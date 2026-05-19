Thị trường Giá bạc hôm nay 19/5/2026: Thế giới mất 2,49%, còn 75,63 USD/ounce Giá bạc hôm nay 19/5/2026 thế giới giảm 2,49%, còn 75,63 USD/ounce. Bạc trong nước cao hơn thế giới khoảng 540.000 đồng/lượng. Phú Quý, DOJI bán 2.946.000 đồng/lượng

Giá bạc hôm nay 19/5/2026 trên thị trường thế giới giảm 1,93 USD/ounce, tương đương 2,49%, xuống mức 75,63 USD/ounce. Giá bạc trong nước tại các thương hiệu Phú Quý, Sacombank-SBJ và DOJI bán ra ở mức 2.946.000 đồng/lượng, cao hơn giá bạc thế giới quy đổi khoảng 540.000 đồng/lượng.

Giá bạc thế giới hôm nay 19/5 lao dốc 1,93 USD/ounce

Theo Kitco, giá bạc thế giới giao ngay lúc 15h30 ngày 19/5/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 75,63 USD/ounce. So với hôm qua, giá bạc thế giới giảm 1,93 USD/ounce, tương đương mức giảm 2,49% - đây là một phiên điều chỉnh khá mạnh đối với kim loại quý này.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank 26.389 VND/USD, giá bạc thế giới tương đương khoảng 2,41 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Mức giá quy đổi này thấp hơn giá bạc bán ra của các thương hiệu trong nước (2.946.000 đồng/lượng) khoảng 540.000 đồng/lượng.

Chỉ trong hơn một tuần, giá bạc thế giới liên tục có sự biến động phức tạp. Sau khi lập đỉnh 86 - 87 USD/ounce, giá bạc tụt mạnh xuống vùng 74 - 75 USD/ounce, rồi lại phục hồi về vùng 76 - 77 USD/ounce. Hiện giá bạc lại giảm về 75,63 USD/ounce, cho thấy biên độ dao động vẫn rất rộng.

Giá bạc tuy không giảm mạnh như đợt tháng 3, đà phục hồi đã có nhưng sự phục hồi duy trì không lâu. Nhà đầu tư vẫn khó nắm bắt nhịp tăng giảm của giá bạc, đặc biệt khi kim loại này bị tác động bởi nhiều yếu tố vĩ mô như lãi suất, USD và các kim loại quý khác như vàng.

Giá bạc Phú Quý hôm nay 19/5

Tại Phú Quý (cập nhật lúc 15h30), giá bạc miếng Phú Quý 999 loại 1 lượng niêm yết ở mức 2.858.000 đồng/lượng chiều mua vào và 2.946.000 đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giữa hai chiều mua - bán là 88.000 đồng/lượng. Bạc thỏi Phú Quý 999 loại 10 lượng và 5 lượng cùng mức 2.858.000 - 2.946.000 đồng/lượng (mua - bán).

Bạc thỏi Phú Quý 999 loại 1 kg hôm nay giao dịch ở mức 76.213.143 đồng/kg chiều mua vào và 78.559.804 đồng/kg chiều bán ra, chênh lệch 2.346.661 đồng/kg. Đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 có giá đặc biệt cao ở chiều bán ra: 2.858.000 đồng/lượng mua vào và 3.362.000 đồng/lượng bán ra - chênh lệch lên tới 504.000 đồng/lượng.

Đối với bạc 999 thương hiệu khác, Phú Quý chỉ niêm yết giá mua vào ở mức 2.422.070 đồng/lượng - thấp hơn bạc thương hiệu Phú Quý 435.930 đồng/lượng. Đây là chênh lệch giá điển hình giữa bạc thương hiệu uy tín và bạc thương hiệu khác.

Giá bạc Sacombank-SBJ hôm nay 19/5

Tại Sacombank-SBJ (cập nhật lúc 15h30), giá bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 các loại 1 lượng, 10 lượng và 50 lượng niêm yết đồng nhất ở mức 2.856.000 đồng/lượng chiều mua vào và 2.946.000 đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch mua - bán là 90.000 đồng/lượng.

Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 loại 1 kg giao dịch ở mức 76.160.000 - 78.560.000 đồng/kg (mua - bán), chênh lệch 2.400.000 đồng/kg. Bạc mỹ nghệ SBJ 999 loại 1 lượng (Limited Edition - Nhất Mã Đại Thành, các bộ Xuân-Hạ-Thu-Đông) có giá 2.856.000 đồng/lượng mua vào và 3.146.000 đồng/lượng bán ra, chênh lệch 290.000 đồng/lượng.

Giá bạc DOJI hôm nay 19/5

Tại DOJI (cập nhật lúc 15h30), giá Bạc DOJI 99.9 loại 1 lượng niêm yết ở mức 2.843.000 đồng/lượng chiều mua vào và 2.946.000 đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch mua - bán tại DOJI là 103.000 đồng/lượng - cao nhất trong nhóm thương hiệu chính.

Bạc DOJI 99.9 loại 5 lượng có giá 14.215.000 đồng (mua vào) và 14.730.000 đồng (bán ra), chênh lệch 515.000 đồng. Giá mua vào của DOJI thấp nhất trong các thương hiệu lớn (2.843.000 đồng/lượng), thấp hơn Sacombank-SBJ 13.000 đồng/lượng và thấp hơn Phú Quý 15.000 đồng/lượng.

Giá bạc Ancarat hôm nay 19/5

Tại Ancarat, giá bạc Ngân Long Quảng Tiến 999 loại 1 lượng hôm nay ở mức 2.859.000 - 2.948.000 đồng/lượng (mua - bán), chênh lệch 89.000 đồng/lượng. Loại 5 lượng có giá 14.295.000 - 14.740.000 đồng (mua - bán). Loại 1 kilo niêm yết 76.240.000 - 78.613.000 đồng/kg (mua - bán).

Một số dòng đặc biệt của Ancarat như Kim Ngân Mã 999 và Ngân Lân Thịnh Vượng 999 (1 lượng) niêm yết ở mức 2.864.000 - 2.953.000 đồng/lượng (mua - bán) - cao hơn dòng Ngân Long Quảng Tiến 5.000 đồng/lượng. Đông Sơn Tụ Bảo 999 loại 1.000 gram (giới hạn 20.000 bản) giao dịch ở mức 76.385.000 - 78.747.000 đồng (mua - bán).

Bạc miếng 2024 Ancarat 999 loại 1 lượng giao dịch ở mức 2.860.000 - 2.933.000 đồng/lượng (mua - bán). Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 loại 1.000 gram có giá 75.384.000 - 77.714.000 đồng (mua - bán).

Bảng tổng hợp giá bạc hôm nay 19/5/2026 (loại 1 lượng)