Thị trường Giá bạc hôm nay 20/4/2026: Bạc thỏi Phú Quý áp sát mốc 83 triệu đồng/kg Giá bạc hôm nay 20/4/2026 đồng loạt bật tăng mạnh. Bạc thỏi Phú Quý áp sát mốc 83 triệu đồng/kg, trong khi bạc thỏi DOJI lập đỉnh mới tại 83,386 triệu đồng/kg

Giá bạc miếng hôm nay 20/4/2026

Giá bạc hôm nay 20/4/2026 ở phân khúc bạc miếng ghi nhận mức tăng từ 68.000 đến 80.000 đồng/lượng tại các thương hiệu lớn. Toàn bộ các đơn vị kinh doanh đều đẩy giá bạc miếng vượt ngưỡng 3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đánh dấu sự trở lại của xu hướng tăng sau nhiều phiên điều chỉnh.

Giá bạc Phú Quý 999 loại miếng hiện niêm yết ở mức 3,014 triệu đồng/lượng mua vào và 3,107 triệu đồng/lượng bán ra, tăng lần lượt 72.000 - 74.000 đồng/lượng so với phiên ngày 17/4.

Bạc miếng Ancarat 2024 loại 1 lượng giao dịch tại 3,009 triệu đồng/lượng mua vào và 3,083 triệu đồng/lượng bán ra, tăng từ 70.000 đến 72.000 đồng/lượng so với phiên trước.

DOJI là thương hiệu có mức tăng mạnh nhất ở phân khúc bạc miếng, với bạc DOJI 99.9 niêm yết 3,024 triệu đồng/lượng mua vào và 3,127 triệu đồng/lượng bán ra. Chiều bán ra tăng tới 80.000 đồng/lượng.

Bạc miếng Kim - Phúc - Lộc SBJ 999 của Sacombank tăng đồng loạt 75.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch quanh mức 2,985 triệu đồng/lượng mua vào và 3,075 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá bạc thỏi hôm nay 20/4/2026

Giá bạc thỏi hôm nay 20/4/2026 biến động cực mạnh khi tăng thêm khoảng 2 triệu đồng/kg chỉ sau một phiên giao dịch.

Bạc thỏi Phú Quý 999 ghi nhận mức tăng 1,920 triệu đồng/kg ở chiều mua và 1,974 triệu đồng/kg ở chiều bán, hiện giao dịch tại 80,373 triệu đồng/kg mua vào và 82,853 triệu đồng/kg bán ra. Mức giá này đưa bạc thỏi Phú Quý áp sát mốc tâm lý 83 triệu đồng/kg.

Bạc thỏi Ancarat 2025 phục hồi ấn tượng với mức tăng từ 1,860 đến 1,920 triệu đồng/kg, đưa giá niêm yết lên 79,304 triệu đồng/kg mua vào và 81,714 triệu đồng/kg bán ra.

Bạc thỏi DOJI 99.9 xác lập mức giá cao nhất thị trường khi tăng tới 2,133 triệu đồng/kg ở chiều bán ra, hiện niêm yết 80,640 triệu đồng/kg mua vào và 83,386 triệu đồng/kg bán ra. DOJI chính thức vượt mốc 83 triệu đồng/kg ở chiều bán ra.

Bạc thỏi Kim - Phúc - Lộc SBJ 999 tại Sacombank tăng đồng loạt 2 triệu đồng/kg ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở mức 79,600 triệu đồng/kg mua vào và 82,000 triệu đồng/kg bán ra.

Bảng giá bạc hôm nay 20/4/2026

Thương hiệu Loại Giá mua Giá bán Phú Quý 999 Miếng (đồng/lượng) 3.014.000 ▲72K 3.107.000 ▲74K Ancarat 2024 Miếng 1 lượng (đồng/lượng) 3.009.000 ▲70K 3.083.000 ▲72K DOJI 99.9 Miếng (đồng/lượng) 3.024.000 ▲68K 3.127.000 ▲80K Sacombank SBJ 999 Miếng (đồng/lượng) 2.985.000 ▲75K 3.075.000 ▲75K Phú Quý 999 Thỏi (đồng/kg) 80.373.000 ▲1.920K 82.853.000 ▲1.974K Ancarat 2025 Thỏi (đồng/kg) 79.304.000 ▲1.860K 81.714.000 ▲1.920K DOJI 99.9 Thỏi (đồng/kg) 80.640.000 ▲2.000K 83.386.000 ▲2.133K Sacombank SBJ 999 Thỏi (đồng/kg) 79.600.000 ▲2.000K 82.000.000 ▲2.000K

Giá bạc thế giới hôm nay 20/4/2026

Theo Kitco lúc 9h13 hôm nay 20/4/2026 (giờ Việt Nam), giá bạc thế giới giao ngay dao động quanh mức 80,0 - 80,6 USD/ounce, ghi nhận xu hướng điều chỉnh nhẹ sau nhịp tăng mạnh trước đó. Diễn biến trong phiên cho thấy giá bạc đang chững lại quanh vùng giá cao, phản ánh trạng thái cân bằng tạm thời giữa lực mua và lực bán.

Dữ liệu từ Investing cùng thời điểm cho thấy hợp đồng tương lai giá bạc xoay quanh 80,3 USD/ounce, giảm nhẹ so với phiên trước. Quy đổi theo đơn vị quốc tế, giá bạc tương ứng khoảng 2,58 USD/gram. Theo tỷ giá Vietcombank (26.358 VND/USD), giá bạc thế giới quy đổi đạt khoảng 68,05 triệu đồng/kg chưa tính thuế, phí.

Biên độ dao động giá bạc thế giới duy trì quanh ngưỡng 79,5 - 80,8 USD/ounce, cho thấy thị trường đang tìm điểm cân bằng mới sau đợt tăng. Trong ngắn hạn, vùng 80 USD/ounce đóng vai trò là mốc tham chiếu quan trọng với giới đầu tư kim loại quý.

Dự báo giá bạc của Bloomberg: 50 - 100 USD trong nhiều năm

Theo Kitco, Mike McGlone - chiến lược gia thị trường cấp cao tại Bloomberg Intelligence - nhận định giá bạc có thể dao động quanh vùng 50 đến 100 USD/ounce trong nhiều năm tới. Quan điểm thận trọng này được đưa ra trong bối cảnh giá bạc chưa thể duy trì mức tăng ổn định trên ngưỡng kháng cự 80 USD/ounce.

McGlone so sánh diễn biến giá bạc hiện tại với các giai đoạn tăng trưởng parabol trước đây. Đợt tăng giá của bạc khởi động từ giữa năm 2025 đã đạt đỉnh với mức giá cao gấp 2,6 lần so với đường trung bình động 10 năm, tương tự mô hình từng xuất hiện vào năm 2011. Ông cho rằng rủi ro điều chỉnh giảm đang nghiêng về mốc trung bình động 10 năm gần 33 USD/ounce.

Nguyên nhân chính khiến McGlone giữ quan điểm thận trọng là độ biến động 180 ngày của giá bạc cao gấp năm lần chỉ số S&P 500, mức cao nhất kể từ năm 1980. McGlone cũng không loại trừ khả năng giá bạc quay lại đỉnh kỷ lục tháng Giêng trên 120 USD/ounce, nhưng cảnh báo mức giá cao sẽ làm thay đổi cơ bản động lực cung - cầu.

Cung cầu thị trường bạc năm 2026

Theo Báo cáo Khảo sát Bạc thường niên của Viện Bạc, thị trường bạc năm 2026 dự kiến thiếu hụt 46,3 triệu ounce, đánh dấu năm thứ sáu liên tiếp cung không đủ cầu. Tuy vậy, mức thiếu hụt này có thể không đủ đẩy giá bạc trở lại đỉnh lịch sử.

Theo số liệu từ Metals Focus, nhu cầu công nghiệp bạc dự kiến giảm 3% trong năm nay, chủ yếu do lượng tiêu thụ bạc trong tấm pin mặt trời quang điện giảm 19%. Ngược lại, nhu cầu đầu tư dự báo tăng 18%, dẫn đầu bởi dòng vốn 30 tấn đổ vào các sản phẩm ETP được hỗ trợ bằng bạc vật chất.