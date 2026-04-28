Thị trường Giá bạc hôm nay 28/4: Dao động quanh 78 triệu/kg Giá bạc hôm nay 28/4/2026 biến động trái chiều, bạc thỏi giữ mốc 78 triệu/kg, giá bạc thế giới quanh 75 USD/ounce trước áp lực Fed và USD

Giá bạc hôm nay 28/4/2026 dao động quanh ngưỡng 78 triệu đồng/kg, biến động trái chiều giữa các thương hiệu lớn. Giá bạc trong nước điều chỉnh nhẹ theo nhịp giảm của giá bạc thế giới, hiện quanh 75 USD/ounce.

Diễn biến của giá bạc cho thấy thị trường đang trong trạng thái thận trọng, khi cả yếu tố quốc tế và tâm lý giao dịch trong nước đều chưa tạo ra xu hướng rõ ràng.

Giá bạc hôm nay trong nước phân hóa rõ rệt

Giá bạc hôm nay tại thị trường trong nước ghi nhận sự phân hóa giữa các thương hiệu. Bạc miếng Phú Quý 999 giao dịch ở mức 2,852 – 2,940 triệu đồng/lượng, giảm 7.000 đồng/lượng so với hôm qua. Bạc DOJI 99.9 cũng giảm cùng mức, về 2,842 – 2,950 triệu đồng/lượng.

Ở chiều tăng, bạc miếng Ancarat 999 loại 1 lượng đạt 2,841 – 2,911 triệu đồng/lượng, tăng nhẹ 1.000 đồng/lượng. Bạc Kim – Phúc – Lộc SBJ 999 của Sacombank tăng 15.000 đồng/lượng, lên mức 2,838 – 2,928 triệu đồng/lượng.

Điểm đáng chú ý là mức chênh lệch giá mua – bán của giá bạc miếng vẫn duy trì khoảng 70.000 – 110.000 đồng/lượng, phản ánh biên độ an toàn của doanh nghiệp kinh doanh bạc.

Giá bạc thỏi giữ mốc 78 triệu đồng/kg

Giá bạc thỏi hôm nay biến động mạnh hơn so với bạc miếng. Bạc thỏi Phú Quý 999 giảm còn 76,053 – 78,399 triệu đồng/kg, giảm khoảng 186.000 – 187.000 đồng/kg. DOJI cũng giảm về mức 75,786 – 78,666 triệu đồng/kg.

Ngược lại, bạc thỏi Ancarat 999 tăng nhẹ lên 74,846 – 77,126 triệu đồng/kg. Đáng chú ý, bạc thỏi SBJ của Sacombank tăng mạnh 400.000 đồng/kg, đạt 75,680 – 78,080 triệu đồng/kg.

Giá bạc thế giới giảm nhẹ quanh 75 USD/ounce

Theo dữ liệu từ Kitco, giá bạc thế giới hôm nay dao động quanh 74,82 – 75,07 USD/ounce, giảm khoảng 0,32 USD, tương đương 0,43% so với phiên trước.

Dữ liệu từ Investing cho thấy hợp đồng tương lai bạc giao dịch quanh 74,90 USD/ounce, giảm khoảng 0,17%. Trong phiên, giá từng rơi xuống 74,2 USD/ounce trước khi hồi phục nhẹ.

Nguyên nhân giá bạc biến động trái chiều

Giá bạc chịu tác động từ nhiều yếu tố quốc tế. Thị trường đang chờ tín hiệu từ Fed về chính sách lãi suất. Kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao khiến dòng tiền có xu hướng quay lại đồng USD.

Đồng USD mạnh lên làm giảm sức hấp dẫn của bạc và các kim loại quý. Đồng thời, căng thẳng địa chính trị liên quan đến đàm phán Mỹ – Iran và khu vực eo biển Hormuz khiến giá dầu tăng, kéo theo lo ngại lạm phát.

Lạm phát cao thường hỗ trợ kim loại quý, nhưng khi đi kèm chính sách tiền tệ thắt chặt, giá bạc lại chịu áp lực giảm trong ngắn hạn.

Tính theo tỷ giá phổ biến, giá bạc thế giới quy đổi hiện tương đương khoảng 2,2 – 2,3 triệu đồng/lượng. So với mức giá trong nước khoảng 2,84 – 2,95 triệu đồng/lượng, giá bạc trong nước cao hơn thế giới khoảng 500.000 – 700.000 đồng/lượng.

Xu hướng giá bạc thời gian tới

Giá bạc hôm nay chưa có xu hướng rõ ràng do thị trường đang chờ quyết định từ Fed và diễn biến địa chính trị. Nếu đồng USD tiếp tục mạnh lên, giá bạc có thể duy trì trạng thái đi ngang hoặc giảm nhẹ.

Ngược lại, nếu áp lực lạm phát tăng mạnh và kỳ vọng nới lỏng chính sách quay trở lại, giá bạc có thể phục hồi. Trong ngắn hạn, vùng 74 – 76 USD/ounce được xem là vùng hỗ trợ của thị trường quốc tế.