn quanh 77 USD/ounce.

Dự báo giá bạc từ chuyên gia

Các chuyên gia của BlackRock và JP Morgan dự báo giá bạc có thể vượt 80 USD/ounce vào cuối năm 2026 và đạt 100 USD/ounce vào năm 2030. Nguyên nhân chính là lạm phát, lãi suất giảm và bất ổn địa chính trị thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn.

So với vàng, bạc có giá thành thấp hơn, dễ tiếp cận với nhà đầu tư nhỏ lẻ, nhưng biến động mạnh hơn. Ví dụ, đầu tháng 1/2026 bạc đạt đỉnh 113 USD/ounce, đến tháng 2 giảm còn 77 USD/ounce, mất 32% chỉ trong vài tuần.