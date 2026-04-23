Thị trường Giá bạc hôm nay 23/4/2026: Trong nước và thế giới đều giảm Giá bạc hôm nay 23/4/2026 giảm còn 2,95 triệu đồng/lượng, bạc thế giới lùi về 76,1 USD/ounce và giao dịch trong nước chậm lại

Giá bạc hôm nay 23/4/2026 tiếp tục giảm cả trong nước và thế giới, với bạc miếng phổ biến quanh 2,95 triệu đồng/lượng bán ra. Trên thị trường quốc tế, bạc lùi về 76,1 USD/ounce, mất thêm 2,2% so với phiên trước.

Giá bạc trong nước hôm nay

Sáng 23/4, thị trường bạc trong nước ghi nhận nhịp giảm mới sau khi chạm vùng cao nhất trong khoảng một tháng. Nhiều thương hiệu lớn như Ancarat, Phú Quý và SBJ đều niêm yết bạc miếng dưới mốc 3 triệu đồng/lượng.

Ancarat và SBJ cùng báo giá quanh mức 2,86 triệu đồng/lượng mua vào và 2,95 triệu đồng/lượng bán ra. Phú Quý đang niêm yết cao hơn một chút, ở mức 2,89 triệu đồng/lượng mua vào và 2,98 triệu đồng/lượng bán ra.

So với cuối ngày hôm qua, mỗi lượng bạc giảm thêm khoảng 50.000 đồng. Đây là mức giảm đáng chú ý vì đưa giá bạc trong nước rời xa vùng đỉnh ngắn hạn vừa thiết lập trước đó.

Ở phân khúc tính theo kg, giá bạc cũng giảm mạnh xuống dưới 80 triệu đồng/kg. SBJ giao dịch ở mức 76,4 triệu đồng/kg mua vào và 78,8 triệu đồng/kg bán ra; Ancarat bán ra 78,6 triệu đồng/kg, còn Phú Quý ở mức 78,5 triệu đồng/kg.

Thương hiệu Mua vào (triệu đồng/lượng) Bán ra (triệu đồng/lượng) Ancarat 2,86 2,95 SBJ 2,86 2,95 Phú Quý 2,89 2,98

Giá bạc thế giới hôm nay

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giảm còn 76,1 USD/ounce, thấp hơn 2,2% so với phiên trước. Mức giá này đã rời xa vùng 82 USD/ounce, vốn là đỉnh cao nhất trong khoảng 5 tuần gần đây.

Đà giảm của giá bạc đang đi cùng xu hướng điều chỉnh của vàng, khi đồng USD mạnh lên tạo áp lực lên kim loại quý. Chỉ số DXY sáng nay tăng lên 98,6 điểm, đánh dấu phiên tăng thứ 3 liên tiếp.

Giá bạc trong nước hiện cao hơn thế giới theo cách quy đổi giao dịch bán lẻ, nhưng mức chênh lệch không quá bất thường với thị trường kim loại quý trong nước. Khi giá thế giới giảm và USD tăng, bạc nội địa thường chịu áp lực giảm theo trong các phiên kế tiếp.

Vì sao giá bạc giảm

Giá bạc giảm chủ yếu vì nhà đầu tư tăng nhu cầu nắm giữ USD và giảm bớt vị thế ở nhóm kim loại quý. Khi đồng bạc xanh mạnh lên, bạc thường mất sức hấp dẫn ngắn hạn vì được định giá bằng USD trên thị trường quốc tế.

Tại Việt Nam, giao dịch bạc cũng chậm lại khi nhiều nhà đầu tư tranh thủ bán ra sau nhịp tăng mạnh trước đó. Một phần dòng tiền đang rời khỏi bạc để chuyển sang gửi tiết kiệm hoặc cổ phiếu, nhất là với những người đã mua ở vùng giá cao hồi cuối tháng 1/2026.

Triển vọng ngắn hạn

Trong ngắn hạn, giá bạc có thể còn biến động mạnh nếu USD tiếp tục duy trì đà tăng. Tuy vậy, về trung và dài hạn, bạc vẫn được hỗ trợ bởi vai trò vừa là kim loại quý vừa là kim loại công nghiệp, nên triển vọng không hoàn toàn tiêu cực.