Thị trường Giá bạc hôm nay 18/5/2026 lao dốc theo giá bạc thế giới Giá bạc hôm nay 18/5/2026 lao dốc theo giá bạc thế giới về 74,79 USD/ounce. Bạc thỏi trong nước còn 74 - 77 triệu/kg. Áp lực từ Fed, Trung Đông và Ấn Độ siết nhập khẩu

Giá bạc thế giới giảm mạnh trên cả hợp đồng giao ngay và tương lai

Theo Kitco lúc 9h13 (giờ Việt Nam) ngày 18/5/2026, giá bạc thế giới giao ngay ở mức 74,79 USD/ounce, giảm 1,05 USD, tương đương 1,39% so với phiên trước. Quy đổi sang các đơn vị khác, bạc thế giới hiện đạt khoảng 2,40 USD/gram và 2.404,59 USD/kg.

Dữ liệu từ Investing cùng thời điểm cho thấy hợp đồng bạc tương lai đang ở mức 75,270 USD/ounce, giảm mạnh 2,277 USD, tương đương 2,94%. Mức giảm sâu của hợp đồng tương lai so với giá giao ngay cho thấy nhà đầu tư đang dự báo áp lực giảm còn tiếp diễn trong các phiên tới.

Tính chung từ vùng đỉnh gần đây, giá bạc thế giới đã mất khoảng 13% giá trị, mức giảm sâu hơn nhiều so với giá vàng (chỉ giảm gần 4%). Bạc thường phản ứng mạnh hơn vàng cả khi tăng lẫn khi giảm do thanh khoản thấp hơn và quy mô thị trường nhỏ hơn.

Áp lực giảm trên giá bạc đến từ nhiều yếu tố vĩ mô đồng thời. Trong tuần này, giới chức tài chính sẽ đổ dồn sự chú ý vào biên bản cuộc họp tháng 4/2026 của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) nhằm tìm kiếm thêm manh mối về định hướng lãi suất. Nếu biên bản cho thấy Fed nghiêng về duy trì chính sách thắt chặt, giá bạc sẽ chịu thêm áp lực bán.

Tình hình khu vực Trung Đông tiếp tục rơi vào bế tắc trước khả năng khó đạt được một thỏa thuận ngừng bắn. Ngày 17/5, Bộ Ngoại giao Saudi Arabia đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) gây hỏa hoạn tại một nhà máy điện hạt nhân của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Tuy nhiên rủi ro địa chính trị lần này không đủ sức nâng đỡ giá bạc.

Cuối tuần qua, Ấn Độ tiếp tục thắt chặt quy định nhập khẩu bạc nhằm nỗ lực bảo vệ đồng nội tệ đang rớt giá xuống mức thấp kỷ lục. Các biện pháp siết chặt chính sách của Chính phủ Ấn Độ đã khiến dòng chảy kim loại quý nhập khẩu vào nước này sụt giảm nghiêm trọng, làm giảm cầu vật lý từ một trong những thị trường tiêu thụ bạc lớn nhất thế giới. Giới phân tích kỳ vọng nhu cầu mạnh mẽ từ Trung Quốc sẽ giúp bù đắp một phần sự sụt giảm tại Ấn Độ.

Giá bạc thỏi trong nước mất 5 - 6 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay 18/5/2026 ở phân khúc bạc thỏi ghi nhận mức giảm phổ biến từ 5 triệu đến hơn 6 triệu đồng trên mỗi kg, đẩy mặt bằng giá rời xa mốc 82 triệu đồng/kg vừa xác lập cuối tuần trước.

Giá bạc Phú Quý 999 loại thỏi giảm sốc nhất với mức 6,133 triệu đồng/kg chiều mua và 5,893 triệu đồng/kg chiều bán, đưa giá giao dịch về 74,693 - 77,013 triệu đồng/kg. Chênh lệch mua - bán ở mức 2,32 triệu đồng/kg.

Bạc thỏi Ancarat 2025 giảm 5,690 triệu đồng/kg chiều mua và 5,440 triệu đồng/kg chiều bán, niêm yết 74,214 - 76,514 triệu đồng/kg. Bạc thỏi DOJI 99.9 mất 5,547 triệu chiều mua và 5,307 triệu chiều bán, còn 74,906 - 77,626 triệu đồng/kg. Bạc thỏi Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 của Sacombank giảm khoảng 5 triệu đồng/kg, hiện ở 74,640 - 77,040 triệu đồng/kg.

Bạc miếng các thương hiệu giảm 183.000 - 238.000 đồng/lượng

Tại phân khúc bạc miếng, mức giảm hôm nay 18/5/2026 trung bình từ 183.000 đến 238.000 đồng mỗi lượng. Giá bạc Phú Quý 999 loại miếng giảm mạnh nhất với 238.000 đồng chiều mua và 230.000 đồng chiều bán, niêm yết 2,793 - 2,879 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua - bán ở mức 86.000 đồng/lượng.

Bạc Ancarat miếng 2024 loại 1 lượng giảm 211.000 đồng chiều mua và 204.000 đồng chiều bán, về 2,816 - 2,888 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua - bán ở mức 72.000 đồng/lượng, hẹp nhất nhóm.

Bạc miếng DOJI 99.9 giảm 208.000 đồng chiều mua và 199.000 đồng chiều bán, niêm yết 2,809 - 2,911 triệu đồng/lượng. Bạc miếng Kim - Phúc - Lộc SBJ 999 của Sacombank giảm 183.000 đồng chiều mua và 189.000 đồng chiều bán, hiện ở 2,799 - 2,889 triệu đồng/lượng.

Diễn biến tuần qua cho thấy bạc đang dẫn đầu xu hướng giảm trên thị trường kim loại quý. Khi giá vàng mất khoảng 4% trong tuần thì giá bạc đã giảm tới 13% từ đỉnh. Lý do chính là bạc có tính chất "vàng cộng beta" - phản ánh mạnh hơn vàng cả khi thị trường lạc quan lẫn bi quan, do thanh khoản thấp hơn và quy mô thị trường nhỏ hơn nhiều lần.

Giá bạc còn chịu thêm áp lực từ yếu tố cầu công nghiệp. Bạc được sử dụng rộng rãi trong sản xuất pin mặt trời, điện tử và ô tô điện, nên nhạy cảm với triển vọng kinh tế. Khi nhà đầu tư lo ngại lãi suất cao kéo dài sẽ làm chậm tăng trưởng kinh tế, cầu công nghiệp với bạc cũng bị đặt câu hỏi, kéo theo áp lực bán.

Đối với thị trường bạc trong nước, chênh lệch giữa bạc thỏi VN (trung bình 77 triệu đồng/kg) và bạc thế giới quy đổi (khoảng 63,45 triệu đồng/kg) hiện ở mức 13,6 triệu đồng/kg, tương đương 21,4%. Đây là mức chênh lệch khá rộng so với mặt bằng quốc tế, phản ánh đặc thù thị trường bạc Việt Nam còn nhỏ và chi phí gia công, vận chuyển cao.