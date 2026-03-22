Giá bạc hôm nay 22/3: Giảm mạnh hơn 4 USD do lợi suất trái phiếu tăng Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt đi xuống trong phiên 22/3 khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng cao, khiến kim loại quý này mất mốc 70 USD/ounce.

Trong phiên giao dịch ngày 22/3, thị trường kim loại quý ghi nhận sự sụt giảm đáng kể khi dòng tiền có xu hướng rời bỏ các tài sản không mang lại lợi suất. Áp lực từ thị trường trái phiếu và sự thận trọng của nhà đầu tư đã đẩy giá bạc xuống các vùng thấp hơn trong ngắn hạn.

Giá bạc trong nước đồng loạt điều chỉnh giảm

Tại thị trường Việt Nam, giá bạc ghi nhận mức giảm rõ nét tại nhiều hệ thống kinh doanh lớn. Cụ thể, tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, bạc miếng và bạc thỏi 999 hiện được niêm yết ở mức 2.549.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.628.000 đồng/lượng (bán ra) tại khu vực Hà Nội.

Khảo sát tại các điểm giao dịch khác ở thủ đô, mặt bằng giá bạc phổ biến dao động quanh ngưỡng 2.194.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.223.000 đồng/lượng (bán ra). Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc có phần nhỉnh hơn, niêm yết trong khoảng 2.196.000 – 2.229.000 đồng/lượng.

Đối với dòng bạc có hàm lượng tinh khiết cao, loại bạc 99.99 hiện được giao dịch ở mức khoảng 2.201.000 – 2.233.000 đồng/lượng tùy theo từng khu vực và đơn vị phân phối.

Thị trường thế giới mất mốc 70 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, giá bạc vừa trải qua một phiên lao dốc mạnh, hiện chỉ còn giao dịch quanh ngưỡng 69,63 USD/ounce. So với phiên liền trước, kim loại này đã mất hơn 4 USD giá trị. Khi quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá bạc thế giới tương đương khoảng 1,78 triệu đồng/ounce.

Nguyên nhân chính dẫn đến đà sụt giảm này là do lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ, đặc biệt là kỳ hạn 10 năm, đang duy trì đà tăng và tiến gần đến các mốc quan trọng. Bên cạnh đó, xu hướng tăng lợi suất cũng xuất hiện tại nhiều nền kinh tế lớn như Đức, tạo ra áp lực đồng pha lên toàn bộ thị trường kim loại quý.

Phân tích kỹ thuật và dự báo xu hướng

Theo chuyên gia Christopher Lewis, các ngưỡng lợi suất 4,30% và 4,35% của trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đóng vai trò then chốt đối với biến động của giá bạc. Nếu các mốc này tiếp tục bị phá vỡ, áp lực bán tháo có thể sẽ gia tăng mạnh hơn do bạc thường có độ nhạy cảm cao với lãi suất hơn so với vàng.

Xét về mặt kỹ thuật, thị trường đang xuất hiện những tín hiệu kém tích cực, làm dấy lên lo ngại về khả năng hình thành các mô hình giảm giá ngắn hạn. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng kịch bản giảm sâu đột ngột khó xảy ra khi lực cầu bắt đáy có thể xuất hiện tại các vùng giá thấp.

Nhìn chung, trong bối cảnh địa chính trị và kinh tế hiện nay, vàng vẫn được ưu tiên hơn bạc như một kênh trú ẩn an toàn. Thị trường bạc được đánh giá đang nằm trong giai đoạn tích lũy nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro biến động theo lợi suất trái phiếu.