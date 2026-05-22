Thị trường Giá bạc hôm nay (22/5): Bạc thỏi áp sát 80 triệu, thế giới giảm Giá bạc hôm nay (22/5) đồng pha giảm với thế giới về 76,14 USD/ounce. Bạc thỏi trong nước áp sát 80 triệu đồng/kg, áp lực đến từ kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Giá bạc hôm nay (22/5) trong nước giảm nhẹ, đồng pha với giá bạc thế giới khi kim loại quý này lùi về 76,14 USD/ounce. Bạc thỏi các thương hiệu lớn đang áp sát mốc 80 triệu đồng/kg, chịu áp lực từ kỳ vọng Fed tăng lãi suất. Đâu là thương hiệu có giá tốt nhất cho người mua?

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay cùng giảm

Giá bạc hôm nay 22/5 trong nước giảm nhẹ theo sát diễn biến của giá bạc thế giới. Cả hai thị trường cùng đi xuống cho thấy bạc nội địa đang phản ánh khá sát biến động quốc tế. Trên thế giới, giá bạc giao ngay giảm 0,55% còn 76,14 USD/ounce; trong nước, bạc miếng giảm 1.000 - 12.000 đồng/lượng và bạc thỏi giảm 80.000 - 320.000 đồng/kg.

Thương hiệu nào có giá bạc tốt nhất hôm nay?

Với người muốn mua bạc thỏi, Ancarat đang có giá bán ra thấp nhất thị trường ở mức 78,460 triệu đồng/kg, đồng thời chênh lệch mua - bán cũng thấp nhất nhóm với 2,35 triệu đồng/kg. Với người muốn bán lại, DOJI trả giá mua vào cao nhất ở 76,746 triệu đồng/kg. Phú Quý và SBJ có giá mua - bán gần như tương đương, lần lượt 77,253 - 79,653 triệu đồng/kg và 77,280 - 79,680 triệu đồng/kg.

Bạc thỏi hôm nay áp sát mốc 80 triệu đồng/kg

Phân khúc bạc thỏi điều chỉnh rõ nét hơn bạc miếng trong phiên 22/5. Giá bạc Phú Quý 999 loại thỏi giảm nhẹ 80.000 đồng/kg ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở mức 77,253 triệu đồng/kg (mua vào) và 79,653 triệu đồng/kg (bán ra), vẫn nỗ lực trụ vững và áp sát mốc 80 triệu đồng/kg.

Giá bạc Ancarat thỏi 2025 giảm từ 310.000 đến 320.000 đồng/kg, đưa giá niêm yết về 76,110 triệu đồng/kg (mua vào) và 78,460 triệu đồng/kg (bán ra). Chênh lệch mua - bán của Ancarat là 2,35 triệu đồng/kg.

Bạc thỏi Kim - Phúc - Lộc SBJ 999 của Sacombank giảm đồng loạt 320.000 đồng/kg ở cả hai chiều, hiện đứng ở mức 77,280 triệu đồng/kg (mua vào) và 79,680 triệu đồng/kg (bán ra). Chênh lệch mua - bán của SBJ là 2,4 triệu đồng/kg.

Bạc thỏi DOJI 99.9 giữ nguyên giá so với phiên trước, vẫn trụ trên mốc 80 triệu đồng/kg với 76,746 triệu đồng/kg (mua vào) và 80,053 triệu đồng/kg (bán ra). DOJI là thương hiệu duy nhất còn vượt ngưỡng 80 triệu đồng/kg, với chênh lệch mua - bán 3,307 triệu đồng/kg.

Bạc miếng hôm nay giảm nhẹ hơn bạc thỏi

Giá bạc miếng hôm nay giảm nhẹ hơn nhiều so với bạc thỏi, chỉ từ 1.000 đến 12.000 đồng mỗi lượng. Giá bạc Phú Quý 999 loại bạc miếng giảm 1.000 đồng ở cả hai chiều, hiện niêm yết 2,899 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,989 triệu đồng/lượng (bán ra). Chênh lệch mua - bán là 90.000 đồng/lượng.

Giá bạc Ancarat miếng 2024 loại 1 lượng giảm 12.000 đồng mỗi lượng, hiện giao dịch ở mức 2,887 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,961 triệu đồng/lượng (bán ra). Chênh lệch mua - bán là 74.000 đồng/lượng.

Bạc miếng Kim - Phúc - Lộc SBJ 999 của Sacombank giảm 12.000 đồng ở cả hai chiều, hiện niêm yết 2,898 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,988 triệu đồng/lượng (bán ra). Chênh lệch mua - bán là 90.000 đồng/lượng.

Bạc miếng DOJI 99.9 giữ nguyên giá, hiện đứng ở mức 2,878 triệu đồng/lượng (mua vào) và 3,002 triệu đồng/lượng (bán ra). DOJI có chênh lệch mua - bán bạc miếng cao nhất với 124.000 đồng/lượng.

Bảng giá bạc trong nước hôm nay 22/5/2026

Phân khúc Thương hiệu Mua vào Bán ra Thay đổi Bạc miếng

(triệu đồng/lượng) Phú Quý 999 2,899 2,989 -1K / -1K SBJ 999 (Sacombank) 2,898 2,988 -12K / -12K Ancarat 2024 (1 lượng) 2,887 2,961 -12K / -12K DOJI 99.9 2,878 3,002 0 / 0 Bạc thỏi

(triệu đồng/kg) Phú Quý 999 77,253 79,653 -80K / -80K SBJ 999 (Sacombank) 77,280 79,680 -320K / -320K Ancarat 2025 76,110 78,460 -310K / -320K DOJI 99.9 76,746 80,053 0 / 0

Bảng giá bạc trong nước ngày 22/5/2026 được cập nhật lúc 8h50.

Giá bạc thế giới hôm nay chịu áp lực từ kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Theo Kitco lúc 9h13 (giờ Việt Nam), giá bạc thế giới giao ngay hôm nay ở mức 76,14 USD/ounce, giảm 0,42 USD, tương đương 0,55% so với phiên trước. Quy đổi theo các đơn vị khác, giá bạc thế giới hiện đạt khoảng 2,45 USD/gram và 2.448 USD/kg.

Dữ liệu từ Investing lúc 9h13 (giờ Việt Nam) cho thấy hợp đồng bạc tương lai giao dịch quanh mốc 76,65 USD/ounce, giảm 0,49% trong ngày. Thị trường bạc tiếp tục giằng co khi lực chốt lời ngắn hạn xuất hiện trở lại, còn nhà đầu tư vẫn theo dõi sát diễn biến đồng USD và kỳ vọng chính sách lãi suất của Fed.

Nguyên nhân chính gây áp lực lên giá bạc là kỳ vọng Fed có thể tăng lãi suất. Giá dầu biến động dữ dội trong phiên rồi chuyển hướng giảm điểm do triển vọng mơ hồ về một giải pháp chấm dứt xung đột. Đồng USD thu hẹp đà tăng trước đó, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm 0,2%, làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lời như bạc.

Nhà phân tích Giovanni Staunovo của ngân hàng UBS bổ sung rằng giá dầu vẫn ở mức cao, đẩy lạm phát lên và gây áp lực buộc các ngân hàng trung ương giữ nguyên lãi suất hoặc thậm chí có khả năng tăng lãi suất. Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện dự báo 58% khả năng Fed tăng lãi suất ít nhất một lần với mức 0,25 điểm phần trăm trong năm nay, cao hơn tỷ lệ 48% một ngày trước đó. Lãi suất cao là yếu tố bất lợi cho bạc, vốn là tài sản không sinh lãi.