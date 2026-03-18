Giá bạc hôm nay 18/3/2026 quay đầu giảm

Giá bạc hôm nay 18/3/2026 trong nước đồng loạt giảm

Giá bạc hôm nay 18/3/2026 trên thị trường trong nước ghi nhận xu hướng điều chỉnh giảm sau phiên phục hồi trước đó. Đà giảm xuất hiện ở cả bạc miếng và bạc thỏi tại nhiều thương hiệu.

Ở phân khúc bạc miếng, bạc Phú Quý 999 niêm yết tại 2,973 triệu đồng/lượng (mua vào) và 3,065 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm lần lượt 77.000 đồng/lượng và 79.000 đồng/lượng.

Bạc miếng Kim – Phúc – Lộc SBJ 999 của Sacombank giao dịch ở mức 3,069 triệu đồng/lượng (mua vào) và 3,168 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 75.000 – 78.000 đồng/lượng.

Bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) được niêm yết tại 2,976 triệu đồng/lượng (mua vào) và 3,049 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 77.000 – 79.000 đồng/lượng.

Bạc miếng DOJI 99.9 giảm mạnh hơn, với giá mua vào 2,983 triệu đồng/lượng và bán ra 3,085 triệu đồng/lượng, tương ứng giảm 82.000 – 84.000 đồng/lượng.

Giá bạc thỏi giảm sâu hơn 2 triệu đồng/kg

Ở phân khúc bạc thỏi, giá bạc hôm nay 18/3/2026 ghi nhận mức giảm mạnh hơn so với bạc miếng.

Bạc thỏi Phú Quý 999 hiện giao dịch tại 79,279 triệu đồng/kg (mua vào) và 81,733 triệu đồng/kg (bán ra), giảm lần lượt 2,054 triệu đồng/kg và 1,656 triệu đồng/kg.

Bạc thỏi SBJ 999 của Sacombank niêm yết tại 81,840 triệu đồng/kg (mua vào) và 84,480 triệu đồng/kg (bán ra), giảm 2,000 – 2,080 triệu đồng/kg.

Bạc thỏi Ancarat 999 ghi nhận giá mua vào 78,426 triệu đồng/kg và bán ra 80,806 triệu đồng/kg, giảm lần lượt 2,038 triệu đồng/kg và 2,108 triệu đồng/kg.

Bạc thỏi DOJI 99.9 giảm mạnh khi giá mua vào còn 79,547 triệu đồng/kg và bán ra 82,267 triệu đồng/kg, tương ứng giảm 2,189 – 2,220 triệu đồng/kg.

Nhìn chung, giá bạc hôm nay 18/3/2026 đang quay lại xu hướng giảm tại nhiều thương hiệu sau nhịp phục hồi ngắn hạn trước đó.

Giá bạc thế giới hôm nay 18/3/2026 duy trì vùng thấp

Theo Kitco lúc 9h13 (giờ Việt Nam), giá bạc thế giới tiếp tục dao động trong vùng thấp. Bạc giao ngay (XAG/USD) giao dịch quanh 79,04 USD/ounce (mua vào) và 79,29 USD/ounce (bán ra), giảm khoảng 0,13 USD, tương đương 0,17% so với phiên trước.

Dữ liệu từ Investing cùng thời điểm cho thấy hợp đồng tương lai bạc giao dịch quanh 79,36 USD/ounce, giảm 0,70% trong ngày.

Diễn biến này phản ánh xu hướng điều chỉnh nhẹ của thị trường kim loại quý khi nhà đầu tư vẫn thận trọng trước các yếu tố như lãi suất duy trì ở mức cao, sức mạnh của đồng USD và biến động giá năng lượng.