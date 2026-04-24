Thị trường Giá bạc hôm nay 24/4: Tiếp tục giảm, còn 2,9 triệu/lượng Giá bạc hôm nay 24/4/2026 giảm mạnh xuống 77,8 triệu đồng/kg (khoảng 2,9 triệu đồng/lượng). Cập nhật giá bạc Phú Quý, Ancarat, DOJI và giá bạc quốc tế tại đây

Giá bạc hôm nay (24/4/2026) tại Phú Quý giảm xuống 77,813 triệu đồng/kg, tương đương 2,918 triệu đồng/lượng bán ra. So với hôm qua, mức giá này đã giảm khoảng 746.000 đồng/kg. Toàn thị trường ghi nhận xu hướng giảm đồng loạt ở cả chiều mua vào và bán ra.

Giá bạc trong nước hôm nay giảm tại tất cả các thương hiệu

Tại hệ thống Ancarat lúc 9h13, giá bạc bán ra là 77,760 triệu đồng/kg (2,916 triệu đồng/lượng), giảm khoảng 700.000 đồng/kg so với phiên chiều qua. Ở chiều mua vào, Ancarat giữ giá 75,413 triệu đồng/kg (2,828 triệu đồng/lượng). Chênh lệch giá mua - bán tại đây là 2,347 triệu đồng/kg, tức khoảng 88.000 đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay tại Sacombank-SBJ: giá bán ra sáng nay là 78,160 triệu đồng/kg (2,931 triệu đồng/lượng), giảm 240.000 đồng/kg so với mức 78,400 triệu đồng/kg của hôm qua. DOJI cũng điều chỉnh giảm: bạc 99.9 bán ra ở mức 2,922 triệu đồng/lượng, tương đương 14,610 triệu đồng/5 lượng. Mức giá này thấp hơn khoảng 0,5% so với phiên trước.

Giá bạc quốc tế hôm nay: 75 USD/ounce, tiếp đà giảm

Giá bạc quốc tế hôm nay ghi nhận ở ngưỡng 75 USD/ounce, giảm từ đỉnh 81 USD/ounce của tuần trước. Mức giảm khoảng 7,4% so với đỉnh gần nhất. Quy đổi theo tỷ giá VND/USD khoảng 25.500, giá bạc thế giới tương đương khoảng 61,2 triệu đồng/kg, thấp hơn giá bạc trong nước khoảng 16,6 triệu đồng/kg.

Giá bạc quốc tế đang dao động trong vùng 75-81 USD/ounce, biên độ rộng cho thấy thị trường kim loại quý vẫn bất ổn. Các yếu tố ảnh hưởng bao gồm sức mạnh của đồng đô la Mỹ và nhu cầu trú ẩn an toàn giảm khi lạm phát hạ nhiệt.

So sánh giá bạc hôm nay với phiên trước: giảm rõ rệt

Giá bạc hôm nay giảm so với hôm qua ở cả ba hệ thống lớn. Cụ thể, Phú Quý giảm 746.000 đồng/kg, Ancarat giảm 700.000 đồng/kg, Sacombank-SBJ giảm 240.000 đồng/kg. Mức giảm mạnh nhất thuộc về Phú Quý với biên độ gần 1%.

Giá bạc mua vào tại Ancarat được giữ nguyên so với chiều qua, nhưng giá bán ra giảm, làm chênh lệch mua - bán thu hẹp còn 2,347 triệu đồng/kg. Người bán bạc sẽ chịu thiệt hơn so với ngày hôm trước.