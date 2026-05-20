Thị trường Giá bạc hôm nay 20/5/2026: Giá bạc thế giới hồi phục nhẹ Giá bạc thế giới hôm nay 20/5/2026 ở 73,74 USD/ounce, hồi phục nhẹ 0,25% từ vùng đáy. Bạc trong nước 2,75-2,87 triệu/lượng. Nhu cầu pin mặt trời, xe điện hỗ trợ dài hạn

Giá bạc thế giới hôm nay 20/5 hồi phục từ vùng đáy 17%

Theo Kitco lúc 9h13 (giờ Việt Nam) ngày 20/5/2026, giá bạc thế giới tiếp tục dao động quanh vùng thấp sau nhịp điều chỉnh mạnh trước đó. Giá bạc giao ngay hiện ở mức 73,74 USD/ounce, tăng nhẹ 0,18 USD, tương đương 0,25% so với phiên trước. Quy đổi theo các đơn vị khác, bạc thế giới hiện đạt khoảng 2,37 USD/gram và 2.370,83 USD/kg.

Dữ liệu từ Investing cho thấy hợp đồng tương lai đang giao dịch quanh mốc 74,29 USD/ounce, tăng 0,43 USD, tương đương 0,43% trong ngày. Sự xuất hiện của lực cầu bắt đáy là tín hiệu tích cực cho thấy thị trường có thể đang tạo đáy ngắn hạn.

So với mức gần 79 USD/ounce của phiên trước, giá bạc giao ngay hiện đang giao dịch quanh vùng 74 - 75 USD/ounce. Chỉ trong khoảng một tuần, kim loại quý này đã mất hơn 17% giá trị sau giai đoạn tăng nóng đầu tháng 5. Đây là mức điều chỉnh sâu, song cũng tạo ra vùng giá hấp dẫn cho những nhà đầu tư có tầm nhìn trung và dài hạn.

Dù đang chịu áp lực điều chỉnh mạnh, nhiều chuyên gia vẫn cho rằng bạc còn dư địa phục hồi trong trung và dài hạn. Khác với vàng chủ yếu mang tính trú ẩn, bạc còn có vai trò quan trọng trong sản xuất công nghiệp như pin năng lượng mặt trời, xe điện, bán dẫn và hạ tầng công nghệ cao. Đây là yếu tố giúp nhu cầu bạc duy trì ổn định trong những năm tới.

Trao đổi với Kitco, bà Jen Bawden, nhà sáng lập kiêm CEO Bawden Capital, nhận định bạc có thể hưởng lợi khi dòng tiền dần dịch chuyển khỏi nhóm cổ phiếu công nghệ đang được định giá quá cao để tìm đến các tài sản hữu hình. Theo bà, giá năng lượng leo thang cũng khiến chi phí khai thác kim loại quý tăng lên, từ đó tạo lực đỡ cho giá bạc về dài hạn.

Bạc khác biệt với vàng ở chỗ có "lưỡng tính" - vừa là kim loại quý vừa là kim loại công nghiệp. Khoảng 50% nhu cầu bạc toàn cầu đến từ ứng dụng công nghiệp. Trong bối cảnh thế giới đẩy mạnh chuyển dịch năng lượng sạch và điện hóa giao thông, nhu cầu bạc cho pin mặt trời và xe điện được dự báo tăng mạnh trong 5-10 năm tới.

Đà giảm của bạc diễn ra cùng xu hướng điều chỉnh của vàng khi giá vàng thế giới thủng mốc 4.500 USD/ounce. Áp lực bán gia tăng trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Mỹ neo ở vùng cao.

Chỉ số USD Index (DXY) hiện duy trì quanh mốc 99 điểm. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tiếp tục tăng, hiện gần 4,6%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm ở mức cao nhất kể từ năm 2007. Lãi suất cao làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ bạc - một tài sản không sinh lời.

Giá dầu Brent duy trì trên 110 USD/thùng do căng thẳng tại Trung Đông chưa hạ nhiệt và hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz tiếp tục bị gián đoạn. Giá năng lượng tăng cao làm dấy lên lo ngại lạm phát kéo dài, củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì chính sách tiền tệ thận trọng. Đây là yếu tố gây sức ép lên thị trường vàng và bạc trong ngắn hạn.

Giá bạc trong nước hôm nay 20/5 tại các thương hiệu lớn

Ở thị trường trong nước, giá bạc miếng tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh kim loại quý như Sacombank-SBJ, Ancarat, DOJI và Phú Quý đều điều chỉnh giảm theo xu hướng thế giới. Giá bạc miếng phổ biến niêm yết quanh 2,85 - 2,97 triệu đồng/lượng. Bạc thỏi loại 1 kg được giao dịch quanh 76 - 78 triệu đồng/kg tùy thương hiệu.

Tại DOJI (cập nhật 10h11), bạc DOJI 99.9 loại 1 lượng niêm yết 2.751.000 - 2.852.000 đồng/lượng (mua - bán), chênh lệch 101.000 đồng/lượng. Loại 5 lượng giá 13.755.000 - 14.260.000 đồng. DOJI có chênh lệch mua - bán rộng nhất nhóm thương hiệu lớn.

Tại Phú Quý (cập nhật 10h11), bạc miếng Phú Quý 999 loại 1 lượng giao dịch ở 2.766.000 - 2.852.000 đồng/lượng (mua - bán), chênh lệch 86.000 đồng/lượng. Bạc thỏi loại 1 kg ở 73.759.816 - 76.053.143 đồng/kg. Đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 có giá đặc biệt 2.766.000 - 3.254.000 đồng/lượng - chênh lệch 488.000 đồng/lượng nhờ giá trị nghệ thuật.

Tại Sacombank-SBJ (cập nhật 9h40), bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 (1L, 10L, 50L) niêm yết 2.784.000 - 2.874.000 đồng/lượng (mua - bán), chênh lệch 90.000 đồng/lượng. Đây là giá bán ra cao nhất trong nhóm. Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 loại 1 kg ở 74.240.000 - 76.640.000 đồng/kg. Bạc mỹ nghệ SBJ 999 Limited Edition (Nhất Mã Đại Thành, các bộ Xuân-Hạ-Thu-Đông) giá 2.784.000 - 3.074.000 đồng/lượng.

Tại Ancarat, bạc Ngân Long Quảng Tiến 999 loại 1 lượng có giá 2.762.000 - 2.848.000 đồng/lượng (mua - bán) - bán ra thấp nhất nhóm. Loại 5 lượng giá 13.810.000 - 14.240.000 đồng. Loại 1 kilo niêm yết 73.653.000 - 75.947.000 đồng/kg. Dòng Kim Ngân Mã 999 và Ngân Lân Thịnh Vượng 999 cao hơn dòng Ngân Long Quảng Tiến 5.000 đồng/lượng, niêm yết 2.767.000 - 2.853.000 đồng/lượng. Bạc thỏi Đông Sơn Tụ Bảo 999 loại 5.000 gram (giới hạn 500 bản) có giá 368.990.000 - 385.400.000 đồng/bản.

Bảng tổng hợp giá bạc hôm nay 20/5/2026 (loại 1 lượng)

Thương hiệu Sản phẩm Mua vào (đồng/lượng) Bán ra (đồng/lượng) Chênh lệch DOJI Bạc DOJI 99.9 2.751.000 2.852.000 101.000 Phú Quý Bạc miếng 999 2.766.000 2.852.000 86.000 Sacombank-SBJ Kim-Phúc-Lộc 999 2.784.000 2.874.000 90.000 Ancarat Ngân Long Quảng Tiến 999 2.762.000 2.848.000 86.000

Giới phân tích lưu ý bạc là kênh đầu tư có biên độ biến động rất lớn. Sau giai đoạn tăng nóng đầu năm, thị trường đang bước vào nhịp điều chỉnh mạnh để cân bằng cung cầu. Nhà đầu tư cá nhân cần thận trọng, ưu tiên nguồn vốn nhàn rỗi và hạn chế sử dụng đòn bẩy tài chính trong giai đoạn biến động hiện nay.

Với mức giảm hơn 17% chỉ trong một tuần, giá bạc hiện tại có thể được nhìn nhận theo hai hướng đối lập: vùng giá hấp dẫn cho người chưa tham gia thị trường, hoặc tín hiệu cảnh báo rủi ro cho nhà đầu tư đang ở vị thế thua lỗ. Quyết định mua hay bán phụ thuộc vào kỳ vọng đầu tư và khẩu vị rủi ro của từng cá nhân.

Trong dài hạn, nhu cầu bạc cho sản xuất pin năng lượng mặt trời, xe điện và bán dẫn vẫn được dự báo tăng. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, áp lực từ USD mạnh, lợi suất trái phiếu Mỹ cao và chính sách tiền tệ thận trọng của Fed có thể tiếp tục đè nặng lên giá bạc. Nhà đầu tư nên có kế hoạch dài hơi và phân bổ vốn theo từng đợt thay vì "all-in" tại một mức giá duy nhất.