Giá bạc hôm nay 21/4/2026: Giảm nhẹ, bạc thỏi trên 80 triệu/kg

Quốc Duẩn 21/04/2026 10:34

Giá bạc hôm nay 21/4/2026 tại Việt Nam tăng mạnh, bạc thỏi Phú Quý niêm yết 82,853 triệu đồng/kg bán ra, DOJI 82,666 triệu đồng/kg. Giá bạc thế giới 80 USD/ounce

Giá bạc hôm nay 21/4/2026 tăng mạnh trên thị trường Việt Nam sau tuần biến động. Bạc thỏi Phú Quý và DOJI neo cao trên 82 triệu đồng/kg, phản ánh xu hướng tích cực của giá bạc.

Giá bạc trong nước ngày 21/4/2026

Giá bạc hôm nay 21/4/2026 tại Phú Quý niêm yết bạc thỏi 1kg ở mức 82,853 triệu đồng/kg bán ra, tương đương 3,107 triệu đồng/lượng. Giá mua vào bạc thỏi Phú Quý đạt 80,186 triệu đồng/kg, tăng so với phiên trước.

Thương hiệu DOJI ghi nhận giá bạc thỏi 99.9 bán ra 82,666 triệu đồng/kg, bạc miếng DOJI bán ra 3,127 triệu đồng/lượng. Giá bạc DOJI tăng 80.000 đồng/lượng ở chiều bán so với ngày trước.

Bảng giá bạc chính hãng 21/4/2026 (triệu đồng)
Thương hiệu Sản phẩm Mua vào Bán ra
Phú QuýBạc thỏi 1kg80,18682,853
DOJIBạc thỏi 99.980,18682,666
AncaratBạc miếng 1 lượng3,0093,083
Sacombank-SBJBạc thỏi79,52082,720

Bạc miếng Ancarat 2024 loại 1 lượng bán ra 3,083 triệu đồng/lượng, tăng 72.000 đồng/lượng. Sacombank-SBJ giữ giá bạc thỏi ổn định ở 82,720 triệu đồng/kg bán ra.

Giá bạc thế giới 21/4/2026

Giá bạc thế giới lúc 8h30 ngày 21/4/2026 dao động 79,95-80,2 USD/ounce, giảm 0,93% so với mở cửa. Quy đổi sang VND, giá bạc tương đương 2,123-2,128 triệu đồng/ounce theo tỷ giá hiện hành.

Giá bạc giao ngay trên Kitco quanh 80 USD/ounce, hợp đồng tương lai 80,3 USD/ounce. Giá bạc thế giới tăng 6,6% trong tuần, từ 75,90 USD/ounce đầu tuần.

Giá bạc hôm nay 21/4/2026 tăng chiếm ưu thế sau tuần khởi sắc, áp sát 83 triệu đồng/kg tại Phú Quý. Thị trường giá bạc trong nước phản ánh lực cầu mạnh từ nhà đầu tư.

Tuần trước, giá bạc thế giới từ 75,90 USD/ounce lên 80,95 USD/ounce cuối tuần. Giá bạc Việt Nam theo sát, với bạc thỏi DOJI lập đỉnh mới.

Nhập khẩu bạc Trung Quốc kỷ lục đầu năm 2026

Trung Quốc nhập khẩu bạc cao kỷ lục hai tháng đầu 2026, đạt mức cao nhất 8 năm do nhu cầu công nghiệp và đầu tư. Lượng bạc nhập tăng mạnh từ lĩnh vực năng lượng mặt trời và nhà đầu tư cá nhân.

Tháng 1-2/2026, Trung Quốc nhập hơn 790 tấn bạc, tháng 2 đạt 470 tấn. Ngành năng lượng mặt trời tiêu thụ 20% nguồn cung bạc toàn cầu, tập trung tại Trung Quốc.

Trung Quốc áp dụng kiểm soát xuất khẩu bạc nghiêm ngặt từ 1/1/2026, làm thay đổi cấu trúc thị trường. Chính sách này đẩy giá bạc thế giới lên mức nhạy cảm do thiếu hụt cung.

Giá bạc có thể phá 100 USD/ounce do hạn chế xuất khẩu, tạo chênh lệch giá nội địa Trung Quốc thấp hơn quốc tế. Trung Quốc là sản xuất bạc lớn nhất thế giới.

