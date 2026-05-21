Thị trường Giá bạc hôm nay 21/5/2026: Bạc thỏi bứt phá, áp sát 80 triệu/kg Giá bạc hôm nay 21/5/2026 đảo chiều tăng gần 3 triệu/kg ở bạc thỏi, DOJI và SBJ chạm 80 triệu đồng/kg. Bạc thế giới tăng 0,44% lên 76,08 USD/ounce

Giá bạc hôm nay 21/5/2026 bùng nổ ngoạn mục sau phiên lao dốc, bạc thỏi tăng gần 3 triệu đồng/kg đẩy DOJI lên 80,053 triệu đồng/kg và Sacombank SBJ chạm đúng mốc 80 triệu đồng/kg. Bạc thế giới hồi phục lên 76,08 USD/ounce, tăng 0,44% nhờ USD và giá dầu hạ nhiệt.

Bảng giá bạc miếng hôm nay 21/5/2026 cập nhật theo từng thương hiệu

Giá bạc hôm nay 21/5/2026 ở phân khúc bạc miếng đồng loạt tăng từ 98.000 đến 121.000 đồng mỗi lượng. Đợt phục hồi diễn ra ngay sau phiên giảm sâu, phản ánh tâm lý thị trường thay đổi nhanh khi giá bạc thế giới đảo chiều.

Bạc Phú Quý 999 miếng hôm nay niêm yết ở mức 2,900 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,990 triệu đồng/lượng (bán ra). So với phiên 20/5, giá bạc Phú Quý tăng 105.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 109.000 đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch mua - bán Phú Quý duy trì ở 90.000 đồng/lượng.

Bạc Ancarat miếng 2024 loại 1 lượng giao dịch ở mức 2,899 - 2,973 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 110.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 112.000 đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch hai chiều ở mức 74.000 đồng/lượng - hẹp nhất phân khúc bạc miếng.

Bạc miếng DOJI 99.9 niêm yết ở mức 2,878 triệu đồng/lượng (mua vào) và 3,002 triệu đồng/lượng (bán ra). DOJI ghi nhận mức biến động mạnh nhất khi tăng 98.000 đồng/lượng chiều mua vào và bứt phá 121.000 đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch mua - bán DOJI ở mức 124.000 đồng/lượng - rộng nhất thị trường.

Bạc miếng Kim - Phúc - Lộc SBJ 999 của Sacombank giao dịch ở ngưỡng 2,910 - 3,000 triệu đồng/lượng, cùng tăng 105.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch hai chiều ở 90.000 đồng/lượng. SBJ là một trong hai thương hiệu chạm mốc 3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra hôm nay.

Giá bạc thỏi hôm nay 21/5/2026 tăng kỷ lục, DOJI vượt 80 triệu/kg

Phân khúc bạc thỏi hôm nay 21/5/2026 chứng kiến đợt bùng nổ kỷ lục với mức tăng phổ biến 2,6 - 3,2 triệu đồng/kg. Hai thương hiệu DOJI và Sacombank SBJ chính thức cán mốc 80 triệu đồng/kg ở chiều bán ra, mở ra mặt bằng giá mới cho thị trường bạc thỏi nội địa.

Bạc Phú Quý 999 loại thỏi hôm nay giao dịch ở mức 77,333 - 79,733 triệu đồng/kg (mua - bán), tăng 2,780 triệu đồng/kg chiều mua vào và tăng 2,907 triệu đồng/kg chiều bán ra so với phiên trước. Bạc thỏi Phú Quý áp sát mốc 80 triệu đồng/kg và chỉ còn cách 267.000 đồng/kg. Chênh lệch mua - bán ở 2,4 triệu đồng/kg.

Bạc Ancarat thỏi 2025 niêm yết ở mức 76,420 - 78,780 triệu đồng/kg (mua - bán), tăng 2,896 triệu đồng/kg chiều mua vào và tăng 2,986 triệu đồng/kg chiều bán ra. Ancarat là thương hiệu bạc thỏi có giá bán ra thấp nhất nhóm dẫn đầu. Chênh lệch hai chiều ở mức 2,36 triệu đồng/kg.

Bạc thỏi DOJI 99.9 hôm nay giao dịch ở mức 76,746 triệu đồng/kg (mua vào) và 80,053 triệu đồng/kg (bán ra). Đây là thương hiệu tăng mạnh nhất thị trường với 2,613 triệu đồng/kg chiều mua vào và 3,227 triệu đồng/kg chiều bán ra. DOJI cũng là thương hiệu đầu tiên cán mốc 80 triệu đồng/kg ở chiều bán ra. Chênh lệch mua - bán DOJI ở mức 3,307 triệu đồng/kg.

Bạc thỏi Kim - Phúc - Lộc SBJ 999 của Sacombank giao dịch ở mức 77,600 - 80,000 triệu đồng/kg (mua - bán), cùng tăng 2,800 triệu đồng/kg ở cả hai chiều. SBJ chạm đúng ngưỡng tâm lý 80 triệu đồng/kg ở chiều bán ra. Chênh lệch hai chiều giữ ở 2,4 triệu đồng/kg.

Giá bạc thế giới hôm nay 21/5/2026 hồi phục

Theo Kitco lúc 9h13 ngày 21/5/2026 (giờ Việt Nam), giá bạc thế giới giao ngay đạt 76,08 USD/ounce, tăng 0,33 USD (tương đương 0,44%) so với phiên trước. Bạc thế giới hiện tương đương khoảng 2,45 USD/gram và 2.446,07 USD/kg theo các đơn vị quy đổi.

Dữ liệu Investing cùng thời điểm cho thấy hợp đồng bạc tương lai dao động quanh 76,50 USD/ounce, tăng 0,41% trong ngày. Thị trường bạc ghi nhận tín hiệu hồi phục kỹ thuật khi lực cầu quay trở lại sau chuỗi phiên giảm sâu. Tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng trước biến động đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ.

Nguyên nhân chính giúp giá bạc thế giới hồi phục là đồng USD và giá dầu thô Brent cùng hạ nhiệt. Theo giới phân tích, phiên đảo chiều này đã đảo ngược một phần đợt bán tháo kim loại quý phiên trước, song chưa loại bỏ được rủi ro từ chính sách lãi suất.

Biên bản cuộc họp tháng 4 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy xung đột Trung Đông vẫn là yếu tố then chốt tác động đến giá tài sản. Giá năng lượng tăng đẩy kỳ vọng lạm phát ngắn hạn lên cao và kéo lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng theo. Lộ trình cắt giảm lãi suất của Fed năm nay có nguy cơ chậm lại, thậm chí có thể tăng lãi suất - yếu tố tiêu cực với cả vàng và giá bạc.